[Sansan株式会社]

~330万超のユーザーが利用~



Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」が、株式会社マクロミルに委託した個人向け名刺アプリに関する調査において、「個人向け名刺アプリ」市場で利用率No.1を獲得したことを発表します。Eightは、2023年の9月にキャリアプロフィール「Eight」から名刺アプリ「Eight」へとリニューアルを行い(※1)、現在330万人を超えるユーザーにご利用いただいています。

▼調査結果はこちら

https://www.macromill.com/s/business-card-app/202311/







■調査結果サマリ

・名刺アプリ「Eight」が、「これまでダウンロードしたことのある名刺アプリ」、「利用したことがある名刺アプリ」、「現在利用している名刺アプリ」、「認知している名刺アプリ」においてNo.1を獲得。



■名刺アプリ「Eight」の特徴と今後の展望

・330万人超のユーザー数

Eightは2012年に提供を開始しました。これまでになかった名刺アプリ市場を開拓し、現在330万人を超えるユーザーにご利用いただいています。



・名刺管理にとどまらない多様な機能

当社は名刺管理のアプリとして提供してきましたが、2023年の9月には、スマートフォン一つで名刺交換・名刺管理が可能になる「タッチ名刺交換」を提供しています。



名刺アプリ「Eight」は、今後名刺管理・名刺交換にとどまらないサービスを提供します。例えば、2024年1月に開催するEight主催のリアル展示会「ビジネスIT & SaaS EXPO 2024 -営業マーケDX 比較・導入展-」において、Eightを活用した新たなイベントの参加体験を提供予定です。



Eightは、今後も「出会いからイノベーションを生み出す」という当社のミッション実現へ向けて、進化を続けてまいります。



■調査概要

調査名:個人向け名刺アプリに関する調査

調査対象:個人向け名刺アプリを利用したことのある男女20代~60代 1,035名

調査期間:2023年11月10日~11月11日

調査委託先:株式会社マクロミル

調査結果:https://www.macromill.com/s/business-card-app/202311/



※1:Sansan 株式会社「Eight が新機能『タッチ名刺交換』を提供開始」(2023 年 9 月 26 日発表)

https://jp.corp-sansan.com/news/2023/0926.html

※2:ビジネスIT & SaaS EXPO 2024 -営業マーケDX 比較・導入展-

https://eight-event.8card.net/bis/2024winter/



(以上)



■タッチで交換。スマートに管理。名刺アプリ「Eight」

Eightは、価値ある出会いをタッチでつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、330万人を超えるユーザーに利用されています。Eightでは、名刺を管理するだけでなく、ユーザー同士がスマートフォンをかざすだけでデジタル名刺を交換することができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはタッチ名刺交換と名刺管理で、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-16:16)