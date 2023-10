[株式会社ヨウジヤマモト]

LIMI feu Collaboration Autumn/ Winter 2023-24 collection



リミ フゥ × THE H.W.DOG&CO.(ザ エイチダブリュードッグアンドコー)とのコラボレーションハットを11月3日(金・祝)より発売いたします。



山本里美が手がけるLIMI feuと、熟練された日本人の職人技と大量生産によって失われた丁寧な物作りを理念にもつTHE H.W.DOG&CO.との初コラボレーション。セーラーハットとパイピングベレーの2型が登場いたします。







US NAVY採用型をベースにした折り返し不要のセーラーハット







セーラーハットと言えばブリムを折り返して被るのが定番だが、THE H.W.DOG&CO.によってアレンジされたモデルは折り返すことなくセーラーハットの雰囲気を楽しむことができる。セーラーハットでは珍しい高密度ウールを使用し、6パネル構成で丸みのあるトップと長めのブリムに温もりのある柔らかな印象を加えている。目深に被るこのモデルのスタイルは寒くなるこれからの季節にお薦め。







ブリムの強度を上げる為に打ち込まれた無数のステッチは、ひとつひとつ日本の職人による丁寧な仕事によるもの。THE H.W.DOG&CO.のトレードマークであるブルーのペーパータグは、コラボレーション仕様のピンクで登場。またブランド名の一部でもある「DOG(遊び心)」のモチーフは、今回のコラボレーションにちなみLIMI feuオリジナルの DOGとなっている。ペーパータグは被って左側に位置し、内側に両ブランドの織りネームが重ね付けされている。







クラシカルで気品のあるレザーパイピングベレー







ほど良いボリュームで被りやすいサイジングのベレー。エッジにレザーパイピングを施しており、柔らかな風合いとハリを持ち合わせたフリングウールを使用。ストレートラインを基準に、クラウンを好きな角度に左右傾けることで様々なスタイルをアレンジすることができる。





ライニングにはWネームを配したシルバー箔とLIMI feuのモチーフ柄をプリント。パイピングに付けられた黒のアクセサリーコードの位置がベレーの後ろ部分にあたる。また両ブランドの織りネームも重ね付けされている。











セーラーハット 26,400円(Sサイズ56cm/ Mサイズ57.5cm)

レザーパイピングベレー 28,600円(Sサイズ56.5cm/ Mサイズ58cm/ Lサイズ59.5cm)





価格は全て税込



発売日:2023年11月3日(金・祝)

伊勢丹新宿店/ 西武渋谷店/ 西武池袋本店/ 三越銀座店/ そごう横浜店/ 名古屋三越栄店/ JR京都伊勢丹店/ 高島屋大阪店/ 大丸梅田店/

Yohji Yamamoto 2/ WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu]

※THE H.W.DOG&CO.オフィシャルサイトでの販売はございません。









リミ フゥ

デザイナー 山本里美

株式会社ヨウジヤマモト入社後、ワイズアトリエでパタンナーとして従事したのち、2000年自身のブランドを始動。2002年ブランド名をLIMI feu(リミ フゥ)と改め、現在に至る。雰囲気、分量、着やすさを大切に、飾りや誇張をなくし、着る人の個性と溶け合う余白を残す。市場や流行に距離を置き。デザイナー山本里美がいま感じる意志を服のシルエットにつむぎ出す。 清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームとドレープが共に存在する。





▼公式インスタグラム @limifeu_official

▼公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu ]

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/

▼公式オフィシャルサイト https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/







THE H.W.DOG&CO.

ザ エイチダブリュードッグアンドコー





2015年ブランドをスタート。

伝統ある職人の高品質な物作りと労働者が好んだ機能性を兼ね備えたデザインを元に、男らしさを表す「GENTLEMAN」と、スラング用語で遊び心を意味する「DOG」を信念に、ヴィンテージ感がありつつも今の時代に合わせたプロダクトを展開。

▼公式オフィシャルサイト https://www.thehwdogandco.com

▼公式インスタグラム @thehwdogandco



