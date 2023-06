[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

こだわりのオーガニックブレンドティーで寛ぎのひとときを



ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(所在地:東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人:宮田 宏之)では、6月1日より、クラブインターコンチネンタルラウンジにて新しい紅茶ブランド、アートオブティー(Art of Tea)の提供を開始いたします。









有機厳選素材のハンドブレンドによるこだわりや、豊富な種類とユニークなブレンドで知られるロサンゼルス発のオーガニックティーブランド、アートオブティー(Art of Tea)は、贅沢な素材を使用したお茶の自然な香りと彩り美しいドライ茶葉から連想させる味わいの期待感をお届けいたします。数ある中より、人気のフレーバーと日本にちなんだ煎茶やサクラティーなど選りすぐりの9種を揃え、その日の気分やお食事に合わせてお好みの紅茶をお楽しみいただけます。





クラブインターコンチネンタルラウンジについて

ホテル20階に位置し、上質なサービスを提供しております。東京湾やレインボーブリッジ、高層ビル群の景観を臨むラウンジでは、専用レセプションでのチェックイン・チェックアウト、朝食やアフタヌーンティー、カクテルタイムなどサービスをご堪能いただけ、ワンランク上のホテルステイを体験していただけます。2023年2月には、インバウンドの増加に伴うハイエンドなトラベラーのニーズを見据え、ラウンジ内の面積拡張やフードメニューとドリンクメニューのリニューアルを行いました。フランス共和国農事功労賞シュヴァリエを受勲した総料理長 中宇祢満也監修の洋食を中心としたこだわりの朝食や、季節に合わせたアフタヌーンティー、種類豊富なアミューズやメインディッシュをお楽しみいただけるカクテルタイムをご提供いたします。





<概要>

【場所】 20階 / クラブインターコンチネンタルラウンジ

【面積】 247平方メートル

【席数】 76席

【サービス内容】 営業時間:7:00~21:30

*チェックイン:15:00~21:30 / チェックアウト:7:00~12:00

チェックイン・アウトのお手続きを承ります。時間外は1階フロントデスクで承ります。

朝食:7:00~11:00

アフタヌーンティー:14:00~16:00

カクテルタイム:17:30~20:30(L.O. 20:30)

ドリンクサービス:20:30~21:30(L.O. 21:15)

【宿泊プラン】 1泊1室2名利用時 / ¥72,000~

【ご予約・お問合せ】 0570-000222(ナビダイアル)

https://www.interconti-tokyo.com/club-intercontinental/







<ティーセレクション>





イングリッシュブレックファスト



上品な香りとモルティーでなめらかな味わいをお楽しみいただけます。後味はすっきりしており、一日の始まりにぴったりな紅茶です。





オーガニック アールグレイ



標高1,200m以上の有機ハイグロウン紅茶に香り豊かなイタリア産有機ベルガモットオイルをブレンド。さらにフレンチバニラの香りを加え、バニラの甘い香りと柑橘の爽やかな香りをお楽しみいただけます。





ローズ&ビューティー Rose Black



ローズのなめらかな香りとライチのようなエキゾチックな香りをプラスした魅惑的なブレンドです。





煎茶グリーン



国産の高級煎茶を使用した味わい深い煎茶です。





ジャスミンリザーブ



手摘みされた有機緑茶にジャスミンの花の香りを移すという伝統的な製法により作られた最高級のジャスミンティーです。





フレンチレモンジンジャー



有機レモングラスや有機生姜を含んだスパイシーでカフェインフリーのハーブティー。爽やかな味わいは食後や気分をすっきりさせたい時にぴったりです。





エジプシャンカモミール



エジプトの有機農家で作られたカモミールティー。ほんのり甘く、心穏やかにしてくれます。





パシフィックコーストミント



オレゴン州とカリフォルニア州で収穫された有機スペアミントと、有機ペパーミントのArt of Tea 独自ブレンド。真っ青な空と海を連想させるような爽やかなハーブティーです。





桜ブロッサム



満開の桜をイメージして作られたサクラティー。ローズヒップやハイビスカスをグリーンルイボスなどのハーブとブレンドし、美しいピンク色に仕上がりました。







<クラブインターコンチネンタルラウンジの各種メニュー内容>

*入荷状況に応じて、変更の可能性がございます。



朝食メニュー(例)



シェフの卵料理、温野菜、ベーコン・ソーセージ、ジャーマンポテト、焼売、

スモークサーモン、ハム2種、スライスチーズ2種、メランジェ、トマト、きゅうり、

スライスオニオン、アルファルファ、ラぺ2種、チリコンカン、カットフルーツ3種、

コンポート2種、食パン、パンプキンローフ、トマトブレッド 、パンオレ、

クロワッサン、パンオショコラ、バニラレーズンパン、アップルシナモン、

ミックスジュース2種









アフタヌーンティーメニュー



*季節によって内容が異なります。

サンドイッチ2種、オリーブ、季節のスコーン、マドレーヌ、

チョコレートムース、プラリネ、ロールケーキ、桜餅









カクテルタイムメニュー



- フード

ホットディッシュ(お肉またはお魚)、日替わりスープ、炙りサーモン、

ハム2種、パテ、カナッペ2種、サンドイッチ、ベジタブルスティック、

チーズ各種、ミックスナッツ、

ケーキ2種、焼き菓子、マンゴータピオカ、チョコレート





- アルコールメニュー

ドラフトビール、ブラックビール、

スパークリングワイン、白ワイン2種、赤ワイン2種、

ウイスキー2種、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム、カシス、カンパリ、ライムシロップ、グレナデンシロップ





<アートオブティー(Art of Tea)について>







ロサンゼルス発のオーガニックティーブランド。アメリカで有名なマスターティーブレンダーであるスティーブシュワルツが、ニューメキシコにおいてアーユルヴェーダを勉強し始めたことをきっかけに創業。有機厳選素材のハンドブレンドによるこだわりや、豊富な種類とユニークなブレンドで知られている。World Tea Expoでも多くの賞を受賞しており、健康志向の高いカリフォルニアを中心に、五つ星ラグジュアリーホテルやアカデミー賞公式シェフのレストラン等でも愛飲されている。味わいはもちろん、香りや茶葉の美しさも重視した五感に訴えるお茶の芸術をお楽しみいただけます。





<インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて>

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。

インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-17:46)