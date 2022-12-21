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【丸源ラーメン】全国184店舗目！『丸源ラーメン 吹田千里店』が2022年12月28日(水)グランドオープン！

［物語コーポレーション］



株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、2022年12月28日(水)に、全国184店舗目となる『丸源ラーメン 吹田千里店』(大阪府吹田市)をグランドオープンいたします。オープン記念として、2023年１月８日(日)まで『丸源ラーメン 吹田千里店』のみでご利用いただける100円引クーポンを配布します。


『丸源ラーメン 吹田千里店』が2022年12月28日(水)グランドオープン！



■店舗情報
『丸源ラーメン 吹田千里店』
・住所：大阪府吹田市岸部北５-11-１-2F
・電話：06-6192-2929
・営業時間：11:00 - 25:00(L.O.24:30)

丸源ラーメンについて



自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」(税抜650円/税込715円)。
注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の濃厚醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。
ラーメン類は＋100円（税込110円）で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。


主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、全店に駐車場を完備しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、小上がり席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。
※一部店舗では価格が異なる場合がございます。
■Webサイト：https://www.syodai-marugen.jp/index.html
■丸源ラーメン公式twitter：https://twitter.com/marugen_ramen_
■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/
■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源』公式アプリダウンロード



ダウンロード：
＜App Store＞
https://apple.co/2LLhGgZ

＜Google Play＞
https://bit.ly/2XaocmT



物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月 設立：1969年９月
所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11
資本金：28億円(2022年６月30日現在)
売上高：732億円(2022年６月期)
※グループ売上高　約1,085億円(2022年６月期)
事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営と、フランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他
出店状況：国内615店舗(うち直営378店舗、FC237店舗)、海外21店舗(2022年11月30日現在)
企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/21-12:16）

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