BAPE(R)️ ROAD STA EXPRESSに、様々なシーンで活躍する新色が登場。

ブラックはチャコールのディテールがアクセンとになり、メリハリのある印象の一足。

ホワイトはグレーのSTAロゴとガムソールがロゴが全体を引き締め、

都会的なカラーリングの一足に仕上がっています。





ROAD STA EXPRESSはアイコニックなデザインだけではなく、機能性にもこだわり設計されたモデルです。

アッパーには耐久性に優れたナイロン素材を使用。つま先とかかとには上質なスウェード素材を使用したことで美しさと耐久性を両立させています。





ROAD STA EXPRESS

BLK / WHT

¥29,700- (税込)

ソールは軽量でクッション性の高いEVA素材と、グリップ力と耐久性に優れたVibram社製のソールの二重構造。

ヒール部分にはシューズの形を保つプラスチックバンドを配されており、快適な履き心地を実現。

アクティブなシーンでも活躍する一足です。

本アイテムはA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2023年12月9日(土)発売開始。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/blogs/news/roadstaexpress-1209



