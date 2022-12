[The Orchard Japan]

各社ストリーミングサービスにて好評配信中



独創的な世界観とローファイ・ポップなサウンドで多くのリスナーを惹きつけるシンガーソングライター・湧(わく)の2ndアルバム「ソーリョベルク」へ、各界から応援コメントが到着した。







アルバム「ソーリョベルク」は、湧が2021年にリリースした9つのパートから構成される楽曲「ソーリョベルク幻想曲」を再構築したもの。女の子達が気高く生きていけるように元気づけるためのメッセージが込められたという本作は、つい先日にはタワーレコード各店舗でも販売が開始され、その話題性を裏付けている。



そしてこのたび、業界内外から幅広く注目を集める「ソーリョベルク」に数々のコメントが寄せられた。音楽家や写真家、オーディオライターに至るまで、十人十色の言葉で本作を彩るコメントにぜひ注目してほしい。



■笹口騒音(Yanagawarecords)

一曲一曲がそれぞれ声も人も違うような、でも同じ人のような不思議な感覚のアルバムでした。

「ソーリョベルク」ってどういう意味だろう?と調べたけど、全然でてこないので湧さんの造語なのかな?

「人生は暇つぶし」か~でも暇つぶしだからこそやれることってありますよね。

ところで、湧さんが笹口の20周年記念カバー集でカバーしてくれた曲「Kokoseiくらい」には“お客さん気分で飛び乗った人生ゲームに酔わされる”って歌詞があるんですが(余談ですが、「人生はリハーサルではない」って歌もどこかにあったような気がするけど人生いろいろ、歌もいろいろですね)、湧さんにはどこか人生何回目?って聞きたくなるような肝の据わった貫禄を感じます。(だいぶ年下だと思いますが、今度会ったら姐さんと呼ばせてください)

人生に酔わされてばかりの私は占いに3000円払うなら、湧さんに30000円払って人生相談したいです。



■高野京介(ギタリスト)

いつも言葉足らずなのに毎回過剰になりがちで、横着で面倒くさがりで0か100で白黒つけたがる、はやとちりな我々の騒がしい脳内を丁寧に音楽にしてくれている。

これからも遠慮せず世界にケンカを売り続けてください。

自慢の後輩、戦友です。



■飯田エリカ(少女写真家)

居心地のいい夢の中

その中で音楽を聴いてたことはそういえばないな

夢の中にedenがあってそのなかに幸福が満ちてる そこにある愛が本当は本当だったこと

湧さんがそのカケラを音楽にしててびっくりした

今度その楽園にいけたら湧さんの音楽が鳴ってたらいいな

本当の少女たちが生きていける清潔な空気とか清潔な愛がこの世界には見当たらないんだけど

湧さんの音の世界にいるとそんな楽園に行けるような気がしてくる

そしてとっても可愛い音楽作ってくれて嬉しいです



■Uztama(トラックメイカー)

今回湧さんにご連絡頂き、「最後の日」の編曲を担当させていただけてものすごく嬉しかったです!

楽曲の世界観をなるべく崩さずにいかに自分の音にできるかを試行錯誤するのが楽しかった記憶です。

自分のトラックに湧さんの真っ直ぐで素敵な声が乗っかった時本当に感動でした…!

「ソーリョベルク」素敵なアルバムなので僕の担当した「最後の日」含めたくさんの人に聴いてほしいです!



■高橋敦(オーディオライター)

湧さんは自身の音楽を「宅録Pop」とも表現していますし、このアルバム「ソーリョベルク」には「宅録」という曲も収録されています。でもその音はいかにも宅録な音というわけではなく、現代的な心地よいLo-Fiサウンドです。その上で音質としては「宅録ってレベルじゃなくよい音」と言えます。

しかしそれでいて、湧さんのサウンドには確かな「宅録感」があります。自宅録音には今でも、部屋や機材といった面での制約はあることでしょう。でも何時間ぶっ続けでどんなアイデアを試しまくっても誰にも文句を言われないなどの意味では、自宅こそ制約のない環境。湧さんのサウンドからは、そうやって音楽に没頭し楽しんでいる、その気配が伝わってくるのです。

現在ではオーディオ系ライターとなった僕の音楽や音作りへの興味の原点は大学の軽音サークルであり、その時期の宅録。湧さんの音は、明け方までMTRやMacに向き合っていたあの夜を思い出させてくれます。宅録経験のある皆様には特にぜひ聴いてみてほしいです。あの頃とは比べ物にならない、よいイヤホンやヘッドホン、スピーカーで!そしてこれから宅録していく皆様もぜひ。



■配信情報

10月14日(金)より、各社ストリーミングサービスにて好評配信中。

Spotify / Apple Music / Deezer / Amazon Music Unlimited / YouTube Music / TIDAL など

配信リンク: https://orcd.co/waku



湧 2nd album「ソーリョベルク」

M1 確かな春

Arranged by 湧 / Bass:西村創太 / Drums:松田タツロウ

M2 最後の日

Arranged by Uztama

M3 Love In The

Arranged by 湧 / Bass:西村創太 / Drums:松田タツロウ

M4 永遠の楽園

Arranged by 湧 / Guitar:湧 / Bass:西村創太 / Drums:松田タツロウ

M5 宅録

Arranged by 湧 / Bass:西村創太 / Drums:松田タツロウ

M6 MO★SO Sommelier

Arranged by 湧

M7 HAPPY POP GIRL

Arranged by 湧 / Guitar:湧

M8 人生は暇つぶし

Arranged by 湧 / Guitar:湧 / Bass:西村創太 / Drums:松田タツロウ



All Songs Written and Produced by 湧

Recording and Mix by 片山博文

Mastered by 佐藤純之介

Studio:SYNCLIVE STUDIO M / Waku’s House with a cat



Design:柏森たま。

Photographer:Hironori Sakunaga

Styling:Yoshihito Okada

Make-up:廣瀬雅



■湧(わく) プロフィール

1999年生まれ、京都出身のシンガーソングライター。アナログシンセサイザーやサンプラーを駆使した宅録作品をリリース。スリーピース・パンクバンドMarie Louiseとしても精力的に活動を行う。

アメイジング ミスiD2021受賞。戦う女の子と激辛料理大好き。愛機はギブソン・フライングV。



Twitter:https://twitter.com/ml_waku

Instagram:https://www.instagram.com/wakupeggio

YouTube:https://youtube.com/channel/UCXOjaFwMa47M5MR2kYnHZcA



