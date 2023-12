[バリュエンス]

ダンスのトップ選手を発掘、将来のDリーガーや日本代表選手の輩出を目指す!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)は、同社が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」のメンバーが指導する、Valuence INFINITIESダンスアカデミーを2024年1月22日(月)より開校いたします。また、当スクールの開校を記念して、 2024年1月10日(水)から7日間限定で無料体験レッスンを開催いたします。







自由視点 カメラを完備した、最先端のスタジオでのレッスンが可能





この度、当社が運営するValuence INFINITIESは、ダンスの普及、次世代の育成、多くの人々がダンスを楽しみ、成長できる場を提供することを目的に、ダンススクールの開校を決定いたしました。Valuence INFINITIESダンスアカデミーでは、5歳~18歳までを対象として、ダンスの入門編から経験者も学べる複数のカリキュラムを提供します。ヒップホップ(HIPHOP)、ブレイキン(Breakin’)を得意とするValuence INFINITIESのメンバーから指導を受け、スキルの向上が期待できます。また、自由視点カメラや、色・明るさが調整可能な調光設備、シャワー・ロッカールームの設置など、高性能なスタジオ環境も完備。 そのほか、Valuence INFINITIESが実際に出演する外部イベントへの受講生の出演なども予定しております。





















*10月22日ワークショップの様子

近年、中学校保健体育の一環としてダンスが必修科目に取り入れられるなど、日本のダンス人口は年々増加しており、ダンススクールは子どもたちに人気の習い事として成長を遂げています。今後は、Valuence INFINITIESをトップチームとし、将来のDリーガーや国際大会などへの日本代表選手の輩出を目指してまいります。





Valuence INFINITIES ダンスアカデミー 概要





・開校日:2023年1月22日(月)

・場所:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5 4階(Valuence INFINITIES スタジオ)

・対象年齢:5歳~18歳

・予約サイト:https://valuence-infinities.hacomono.jp/home

※各カリキュラム、プランの詳細は、予約サイト(https://valuence-infinities.hacomono.jp/home)よりご確認ください。



アカデミー開校記念 無料体験レッスン 概要





・開催日:2024年1月10日(水)~2024年1月19日(金) 17:00~20:50

※12日(金)~14日(日)の3日間を除く

※1日3レッスン予定

・場所、対象年齢、カリキュラム:Valuence INFINITIES ダンスアカデミー 概要と同様

・受講方法:予約サイト(https://valuence-infinities.hacomono.jp/home)より会員登録の上、受講希望の日時・カリキュラムを選択しご予約ください。



アカデミー開校記念 期間限定キャンペーンを実施!





・キャンペーン内容:条件を満たした方は、入会金が無料となります。

※キャンペーン詳細は予約サイト(https://valuence-infinities.hacomono.jp/reserve/schedule/1/1/)よりご確認ください。



Valuence INFINITIES







2024年パリ五輪の正式種目となり今注目を集めるBreakin’と、ストリートダンスの代表格とも言えるHIPHOPの精鋭を集める唯一無二のチーム。DIRECTORはブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザ・イヤー」で日本人初の優勝と前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ。

初参戦となる22-23 SEASONでは、CYPHER ROUNDにて惜しみなく個々の高いスキルを魅せつけ3位を獲得するも、レギュラーシーズンは総合9位という結果で終える。

チーム2シーズン目となる23-24 SEASONは「Break Through」をスローガンに、ダンスの常識や自らの限界など、あらゆる壁を打ち壊し、CHAMPIONSHIP出場、そして優勝を目指す。



・オフィシャルサイト:https://valuence-infinities.com/

・チームドキュメンタリー(YouTube):https://www.youtube.com/@ValuenceINFINITIES

・各種SNS:https://linktr.ee/valuence_infinities





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



