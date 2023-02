[合同会社ユー・エス・ジェイ]

みんなで踊って一体になれる圧巻のパフォーマンスに超興奮 『NO LIMIT! ストリート・フェスティバル』3月10日(金)から期間限定開催



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、この春パーク中が“大熱狂”に包まれるお祭りのような2つの特別なプログラムを開催します。毎年大好評のこの時期だけの“とびきりかわいい”世界に飛び込める『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』(2023年3月10日(金)から7月2日(日)まで)と、目の前で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスに“超興奮”できる『NO LIMIT! ストリート・フェスティバル』(2023年3月10日から順次開始)が登場。本資料では、上記2つのプログラムの体験情報についてお知らせいたします。







心躍る、春だけの“とびきりかわいい”世界に全身で飛び込めるイースターイベント登場!



カラフルな色合いに自然と気持ちが高ぶる、春だけの“とびきりかわいい”世界に飛び込めて“超元気”になれるイベント『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』を期間限定で開催します。





セサミストリートやピーナッツ、ハローキティなどのパークの仲間たちとエンターテイナーが、軽快な音楽に合わせて、隊列を組みストリートを進む、昨年好評を博したマーチング隊『ゴー! ゴー! イースター・マーチ』は、今年は実施回数を増やし、ゲストのみなさんとキャラクター、全員が一体となって踊ることができる内容に進化して登場します。みんなで一緒に踊って“超元気”になれば、パークに一緒に来た仲間やご家族との忘れられない思い出作りができる、とっておきの時間となります。また「ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング」では、初めてお披露目する新デザイン、「イースター限定コスチューム」を着たミニオンに出会え、フィナーレにはイースター・エッグの新しいミニオンフェイス・コンフェティが 空に舞うスペシャルなグリーティングを体験できます。さらに、ユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちと一緒に踊って楽しめるグリーティング・ショー『ユニバーサル・ワンダ-ランド・フィール・ザ・リズム』を開催。カラフルな装飾のユニバーサル・ワンダーランドとミニオン・パークには、うさぎやたまごをモチーフにしたカラフルなイースター・デコレーションが施され、エリアはさらに華やかになり、春だけの特別な“とびきりかわいい”世界に全身で飛び込むことができます。パークの仲間たちと一緒に、お祭り騒ぎの“超興奮”できる、特別なイースター体験にご期待ください。



※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』は、キユーピー株式会社が協賛しています



■『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』

【開催期間】 2023年3月10日(金)~7月2日(日)





■イースター限定フード&グッズ

“とびきりかわいい”を存分に堪能できるイースターだけのフードやグッズが期間限定で登場。うさぎがクロワッサンに向かってジャンプして飛び込んだかのような、お茶目で愛らしい「イースターバニー・クロワッサンサンドセット」や、うさぎが大好きなニンジンの畑をモチーフとした「ニンジン畑?! のチョコレートケーキ」などの限定フードが登場。また、うさぎ耳のカチューシャなどのグッズなどを身に着けて、お祭り騒ぎの“とびきりかわいい”イースター世界を全身でお楽しみください。







みんなで踊って一体になれる圧巻のパフォーマンスに超興奮 『NO LIMIT! ストリート・フェスティバル』







パークを歩いていると、自然と巻き込まれる、エンターテイナーによるリアルなパフォーマンスが 大人気のストリート・ショー『NO LIMIT! ストリート・フェスティバル』が、この春パーク中に登場します。新たな顔ぶれとなったストリート・ショーは、エンターテイナーだけでなく、ゲストもクルーもキャラクターも、全員で一緒に踊って“大熱狂”できる新演出で、パークの至るところで楽しむことができます。

歌唱力とダンスが大人気のシンギング・ショー「パワー・オブ・ポップ~トレンディング~」は、お馴染みのポップな音楽に加えて、パワー・オブ・ポップ史上初となるオリジナルソング&ダンスで、今まで以上にゲストを巻き込んで熱狂できるステージをお届けします。また、新しく2つのショーも登場します。打楽器系のリズムに乗って情熱的なラテンダンスを披露する「フィエスタ・ラティーナ」と、ヒップホップの明るいビートに乗って繰り広げられるシャボン玉を使ったショー「バブル・ビート・ブロック」は、今までにない驚きに満ちたパフォーマンスで大熱狂することができます。また、ユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちと一緒にダンスができる「ユニバーサル・ワンダ-ランド・フィール・ザ・リズム」、かわいいディスコ衣装を着たミニオンズと一緒に写真が撮れる「ミニオンズ・フィーバー・ディスコ・グリーティング」、亜熱帯のジャングルでド迫力の大型恐竜や、赤ちゃん恐竜に遭遇できる「ジュラシック・パーク・ダイナソー・ミート & グリート」もお楽しみいただけます。目の前のリアルなエンターテイメントを肌で感じて、全身で楽しんで“大熱狂”できる、心に残る“NO LIMIT!”なフェスティバルを是非ご体験ください。





■『NO LIMIT! ストリート・フェスティバル』









■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、 国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり 楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。

詳細は公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)をご確認ください。

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界に おける一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



