株式会社TSIホールディングス(本社:東京都港区赤坂、代表取締役社長 下地 毅)が展開する「NBB WEEKEND(エヌビービー ウィークエンド)」は、英国発のフットボールブランド「UMBRO(アンブロ)」とコラボレーション。コラボアイテム5型を「GINZA SIX」4Fで展開中のPOP UP STORE、並びに公式オンラインストアにて8月2日より発売いたします。



「UMBRO×NBB WEEKEND」コラボアイテムは全5型





「UMBRO」は、1924年にイギリスのマンチェスターで生まれたフットボールブランド。今回「NBB WEEKEND」とのコラボレーションでは、架空のフットボールチームをコンセプトに、大人気のソックスを含め5型を発売。

光沢感のあるポリエステルカノコ素材で作った本格的なゲームシャツをはじめ、裏パイルのハーフジップスウェットなど、街着にもスポーツシーンにも最適なアイテムで、全商品UNISEXサイズで展開いたします。





【UMBROコラボ ゲームシャツ】¥14,080(税込)

Col:ベージュ/ボルドー/オレンジ

Size:1・2・3



【UMBROコラボ ハーフジップスウェット】¥19,800(税込)

Col:ブラック/グレー/グリーン

Size:1・2・3





【UMBROコラボ ハーフビステジャケット】¥24,200(税込)

Col:ブラック/グレー/グリーン

Size:1・2・3



【UMBROコラボ ウォームアップパンツ】¥24,200(税込)

Col:ブラック/ベージュ/グリーン

Size:1・2・3





【UMBROコラボ ミドルソックス】¥2,750(税込)

Col:ブラック/ホワイト/グリーン

Size:FR



店内BGMはDJ・JOMMY氏によるセレクト





“Weekend sports park”をテーマに、4月から「GINZA SIX」4Fで展開中のPOP UP STOREでは、「UMBRO」とのコラボレーションに伴いリニューアル。8月3日よりパワーアップして再オープンいたします。

また店内のBGMは、音楽、ファッション、アートなど多彩なカルチャーに精通するDJ・JOMMY氏が担当。今回のコラボレーションに合わせて、都会っぽさとストリート感満載のセレクトをして頂きました。素敵な音楽が流れる店内でごゆっくりとお買い物をお楽しみください。

※DJ・JOMMY氏セレクトよるオリジナルプレイリストは、デジタル音楽配信サービス「spotify」で公開予定



ー「NBB WEEKEND POP UP STORE」詳細 ー

期間:2023年4月13日(木)~ 8月30日(水)

時間:10:30~20:30 ※営業時間については変更となる場合がございます。

場所:「GINZA SIX」 4F(東京都中央区銀座6丁目10-1)







Switch your mode

~ 新しい自分へ、切り替わる~

前へ進もう、もっと自由に今日を楽しむために。毎日をあなたのWEEKENDに変えていく

スポーツとファッションのハイブリッドをコンセプトに、ジャンルに捉われず、あらゆるスポーツシーン、ライフスタイルを自在に行き来するパワフルなアイテムを展開。

HP_ https://store.tsigs.com/nbbweekend

IG_ @nbb_weekend



