令和5年 司法書士試験【解答速報・総評動画】を試験当日に公開…
［株式会社アガルート］
【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、司法書士試験当日の7月2日（日）に 「解答速報」「総評動画」の公開を無料で実施いたします。
■令和5年（2023年）司法書士試験 解答速報
詳細：：https://tinyurl.com/ye9kuuhd
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アガルートアカデミーは、令和5年（2023年）司法書士試験の試験当日に「解答速報」「試験総評動画」を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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■試験当日のスケジュール
【17:00～】午前の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開
【17:00～】午前の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信
【19:00～】午後の部・多肢択一式 ＜解答番号＞ 順次公開
【20:00～】午後の部・多肢択一式 ＜総評・基準点予想＞ 動画配信
※解答速報の公開は予定より早まる場合がございます。
■無料プレゼント
記述式問題の徹底解説動画：7月3日（月）公開予定
※浅野勇貴講師＆海老澤毅講師が記述式問題を徹底解説いたします。
無料でお申込みいただけますので、是非ご利用ください。
▼お申込みはこちら
https://tinyurl.com/yeywhess
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：25,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-19:16）
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