全国5箇所(秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台)で展開中のキャラクター・ライフスタイル・ストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」は、8/12[土]13[日]開催の《コミックマーケット102》への出展を発表。GEE!STORE(ジーストア)ブース[西3・4ホール No.1311]で販売するグッズのラインナップを公開しました。









8/12[土]13[日]東京ビッグサイトにて開催の《コミックマーケット102》へ、GEE!STORE(ジーストア)ブースが出展。ブースにて販売となるグッズのラインナップが公開となります。





描き下ろしイラストを使用したアイテムをはじめ、先行販売グッズが多数ラインナップいたします。



◇GEE!STORE(ジーストア)ブース◇

[西3・4ホール No.1311]

出展情報ページ:https://www.geestore.com/event/comiket/



掲載商品に加えて、当日ブースでは人気商品を多数ラインナップ予定です。



▼ブース販売商品情報 ※一例※▼





【推しの子】







・【推しの子】 ピーマン体操 Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 有馬かな 100cmタペストリー 価格:¥6,050(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 アイ LIVE Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 アイ無限恒久永遠推し!!! Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 苺プロ Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 アイ Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 アイ 100cmタペストリー 価格:¥6,050(税込) [発売:COSPA(コスパ)]

・【推しの子】 アイ アイマスク 価格:¥1,540(税込) [発売:COSPA(コスパ)]



(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会



幻日のヨハネ -SUNSHINE IN THE MIRROR-







・ヨハネ&ライラプス 2wayバックパック 価格:¥4,290(税込) [発売:二次元コスパ]

・ライラプス Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:二次元コスパ]

・ヌマヅの仲間たち Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし ヨハネ 両面フルグラフィックTシャツ 価格:¥6,930(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし ヨハネ&ライラプス 100cmタペストリー 価格:¥6,050(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし ヨハネ アクリルスタンド(大) 価格:¥2,530(税込) [発売:二次元コスパ]



(C) PROJECT YOHANE



この素晴らしい世界に祝福を!3







・めぐみんの帽子 Tシャツ 価格:¥3,300(税込) [発売:二次元コスパ]

・めぐみん詠唱Tシャツ Ver2.0 価格:¥3,300(税込) [発売:二次元コスパ]

・アクシズ教 Tシャツ Ver.2.0 価格:¥3,300(税込) [発売:二次元コスパ]

・アクシズ教 2wayバックパック 価格:¥4,290(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし 100cmタペストリー 価格:各¥6,050(税込) [発売:二次元コスパ]

(3種/アクア 水着Ver.、めぐみん 水着Ver.、ダクネス 水着Ver.)



(C)暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会



冴えない彼女の育てかた Fine







・加藤恵 LIFEセット 価格:¥5,500(税込) [発売:二次元コスパ]

・加藤恵 おとまりセット 価格:¥5,500(税込) [発売:二次元コスパ]

・加藤恵 お風呂セット 価格:¥5,500(税込) [発売:二次元コスパ]



(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会



月姫 -A piece of blue glass moon-







・ネコアルク 二層ステンレスマグカップ 価格:¥3,190(税込) [発売:二次元コスパ]

・アルクェイド・ブリュンスタッド アクリルアートスタンド 価格:¥2,420(税込) [発売:二次元コスパ]

・アルクェイド・ブリュンスタッド アクリルスタンド デート服Ver. 価格:¥1,650(税込) [発売:二次元コスパ]

・ネコアルク アイマスク 価格:¥1,540(税込) [発売:二次元コスパ]



(C)TYPE-MOON



デート・ア・ライブIV







・時崎狂三 120cmビッグタオル 闇夜の誘惑Ver. 価格:¥4,620(税込) [発売:二次元コスパ]

・デート・ア・ライブIV アクリルスタンド 価格:各¥1,650(税込) [発売:二次元コスパ]

(4種/四糸乃、夜刀神十香、時崎狂三、鳶一折紙 プールサイドVer.)



(C)2021 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブIV」製作委員会



Fate/Grand Order







・★限定★セイバー/沖田総司 刺繍ワークシャツ 価格:¥14,850(税込) [発売:二次元コスパ]

・フルグラフィックTシャツ 価格:各¥6,930(税込) [発売:二次元コスパ]

(4種/アルターエゴ/沖田総司〔オルタ〕、ランサー/エレシュキガル、セイバー/宮本武蔵、ムーンキャンサー/アルクェイド・ブリュンスタッド)

・刺繍ポロシャツ 価格:各¥4,400(税込) [発売:二次元コスパ]

(2種/セイバー/沖田総司、アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕)



(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT



無職転生II ~異世界行ったら本気だす~







・描き下ろし ロキシー・ミグルディア アクリルスタンド(大) 価格:¥2,530(税込) [発売:二次元コスパ]

・描き下ろし ロキシー・ミグルディア 120cmビッグタオル 価格:¥4,620(税込) [発売:二次元コスパ]



(C)理不尽な孫の手/MF ブックス/「無職転生II」製作委員会



アニメ「鬼滅の刃」







・★限定★しのぶとカナヲ アロハシャツ 価格:¥14,080(税込) [発売:COSPA(コスパ)]



(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable



ラブライブ!サンシャイン!!







・Aqours デザイン2wayバックパック 価格:¥7,480(税込) [発売:二次元コスパ]



(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!



ラブライブ!スーパースター!!







・Liella! デザイン2way バックパック 価格:¥7,480(税込) [発売:二次元コスパ]



(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!



