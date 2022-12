[The Orchard Japan]

12月21日、田中ヤコブ待望の3rdソロ・アルバムリリースがインフォメーションされたばかり!



ソロアーティスト/ギタリストとしても目覚ましい活躍をみせる田中ヤコブ(Vo/Gt)を中心に、三人のソングライター/ボーカルを擁する四人組ロックバンド・家主(YANUSHI)。

aiko、岸田繁(くるり)、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)ら多くのアーティストからその楽曲とサウンドを絶賛される家主が、昨年リリースした早くも名盤の誉れ高い2ndアルバム『DOOM』を携え、全国16カ所を回ったリリース・ツアー公演より、全21曲の演奏を収めたファン垂涎のライブ・アルバム『INTO THE DOOM』を絶賛配信中だ。











稀代のギタリストにしてソングライター・田中ヤコブ(Vo/Gt)のワイルドなギタープレイを筆頭に、バンドのエネルギッシュな演奏と、それを心の底から楽しみ躍動するピュアなグルーヴ、そして三人のフロントマンが紡ぐ三者三様のグッドメロディの応酬が、ライヴの臨場感そのままにフルボリュームで真空パックされた素晴らしい作品となっている。年末にして急激に加速する家主の動向にいやが上にも来年への期待が高まる!



■家主『陽気者(Live)』<先行配信トラック>

ストリーミング&ダウンロード

配信URL: https://orcd.co/yohkimono_live

2022.11.23 Release



■家主ライヴ・アルバム『INTO THE DOOM』



ストリーミング&ダウンロード

配信URL: https://orcd.co/intothedoom_live

2022.12.7 Release



<作品詳細>

家主『INTO THE DOOM』 (フォーマット:DIGITAL)

収録曲:

01.Cheater(Live)

02.茗荷谷(Live)

03.たんぽぽ(Live)

04.家主のテーマ(Live)

05.生活の礎(Live)

06.夏の道路端(Live)

07.路地(Live)

08.それだけ(Live)

09.マイグラント(Live)

10.カッタリー(Live)

11.夜(Live)

12.陽気者(Live) ※11/23先行配信曲

13.カメラ(Live)

14.-MC-

15.NFP(Live)

16.p.u.n.k(Live)

17.お湯の中にナイフ(Live)

18.にちおわ(Live)

19.オープンカー(Live)

20.DOOM(Live)

21.ひとりとひとり(Live)

22.近づく(Live)



#関連作品

■田中ヤコブ 3rd Full Album 『IN NEUTRAL』(フォーマット:CD,DIGITAL)



2022.12.21 Release

品番NFD-003

収録曲:

01.sadness fanclub

02.夢からさめて

03.今は今を生きるとき

04.陰翳礼讃

05.外は春の雨が降って

06.心の焚き火

07.SIP

08.サイクルズ

09.リタイヤ

10.みょんパン

11.きかい

12.Graduate?

13.遠乗り



【家主(YANUSHI)】

シンガー・ソングライターでラッキーオールドサンをはじめとするバンドでのサポートギタリスト、以前はnever young beachにサポート・メンバーとして参加するなど目覚ましい活躍を見せる田中ヤコブ(vo,g)が率いる四人組ロックバンド。2000年前後に東京、神奈川近郊へ移った田中ヤコブが学生時代に結成した。 aiko、和嶋慎治(人間椅子)をはじめ数多くのアーティストや音楽ファンからそのメロディアスで普遍的な魅力に溢れた楽曲と、硬軟織り交ぜた豊かなアレンジ、エナジー溢れる熱い演奏を絶賛されている。 田中ヤコブを筆頭に、3人のボーカル/ソングライターによる豊かなメロディと琴線に触れる歌心、キャッチーでいて滋味深い楽曲の数々が多くの賛辞を集める、それが「家主(YANUSHI)」である。



◯Biography

2018年田中ヤコブによる1stソロ・アルバム『お湯の中のナイフ』リリース。

2019年12月に家主として待望の1stフル・アルバム『生活の礎』をリリース。

『生活の礎』は”タワレコメン”にも選出、また楽曲「ひとりとひとり」は乃木坂46・田村真佑の個人PVにも使用される。ロックに、ポップに、フォーキーに、ジャンルレスで奏でるグッド・メロディ、最高に気持ちのいい音楽、まさに2019年を代表する名盤として話題を呼ぶ。

2020年10月にリリースされた田中ヤコブによる2ndソロ・アルバム『おさきにどうぞ』が高い評価を得て、トクマルシューゴ、直江政広、染谷太 陽(Lamp)、岸田繁(くるり)らから賛辞を集める。さらに星野源がファンである事を公言し、”星野源の ANN”でも紹介される。堀込高樹(KIRINJI)らからも賞賛を受ける。

同アルバムは”MUSIC MAGAZINE誌 2020年間ベストアルバム(日本のロック部門)”で第6位、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)主催”APPLE VINEGAR MUSIC AWARD 2020”特別賞を受賞するなど現在も評価は鰻登り!

2021年12月に2年振りの2ndアルバム『DOOM』をリリース!

大槻ケンヂ、岸田繁(くるり)、直枝政広(カーネーション)、福岡晃子(チャットモンチー(済))、山内総一郎(フジファブリック)も大絶賛!前述の”APPLE VINEGAR MUSIC AWARD 2022”特別賞を今度はバンドとして受賞。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-22:40)