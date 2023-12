[株式会社東急レクリエーション]

オープニング作品に『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』 『ウィッシュ』 『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』をラインナップ



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野 信三)は、2023年12月15日(金)より109シネマズ湘南(神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南 4F)のシアター2(429席)に、109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」を導入することを発表します。









109シネマズ湘南へ「SAION(サイオン)」導入決定





これまでに109シネマズグランベリーパーク、109シネマズ名古屋、109シネマズ大阪エキスポシティ、109シネマズプレミアム新宿※に導入されていた109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」が、12月15日(金)より109シネマズ湘南でもお楽しみいただけます。上質で曇りのない劇場音響体験を、「SAION(サイオン)」でぜひご体感ください。



【SAION(サイオン)とは / そのおとを、そのままに 】

◆大規模ライブをも制するハイパワー&ハイレスポンス

大きな音は歪むことなく、小さな音は明瞭に、あらゆる音をクリアに実現。純粋で繊細な音まで聴こえます。スピーカーシステムはシアター環境に合わせてカスタマイズされており、大規模な音楽ライブイベントにも対応する圧倒的なポテンシャルを備えています。



◆先進の音響テクノロジーで作品の魅力を惹き出す

先進のサウンドプロセッサーによって音響バランスを自在にコントロール。製作者の意図を忠実に表現し、作品が持つ魅力を細部に至るまで味わい尽くすことができます。



◆思わず息をのむような空気感、言葉を忘れるほどの臨場感

舞台に立つ役者の息づかいまで感じるような空気感、あるいは熱狂するオーディエンスとともにライブ会場で音楽を浴びているような臨場感。映画という枠を越えて多様化する上映コンテンツにおいてもその真価は鮮やかに発揮されます。



※109シネマズプレミアム新宿には、音楽家・坂本龍一氏が監修したより極限までリアルな音を追求した「SAION -SR EDITION-」が導入されております。

詳細はこちら:https://109cinemas.net/saion/



オープニングラインナップ







◆『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』

監督:ポール・キング

出演:ティモシー・シャラメ、ヒュー・グラント、

オリヴィア・コールマン、サリー・ホーキンス、

ローワン・アトキンソン



世界中を虜にした名作『チャーリーとチョコレート工場』の

工場長ウィリー・ウォンカの若き日の物語。

夢見ることを禁じられた町で、ウォンカは母と夢見た世界一のチョコレート工場をつくることができるのか―?「ハリー・ポッター」シリーズのプロデューサーが、次世代のジョニー・デップとの呼び声高いティモシー・シャラメ、名優ヒュー・グラントら超豪華キャストを迎えて贈る、歌と魔法と感動のファンタジー超大作!

(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.







◆『ウィッシュ』

監督:クリス・バック、ファウン・ヴィーラスンソーン

日本版声優:生田絵梨花、福山雅治、山寺宏一



100年のすべてが、この物語に―

世紀のドラマティック・ミュージカルが誕生。

願いが叶う魔法の王国に暮らすアーシャは、

魔法を操る王様が、実は人々の“願い”を支配している事を知る。

「みんなの願いを取り戻したい」…彼女のひたむきな思いに応えたのは、願い星のスター。

運命の出会いが、王国に巻き起こす奇跡とは?

(C) 2023 Disney. All Rights Reserved.





◆『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』 ※12月22日(金)公開



監督:片桐崇

声の出演:江口拓也 種崎敦美 早見沙織 松田健一郎

中村倫也 賀来賢人



集英社の漫画アプリ「少年ジャンプ+」連載の同名コミックを

原作とする人気テレビアニメ「SPY×FAMILY」の劇場版。

スパイの父ロイド、殺し屋の母ヨル、超能力者の娘アーニャ、

未来予知犬ボンドのフォージャー家が繰り広げる初めての家族旅行の行方を、原作者の遠藤達哉が監修・キャラクターデザイン原案を手がけオリジナルストーリーで描き出す。

(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会(C)遠藤達哉/集英社



「SAION」導入劇場一覧





◆SAION

・109シネマズグランベリーパーク(TH1・216席)

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク内



・109シネマズ名古屋(TH6・255席)

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-14 マーケットスクエアささしま2F



・109シネマズ大阪エキスポシティ(TH9・359席)

大阪府吹田市千里万博公園 2-1 EXPOCITY 内



【NEW】 2023年12月15日(金)~

・109シネマズ湘南(TH2・429席)

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南 4F



◆SAION -SR EDITION-

・109シネマズプレミアム新宿(全シアター搭載)

東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー9F、10F



109シネマズとは





全国20サイト183スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「109シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で25年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「ScreenX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て109シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した109シネマズの新ブランド「109シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

これからも109シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。



リンク一覧





・109シネマズ 公式ホームページ:https://109cinemas.net/

・109シネマズ 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/109cinemas/

・109シネマズ湘南 公式X:https://twitter.com/109Shonan



