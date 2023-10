[株式会社ヨウジヤマモト]

SOPH. TOKYO24周年を記念した、オールブラックのカプセルコレクション



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOと< F.C.Real Bristol >との第2弾コラボレーションアイテムを、11月2日(木)よりWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストア、SOPH.直営店舗、SOPH.オンラインストアにて発売いたします。

<F.C.Real Bristol /エフシーレアルブリストル>

プレイヤーからサポーターまで、架空のフットボールチーム”F.C.Real Bristol (F.C.R.B.)”を取り巻くすべての人々をイメージしたウェア、グッズを展開するSOPH.が展開するブランドの一つ。独創的なコンセプトと洗練されたデザインにより今もなお架空のビッグクラブとして成長し、フットボールの垣根を越えサポーターのスポーツ/ライフスタイルをカバーしている。



【商品ラインナップ】

本コラボレーションでは、SOPH. TOKYO24周年を記念するスペシャルコレクションとして、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOが架空のフットボールチームである<F.C.Real Bristol>のメインスポンサーとなるというストーリーのもと、ベンチコートやゲームジャージーといったオンピッチアイテムと、スウェット、シャツ、ラバーダックなどのオフピッチアイテムを含めた、プレイヤーからサポーターまでカバーする12アイテムを展開いたします。

漆黒のチームをイメージし、Yohji Yamamoto POUR HOMMEで使用されているカラスのアートワークをメイングラフィックに、ボディやWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOのロゴ、<F.C.Real Bristol>のロゴや象徴的なエンブレムまで全てブラックで統一。ディティールに拘りながらも、高い機能性を持つアイテムとなっています。



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO BENCH COAT 69,300円(税込) FREE SIZE





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HALF ZIP ANORAK 35,200円(税込) S/ M/ L/ XL







WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO TRACK JACKET 39,600円(税込) S/ M/ L/ XL

※WILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストアではSサイズの取り扱いはございません





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO TRACK PANTS 35,200円(税込) S/ M/ L/ XL

※WILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストアではSサイズの取り扱いはございません





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO GAME SHIRT 26,400円(税込) S/ M/ L/ XL

※WILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストアではSサイズの取り扱いはございません





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO GAME SHORT 24,200円(税込) S/ M/ L/ XL

※WILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストアではSサイズの取り扱いはございません





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO SWEAT HOODIE 31,900円(税込) S/ M/ L/ XL





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO SWEAT PANTS 27,500円(税込) S/ M/ L/ XL





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO BIG LOGO BAGGY SHIRT 29,700円(税込) S/ M/ L/ XL

※WILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、阪急メンズ東京ポップアップストア、Y’s表参道ポップアップストアではSサイズの取り扱いはございません





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO L/S TEAM EMBLEM TEE 19,800円(税込) S/ M/ L/ XL



リフレクター仕様





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO BIG LOGO BAGGY TEE 15,400円(税込) S/ M/ L/ XL



リフレクター仕様





WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO RUBBER DUCK 2,200円(税込)





【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO×F.C.Real Bristol Collaboration Collection】

▼発売日時:2023年11月2日(木) 日本時間PM12:00

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO阪急MEN’S TOKYO ポップアップストア

東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Y’s表参道ヒルズ ポップアップストア

東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ1F・B1F TEL:03-6455-4302

開催期間: 2023年11月2日(木)~11月8日(水)





▼WILDSIDE Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotojp

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram:@wildsideyohjiyamamotoosaka

▼WILDSIDE Official Twitter:@wildsideyohjiJp

▼WILDSIDE Officialアプリ

