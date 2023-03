[Foot Locker atmos Japan合同会社]

atmos pink flagship HarajukuにてAマッソご本人による来店イベントも同時開催!





この度、原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」は、テレビ東京とワタナベエンターテインメントの共同主催のお笑いライブ、「Aマッソ【滑稽】」の開催を記念して、コラボレーションアイテムをatmosオンラインにて期間限定販売致します。



2月、3月に行われたライブ【滑稽】はテレビ東京のプロデューサー・大森時生が映像・総合演出を担当。リアルと映像が織りなす独自の世界観に観客を引き込んでいきました。そんな新鋭の前代未聞のライブ【滑稽】が開催を記念して、atmosとコラボレーション。実際にライブ会場で先行販売し、東京会場では即完売。そんなコラボレーションアイテムを、今回特別にatmosオンラインでの期間限定で販売致します!



アイテムとしては、【滑稽】の世界観を表現した「Franz K Endo」制作のティザー映像から、一部を切り取ったヴィジュアルを背面に落とし込んだロングスリーブTシャツ2種、さらに今回のメインビジュアルをリサイズしたステッカーパック1種を販売致します。どちらも2023年3月末までの期間限定販売となりますので、お早めにお買い求め下さい。



【atmos × Aマッソ 滑稽 コラボレーションアイテム 詳細】



※本商品は受注販売となります。



販売期間:2023年3月15日(水) 15:00 ~ 3月31日(金) 23:59



お届け予定日:4月下旬予定



特集ページ:https://www.atmos-tokyo.com/lp/amasso-atmos





そして今回のコラボレーションを記念して、「Aマッソ atmos来店イベント」の開催が決定!Aマッソご本人と実際に交流できるチャンスです。抽選でご当選された方のみ参加することが可能となりますので、この機会に是非奮ってご応募下さい。



【Aマッソ atmos 来店イベント 詳細】



開催日時:2023年3月19日(日) 11:00~12:00



会場:atmos pink Flagship Harajuku



住所:東京都渋谷区神宮前6-5-3 イベリアビル1F



抽選応募期間:3月15日(水)15:00~3月17日(金) 10:00



当選連絡:3月17日(金) 12:00



応募フォーム: https://forms.gle/ezUPTqB6EW6ozK6h9





※イベントに当選された方は、コラボレーションアイテムの購入が必須となります。



※当選された方にのみメールにてご連絡致します。



※当選者のみ入場可能となりますので、当日のご来場はお控え下さい。



※応募に必要な記載内容に関しましては抽選のみに使用し、終了後即刻破棄致します。※当選メールが迷惑メールに届く場合が御座います。予めご自身のメール設定をご確認ください。





【PRODUCT】











ITEM:atmos × Aマッソ 滑稽 コラボレーション L/S TEE



SIZE:M, L, XL



COLOR:WHITE / BLACK



PRICE: ¥6,600-(tax included)











ITEM:atmos × Aマッソ 滑稽 コラボレーション オリジナルステッカーパック(2種1セット)



SIZE:ONE SIZE (56mm x 56mm)



COLOR:GREEN / ORANGE



PRICE: ¥880-(tax included)







【ABOUT】





ABOUT atmos / BRAND URL : https://www.atmos-tokyo.com/



SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、 2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



ABOUT Aマッソ / OFFICIAL URL: https://twitter.com/amasso_official



Aマッソ(エーマッソ)加納と村上によるお笑いコンビ。2010年4月結成。毎週(木)22時~MBSラジオ『Aマッソのヤングタウン』が放送中。Twitterアカウント @amasso_official



