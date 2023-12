[株式会社コーセー]

eスポーツという分野で世界の舞台で戦うプロゲーマーや、男女問わず多くの配信視聴者を盛り上げ夢中にさせるストリーマーたちがMaison KOSEとコラボ!12月7日(木)よりスペシャルコラボキャンペーンがスタート。





株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林一俊)のグループ会社、コーセープロビジョン株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:命尾泰造)は、運営するオンラインサイト「Maison KOSE(メゾンコーセー)」にて、プロゲーマーとストリーマー計5名を起用したスペシャルコラボキャンペーンを本日2023年12月7日(木)より始動します。





【PLAY WITH FACE!- Players meets Maison KOSE -】

キャンペーンサイト:https://maison.kose.co.jp/site/p/playwithface_main.aspx



キャンペーンにあたり、撮りおろしメイクビジュアルとオリジナルムービーを撮影。「PLAY WITH FACE!」をテーマに、 “楽しむこと”に本気で向き合う彼らに、当社のメイクアップアーティストが遊び心も込めて、個性を際立たせるメイクを施しました。ビジュアルは屋外広告、購入者向けノベルティ、オリジナルムービーに展開します。また、メイクアップしたビジュアルをミニキャラ化したオリジナルイラストも制作し、購入者向けノベルティとしてステッカーやラバーキーホルダーに展開します。

企画背景





“Find Your Own Beauty”をコンセプトに掲げるMaison KOSEは、美容に関わる様々な体験やビューティコンサルタントによる接客を通して、”私らしい美”を見つけるお手伝いをしています。



新たな分野で多彩な強さと個性を発揮し、国境を越えて人々を熱くし“楽しむこと”に本気で向き合う姿をみせてくれる“新しいヒーロー”たちを、Maison KOSEならではのビューティの力で応援し、ファンや視聴者の皆さんにメイクアップの楽しさを感じていただきたく、本企画の実施に至りました。



eスポーツやゲームプレイヤーへの協賛・キャンペーンは、Maison KOSEとしては初の取り組みです。国内eスポーツでも、メイクをはじめとしたコスメとのコラボレーションは事例が無い中、今回のキャンペーンに先駆けて9月16日(土)・9月17日(日)にはRAGE VALORANT 2023のステージメイク協賛を実施。RAGE史上初となるeスポーツ×ビューティのコラボレーションはSNSを中心に大きな話題となり、特に当社のアイテムを使ってプレイヤーの指先に施したネイルは、プレイ中に観客の視線が集まることもあって「使っているネイルの詳細を知りたい!」との声が多数寄せられました。



スペシャルコラボキャンペーン概要







●オリジナル屋外広告

キャンペーンビジュアルを使った屋外広告が、1週間限定で東京(新宿)に出現!

掲出期間:2023年12月4日(月)~2023年12月10日(日)

掲出場所:東京メトロ 丸の内線 新宿駅 改札外コンコース



●ノベルティキャンペーン

Maison KOSEオンラインサイトでお買い物をするとノベルティがもらえるキャンペーンを全2回実施!両ノベルティとも、当社のメイクアップアーティストが、プレイヤー5名の多彩な個性を輝かせるメイクを施した撮りおろしビジュアルと、そのビジュアルをもとに描きおろしたMaison KOSEオリジナルミニキャラを使用しています。



<第1弾ノベルティキャンペーン(12月7日(木)12:00~12月19日(月)11:59)>

第1弾は、オリジナルポスター&ステッカーセットがノベルティに!

オリジナルポスターセット+ステッカー(ランダム)を、Maison KOSEオンラインサイトにて税込4,400円以上ご購入のお客さまにプレゼント。

プロゲーマー、ストリーマーの計5名の撮りおろしメイクアップビジュアルを使用したフルカラー5枚のポスターセット。ゲーム部屋の壁などに飾ってお楽しみください。ステッカーはMaison KOSEオリジナルミニキャライラストデザイン5種からランダムで1種入っています。PCやゲーム機に貼るステッカーとして使用するほか、スマートフォンのスケルトンケースにも挟み込めるサイズ感です。

※お使いのスマートフォンの機種によってはサイズが合わない可能性がございます。











<第2弾ノベルティキャンペーン(12月19日(火)12:00~12月28日(木)23:59)>

第2弾は、オリジナルミニキャラのラバーキーホルダーがノベルティに!

オリジナルラバーキーホルダーを、Maison KOSEオンラインサイトにて税込3,300円以上ご購入のお客さまにランダムでプレゼント。

本キャンペーンのメイクアップを施した5名をデフォルメして描き下ろした、オリジナルミニキャラのラバーキーホルダー全5種から1種をプレゼント。個性豊かなプレイヤーたちを、カバンやポーチにつけてお楽しみください。









※予告なくキャンペーン内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。



●オリジナルムービー公開

キャンペーンの世界観を体現したオリジナルムービーをキャンペーンサイトやMaison KOSE公式SNSにて公開。TwitchやYoutube、Xなどのプラットフォームにて、広告としても配信いたしますのでお楽しみに。



監督:佐伯雄一郎

起用者プロフィール













●スタンミじゃぱん

ゲームや雑談などのストリーミングをメインに、コスプレや俳優業、モデル業などマルチな活動を展開。独特の感性やコミュニケーション能力の高さから散歩配信や視聴者からのお悩み相談などのコンテンツが人気を博しており、YouTube100万再生を超えるコンテンツを作り出している。















●jasper

「Overwatch」の元プロゲーマーであり、過去には日本代表として世界大会に出場した経歴を持つ。「VALORANT」では最高ランク"レディアント"に到達したこともあり、実力派ストリーマーとして活躍中。ギターと歌も得意で、数多くの視聴者を魅了している。















●SHAKA

現在はストリーマーとして活動中、過去にはプロゲーミングチームDETONATORに所属し選手として活躍。引退後はeスポーツキャスターとしても実績を残し活動の場を配信活動に切り替えて日本でも有数のストリーマーに成長、現在に至る。



















●渋谷ハル

VTuber最協決定戦主催。APEX LEGENDSの配信及び動画投稿をメインに、色々なゲームの実況で活動しているVTuber。過去に競技シーンでも活躍しており、APEX LEGENDSの世界大会への出場権利も獲得している。

















●neth

チャーミングなルックスからは想像もできない圧倒的なAIM力や、国内随一の冷静さと状況判断力を持つエースプレイヤー。選手として活躍するプロゲーマーでありながら、ストリーマー適正も高い。愛犬の名前はれいくん。







プロフィール







●Maison KOSE

コーセーが展開する約60ブランド以上を横断的に取りそろえた直営店及びオンラインサイト。“Find Your Own Beauty”をコンセプトに掲げ、デジタル技術を活用した「ビューティアトラクション」による美容体験やビューティコンサルタントによる接客を通して、お客さまに“私らしい美の発見”を提供しています。



【オンラインサイト】

https://maison.kose.co.jp/

【公式SNS】

Maison KOSE公式X(@MaisonKOSE)※旧Twitter

https://twitter.com/MaisonKOSE

Maison KOSE公式Instagram(@maisonkose)

https://www.instagram.com/maisonkose/

Maison KOSEオンラインサイト公式LINE(@kose_japan)

https://lin.ee/lU9zBZ0



