[株式会社A3]

株式会社A3は、「ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023×サンリオキャラクターズ」のPOP UPコーナー開催および、新作コラボグッズの販売を実施いたします。







人気舞台俳優が出演するイベント『ACTORS☆LEAGUE 2023』よりなんでもエンタメ研究所の所長・荒牧慶彦さんプレゼンツ「ACTORS☆LEAGUE 2023×サンリオキャラクターズ」第3弾は、岡宮来夢さんプロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』とコラボ!

開催に先がけ10月6日より、新作グッズがサンリオアニメストア(店舗)と通販にて販売されます。



◆『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』◆

10月11日(水)東京体育館 メインアリーナ



『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』公式HP

https://actors-league.com/basketball/



ライブエンターテインメントの楽しさや興奮を分かち合いたいという想いから誕生した、俳優が自ら企画プロデュースする『ACTORS☆LEAGUE』プロジェクト。



バスケットボール×エンターテインメントの『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』では、あひるのペックル&ポチャッコがファンと一緒に全力応援します!“推し×推し”の可愛いグッズをお手元に、観戦を心ゆくまで楽しみましょう!!



【販売情報(店頭/通販)】

<POP UPコーナー>

■販売期間:10月6日(金)~10月15日(日)

■場所:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店



<通販>

■発売日:10月6日(金)~

■場所:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」

※POP UPコーナー展開後(10月15日以降)もお取り扱いあり。



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/193?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt516



ファン必見のコラボ! あひるのペックル&ポチャッコが推しとお揃いのユニフォーム姿で登場!!



今回は、「DREAM CATERPILLARS×あひるのペックル」「SPARK SEEDS×ポチャッコ」がコラボペアを組んで登場。愛らしいユニフォーム姿にキュンキュンすること間違いなしです♪



【グッズ一覧】

アクリルダイカットステッカー(全5種) ※ブラインド商品



缶バッジ2個セット(全1種)



連結アクリルキーホルダー(全2種)



キャラクリアケース(全2種)





※アクリルダイカットステッカーは、通販ではBOX販売のみとなります。

店頭では単品販売とBOX販売の両方を実施いたします。



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/193?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt516



アクリルダイカットステッカー(全5種) ※ブラインド商品



約4.4×5.7cmのアクリルダイカットステッカーは、アクリル素材を生かした「鮮明な色彩×透明感×厚み3mmの立体感」が魅力のアイテム。スマホケースやPCなどに貼るだけで、オリジナルの1点ものに仕上がります♪

推しへの愛を込めて、お手持ちの応援グッズもデコってみては?



缶バッジ2個セット(全1種)



2チーム1組のセットアイテムとして、直径6.5cmの大きめ缶バッチが登場です。あひるのペックルとポチャッコがパス出しやドリブルをする姿に、思わず胸キュンッ……!

その可愛さにほんわかしつつ、試合中は心を燃やして一緒に推しチームを応援しましょう!!



連結アクリルキーホルダー(全2種)





サンリオキャラクターズとチーム名のチャームが連なった、約12cmの連結アクリルキーホルダー。普段使いにもぴったりなワンポイントアイテムなので、いつでもどこでも推しをそばに感じながら幸せな毎日を過ごせます♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/193?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt516



キャラクリアケース(全2種)





賑やかなデザインが目を惹くキャラクリアケースは、チケットなどA5サイズ(14.8×21cm)以内の紙類を収納できる硬質クリアケースです。実用的なアイテムでありながら、サイズ感が大きめなのでインテリアとして飾ってもばっちり映えます!

使って&眺めて、その可愛さにたっぷり癒されてください♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/193?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt516



2021年から始まった『ACTORS☆LEAGUE』シリーズ。スケールアップした2023年の第3弾も、『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』でついにクライマックスです!

限定コラボグッズをお手元に観戦しつつ、推し俳優たちと今年一番の思い出をつくりましょう!!



(C)ALBK2023 (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640673



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-14:46)