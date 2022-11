[株式会社ストリームメディアコーポレーション]

主演映画『名もなき野良犬の輪舞(ロンド)』、『ワンライン/5人の詐欺師たち』も1月に放送!



株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、2023年1月に、イム・シワン&キム・ソリョン主演の超最新作『なにもしたくない』(原題)、実力派女優3人が競演の愛憎劇『キルヒール』を日本初放送することが決定いたしました。また、イ・ドンウクXウィ・ハジュン競演の痛快アクションコメディ『バッド・アンド・クレイジー』をTV初放送いたします。







KNTVの2023年のはじまりは、韓国で11月21日(月)から放送スタート予定のイム・シワン&キム・ソリョン主演で贈る超最新作『なにもしたくない』(原題)を、KNTVで1月21日(土)より日本初放送でお届けします!本作は、人付き合いが苦手な内向的な青年と、人生不幸続きで燃え尽き症候群のOL、どこか不器用な20代の男女がノスタルジックな海の街で出会い、自分と向き合い成長する姿を描いています。



イム・シワンが、故郷へ戻り、図書館司書として独りで生きる恥ずかしがり屋の青年役に。





そして、キム・ソリョンは “人生ストライキ”宣言をして都会を離れ、気の向くままに、なにもしない旅に出る女性を演じています。心温まるヒーリングストーリーをぜひお楽しみに!





また、1月はイム・シワン特集をお届け!

無慈悲な男の生き様を熱演した『名もなき野良犬の輪舞(ロンド)』を放送!









そして、頭脳明晰で気の利いた、人々の心をつかむ若き詐欺師を演じた『ワンライン/5人の詐欺師たち』と、主演映画2本を放送します。俳優イム・シワンの演技が光る作品の数々をぜひお見逃しなく!







さらに、テレビショッピング界を舞台に、3人の女の意地とプライドを懸けた熾烈な闘いを描く、極上の愛憎劇『キルヒール』を1月13日(金)より日本初放送します。





本作は、キム・ハヌル、イ・ヘヨン、キム・ソンリョンと豪華実力派女優3人による競演で話題となりました。テレビショッピング界の人気MCとして再起を図る女、重役までのし上がってきた野心家の女、人気MCの座に居据わる女。テレビショッピング界に生きる3人の女の命がけの戦いを描きます。









妬み、猜疑心、復讐が絡み合いドロドロな死闘を実力派女優陣が巧みな演技力で表現。騙し騙されながら展開する女のプライドを懸けた戦いは必見です!



また、イ・ドンウクXウィ・ハジュン競演の痛快アクションコメディ『バッド・アンド・クレイジー』を1月17日(火)よりTV初放送スタート!



イ・ドンウクが、出世のためには悪事にも手を染めるが、どこか憎めない警部リュ・スヨル役を演じ新境地を開いた話題作!





スヨルの邪魔ばかりする謎の男“K”を演じるのは人気上昇中若手俳優のウィ・ハジュン。







真逆の2人がタッグを組むことである事件の真相と、2人の関係が明らかになります。初共演の2人がアクションからコミカル、ブロマンスと様々なシーンに挑戦し、見どころ満載です。





チャ・ハギョン(VIXXエン)がスヨルの後輩で、事件の真実を追う警察官という重要な役で存在感を放っている点にもご注目ください!





2023年のはじまりは、KNTVでバラエティに富んだ作品の数々をお楽しみください!





【KNTVの2023年1月はイム・シワン特集!】

■『なにもしたくない』(原題)

2023年1月21日(土)日本初放送スタート

毎週(土) 午後8:00~10:10 (2話連続) ほか

全12話/(C) 2022 KT StudioGenie Co., Ltd. All Rights Reserved

出演:イム・シワン、キム・ソリョン、シン・ウンス、パン・ジェミンほか



■映画『名もなき野良犬の輪舞(ロンド)』

2023年1月19日(木)午後8:00~10:15 ほか

全1話/(C) 2017 CJ E&M CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

出演:ソル・ギョング、イム・シワン、チョン・ヘジン、キム・ヒウォン、イ・ギョンヨン、ホ・ジュノほか



■映画『ワンライン/5人の詐欺師たち』

2023年1月26日(木)午後8:00~10:30 ほか

全1話/(C)2017 NEXT ENTERTAINMENT WORLD, MIIN PICTURES & KWAK PICTURES. All Rights Reserved

出演:イム・シワン、チン・グ、パク・ビョンウン、イ・ドンフィほか



【日本初放送&TV初放送ドラマ】

■『キルヒール』

2023年1月13日(金)日本初放送スタート

毎週(金) 午後8:00~10:30 (2話連続) ほか

全14話/(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

出演:キム・ハヌル、イ・ヘヨン、キム・ソンリョン、キム・ジェチョル、チョン・ウィジェほか



■『バッド・アンド・クレイジー』

2023年1月17日(火)TV初放送スタート

毎週(火) 午後8:00~10:45 (2話連続) ほか ※#6以降~午後10:30

全12話/(C) 2021 IQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. All rights reserved.

出演:イ・ドンウク、ウィ・ハジュン、チャ・ハギョン(VIXXエン)、ハン・ジウンほか



【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/



