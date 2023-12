[株式会社 ノーウェア]





設立30周年を迎えたA BATHING APE(R)︎(以下、BAPE(R)︎)は、アメリカ・ロサンゼルスや東京を中心に展開するセレクトショップ、UNION LOS ANGELESをパートナーに迎えたコラボレーションコレクションを発売します。

2021年以来、2度目のコラボレーションとなる今回は、BAPE(R)︎の「APE HEAD」とUNIONの「FRONTMAN」という両ブランドのアイコンを特別にアレンジ。BAPE(R)︎のスターモチーフ「STA」と「FRONTMAN」の頭の上にある光輪をチェンジして、ユニークかつ今回だけの希少なアイコンが誕生。

エイジングを施した掠れた表情のグラフィックを、Tシャツとコーチジャケットに落とし込んでいます。









コーチジャケットは、左胸とバックにコラボレーションロゴをプリントしました。現代的なシルエットで、ブラックとカーキの2色をご用意します。

本コレクションは2023年12月9日、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STORE、

UINON LOS ANGELES、UNION TOKYOにて、数量限定で発売します。





BAPE(R) X UNION WASHED COACH JACKET

COLOR: BLACK, OLIVE

¥38,500- (税込)





BAPE(R) X UNION WASHED APE HEAD TEE

COLOR: BLACK, WHITE

¥14,300- (税込)





BAPE(R) X UNION WASHED STA TEE

COLOR: BLACK, WHITE

¥14,300- (税込)



ABOUT UNION LOS ANGELES

UNIONは1989年、音楽、アート、ファッションを中心としたサブカルチャーやコミュニティを支持したいという願いからNYのソーホーで生まれました。オーナーのクリス・ギブスは30年以上に渡って、世界中から新進気鋭のデザイナーブランドと、一線を画すハイエンド・ブランドを厳選し、顧客に提供し続けています。現在はLAと東京にショップを構えています。2011年、UNION LOS ANGELESは、クリス・ギブスがデザインした同名のコレクションを発表しました。



