公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、「コスパティオ」ブランドが送るコスプレイベント「COS-PATIO(コスパティオ)」より、『COS-PATIO in 太秦上洛まつり2023』を発表した。







日本最大級!年に一度の和装・歴史創作系コスプレイベント

「COS-PATIO in 太秦上洛まつり」が、今年も開催決定!



2023年8月10日 19時よりチケット販売開始!





『COS-PATIO in 太秦上洛まつり』とは





歴史系総合イベント「太秦上洛まつり」と並行で行われる、

日本最大級の和装・歴史創作系ジャンル のコスプレイベントです。



江戸の城下町を再現した超大型撮影所としても名を馳せる「東映太秦映画村」では、数々の映画や時代劇の撮影が行われてきました。

そんな本格仕様のロケーションでコスプレができる特別な二日間!

11月18日(土)は営業時間を延長し、プロの映画製作スタッフが手掛けるライティング演出の中、コスプレ撮影をお楽しみいただけます!



年に一度、日本全国のコスプレイヤーが約束の地に上洛!

あなたも「COS-PATIOin上洛まつり」で特別なコスプレ撮影を楽しもう!













イベント概要





『COS-PATIO in 太秦上洛まつり2023』



開催場所:東映太秦映画村(京都府京都市右京区太秦東蜂岡町10)

コスプレ受付場所:東映城大手門(団体入村口)



開催日時:

2023年11月18日(土) 9:00~20:00 ※ナイトロケーションあり

2023年11月19日(日)9:00~17:00



料金(税込):

【11月18日(土)チケット】

前売り券(大人)¥4,000

前売り券(高校生以下)¥2,800

前売りプレミアム(大人)¥4,800

前売りプレミアム(高校生以下)¥3,500



【11月19日(日)チケット】

前売り券(大人)¥3,800

前売り券(高校生以下)¥2,800

前売りプレミアム(大人)¥4,600

前売りプレミアム(高校生以下)¥3,500



【11月18日(土)・19日(日)通し券】※二日間使用できます

前売り券(大人)¥7,500

前売り券(高校生以下)¥5,000

前売りプレミアム(大人)¥9,000

前売りプレミアム(高校生以下)¥6,500



※プレミアムチケット=通常よりも30分早い[8:30から]更衣室入場可能

※映画村入村料・コスプレ登録料・更衣室利用料・荷物置き場利用料・カメラ登録料込

※各日数量限定となり、売り切れ次第終了となります。

※チケットをお持ちの方から順番にご入場いただきます。





コスプレイベントに関するお問い合わせ先





uzu_patio@cospa.co.jp(COS-PATIO in 太秦上洛まつり運営事務局)



営業日時:月曜日~金曜日10:00~17:00(土日祝を除く)

※お問い合わせに関するご回答は通常3~5営業日以内にご返答差し上げます。

※お問い合わせの内容によってはご返答までにお時間を頂く場合がございます。また、土日祝日のご返答はいたしかねますので、予めご了承ください。

※衣装に関するお問い合わせの際は、どのような衣装か分かる画像を添付してください。



■主催:太秦上洛まつり実行委員会

■企画・運営:COSPATIO



「太秦上洛まつり」とは





太秦上洛まつりはオール歴史ジャンルをテーマとした総合コミュニティイベント。

前身である太秦戦国祭りは、2007年3月の第一回開催時より、ゲーム、アニメ、マンガ、イラスト、実写映像といったメディアの垣根を超えて、多くの歴史ファンのコミュニティの場としての役割を果たして来ました。

2011年からは、京都ヒストリカ国際映画祭と協力してコンテンツ発信の地、京都・太秦を盛り上げる上で大きく貢献しています。



