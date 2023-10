[エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社]

生アフレコチャレンジや番組オリジナル部門賞の企画も実施 MC:浪川大輔 / 花江夏樹 ゲスト:内田彩が出演! 2023年10月12日(木)22時放送



エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ)が運営する、国内最大級電子コミック配信サイト「コミックシーモア」と、業界初のABEMAオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび 2023』とのコラボレーションが決定。2023年10月12日(木)22時に放送いたします。









1.『声優と夜あそび 2023』とのコラボ放送回について



『声優と夜あそび』は、新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」の「アニメLIVEチャンネル」において、毎日平日22時からのレギュラー生放送をはじめ、平日毎日配信の"繋"、外ロケ企画の"ウォーカーズ"、さらに月1回公開生放送の形でお届けする週末のお祭り"WEEKEND"と、盛りだくさんの「ABEMA」オリジナルの声優バラエティ番組です。6年目となる2023年4月からは『声優と夜あそび 2023』として、総勢14名の人気声優陣がMCとして様々な“夜あそび”をお届けしております。



今回のコラボ企画では、2023年10月4日(水)に投票を開始した『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』を盛り上げるべく、番組内で複数の企画をご用意。木曜MCの浪川大輔さんと花江夏樹さん、そして電子コミック大賞の公式テーマソング「ラジカルパームダンサーズ」の歌唱を緒方恵美さんと務める内田彩さんもゲスト出演し番組を盛り上げます。



「電子コミック大賞マンガと夜あそび!」企画では、電子コミック大賞2023の大賞作品に選ばれた『noicomi鬼の花嫁』(スターツ出版 作画:富樫じゅん/原作:クレハ)の作者である富樫じゅん先生が、MCを務める浪川大輔さん、花江夏樹さんの2名をモデルにしたオリジナルキャラクターを作画していただき発表します。また、浪川大輔さん、花江夏樹さんが、富樫じゅん先生が作画されたオリジナルキャラクターへの生アフレコを披露。その他、お二人の直筆サインのプレゼントキャンペーンも実施するなど豪華な企画になっています。



さらに、「勝手にオリジナル部門設立!」企画では、花江夏樹さんとゲストの内田彩さんがオススメ作品を2冊ずつピックアップし、プレゼンバトルします。浪川大輔さんが審査員としてどの作品が一番面白かったかをジャッジし、『浪川大賞』として発表します。また、視聴者参加型コンテンツとしてユーザー投票もリアルタイムで行い、疑似的な投票体験と共に『夜あそびユーザー大賞』も発表しますので是非ご参加ください。



また11月の第2弾コラボ企画も予定しております。是非、放送をお楽しみください。



■ABEMA『声優と夜あそび 2023』木曜日



放送日時 : 2023年10月12日(木)22時

MC : 浪川大輔、花江夏樹

ゲスト : 内田彩

番組URL : https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BhwNjKkzpbrjUK

番組公式HP : https://sayyoutoyoasobi.com/





2.電子コミック大賞 公式テーマソング「ラジカルパームダンサーズ」



公開日 : 2023年10月12日(木)20時

【ARTIST】ANCHOR feat. 緒方恵美と内田彩

【作詞/作曲/編曲】ANCHOR(ヤネウラ書房)

【歌唱】緒方恵美と内田彩

https://www.youtube.com/channel/UC5bfSwOy4JT2QfZ20F6i7YA





3.電子コミック大賞 公式テーマソングシンガーについて



緒方 恵美 (おがた めぐみ) さん

声優/歌手

1992年、アニメ『幽☆遊☆白書』蔵馬役でデビュー。社会現象となった『エヴァンゲリオン』シリーズの碇シンジ役のほか、『地縛少年花子くん』花子くん役、『劇場版 呪術廻戦0』乙骨憂太役など多数。2022年に第16回声優アワード「主演女優賞」を受賞。また歌手としても精力的に活動しているほか、2019年2月「株式会社Breathe Arts」を設立。同社の代表を務める。声優業界初の「無料の私塾」として『Team BareboAt』を開校、新人声優の育成にも力を注いでいる。



コメント

「キャラクターソングじゃないんですが、キャラクターソングのように歌ってみたらしっくりくる。そんなエッジの効いた楽曲でした。口ずさむと漫画愛が高まってきます。皆様もぜひ歌ってみてください!」





内田 彩 (うちだ あや) さん

声優・アーティスト。7月23日生まれ。アクロスエンタテインメント所属。主な代表作は、『ラブライブ!』南ことり役、『けものフレンズ』かばん・ラッキービースト・ミライ役、『ワッチャプリマジ!』弥生ひな役、『不滅のあなたへ』パロナ役、『ぐんまちゃん』あおま役など。2014年11月にアーティスト活動をスタート。2016年8月には日本武道館でワンマンライブを成功させる。群馬県出身で、ぐんま特使も務める。



コメント

「キャッチーなワードと言葉遊びがとても面白くて、カッコよくて、 一回聞いただけで心を掴まれちゃいました!レコーディングも楽しかったです!」







4.『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』とは



出版社59社が、「2024年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、皆さまがその作品を読んで、ネクストブレイクだと思う作品へ投票をして頂きます。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2024年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞で、昨年、一般読者からの投票数が史上最多の250万投票を超えた、大注目の祭典です。



第7回目となる今回は、前回に引き続き「男性部門」「女性部門」「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門を設けています。ぜひ、2024年のネクストブレイク作品を、110作品のエントリー作品の中から、皆さまの手で選んでください。



また、全エントリー作品1巻無料または立ち読み増量といった賞を盛り上げるためのキャンペーン、11月に実施する中間発表など、多数のコンテンツを多くご用意しております。

是非、お楽しみください。



電子コミック大賞とは : https://www.cmoa.jp/special/?page_id=201001_denkomitoha





5.『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024』投票特設サイトおよび概要



企画名 : みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024

投票期間 : 2023年10月4日(水)~11月30日(木)

投票サイト : https://www.cmoa.jp/comic_prize/

部門 : 男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門

エントリー作品数 : 110作品

投票方法 : 特設サイトの投票ボタンをクリック

※会員登録なしでも投票可能

※1部門1回まで(合計6部門)投票いただけます。

作品推薦出版社(※五十音順、敬称略):

アース・スター エンターテイメント、アイプロダクション、秋田書店、アルファポリス、一迅社、wwwave comics、英和出版社、SBクリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、オトメチカ出版、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、comico、コミックストック、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スクリーモ、スターツ出版、ソルマーレ編集部、大洋図書、竹書房、TOブックス、DPNブックス、東京漫画社、徳間書店、日本文芸社、白泉社、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、フューチャーコミックス、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マーマレード文庫、マイクロマガジン社、マッグガーデン、メディアソフト、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ





6.電子書籍配信サイト「コミックシーモア」サービス概要

コミックシーモアは、すべての人に最高の読書体験をしていただくため、以下のようなサービスの向上や機能の拡充を行っています。



(1)月間利用者数3,500万人超!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト

「コミックシーモア」は、2023年8月16日に19周年を迎えました。

「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されています。

※一般社団法人、日本記念日協会にて登録



(2)取扱い冊数121万冊以上の充実の品ぞろえ

コミックは80万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限らず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。



(3)「レンタル」「読み放題」など多様なサービスを展開

閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日間無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。



(4)業界最大級となる359万件以上のお客様レビュー



(5)対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能



(6)毎月大量のキャンペーンを展開

無料作品30,600冊以上を常時提供しています。2,800本以上の特集・キャンペーンを展開しています。



(7)人気作品が1日最大2話分無料で読める

人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)の作品を、1日最大2話分無料で読める「シーモア毎日無料連載」を提供中です。



≪数値はすべて2023年9月30日実績≫





7.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営、モバイルゲーム「Obey Me!」「Shall we date?シリーズ」「Moe! Ninja Girls」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/



■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/





■ゲーム事業

・女性向けモバイルゲーム「Obey Me! Nightbringer」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme-nightbringer/ja/





・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/





・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/



・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営

公式サイト(英語): https://ninjagirls.moe/





8.ABEMAについて



「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本No.1(※1)を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンやPC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツや「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」が利用できるようになるなど、「ABEMA」の全ての作品、全ての機能をお楽しみいただけます。

(※1)2023年1月時点、ABEMA調べ





