[三菱重工業株式会社]

◆ 「Finder」では3年連続、「CHOICE(R)」では6年連続、「Canstar Blue」では5年連続で最高評価を獲得

◆ 「Consumer.」では、前回2021年の「The Top Brand of Heat Pumps」選出に続く2回連続の受賞





三菱重工グループの三菱重工サーマルシステムズ株式会社(社長:佐々倉 正彦、本社:東京都千代田区、以下、三菱重工サーマルシステムズ)は、豪州現地法人のMitsubishi Heavy Industries Air-Conditioners Australia, Pty. Ltd.(MHIAA)を通じ、豪州の大手製品レビューサイト「Finder」※1ならびに大手消費者団体「CHOICE(R)」※2から、エアコン部門における最優秀ブランドにそれぞれ選出されました。また、豪州の大手製品レビューサイト「Canstar Blue」※3とニュージーランドの大手会員制レビューサイト「Consumer.」※4の調査において、顧客満足度第1位を獲得しました。Finderでは3年連続、CHOICE(R)では6年連続、Canstar Blueでは5年連続の受賞で、2年に1度調査を実施しているConsumer.では、前回2021年の「The Top Brand of Heat Pumps」選出に続いて2回連続の受賞となります。





このうちFinderでは、コンサルティング会社の協力の下、過去3ヵ月から3年以内に購入された商品についての満足度調査が実施されました。調査の結果、三菱重工グループのエアコンは「性能」の項目で5段階中4.7の最も高い評価を獲得したほか、「機能・仕様」「購入に対する価値」の各項目で5段階中4.6を獲得し、スプリットシステムエアコン部門※5で98%の推薦度※6を獲得しました。これらの評価を含めた総合評価では、5段階中4.6を獲得して最優秀ブランドに選出されました。







またCHOICE(R)では、豪州市場向けの製品に対して、性能調査とアンケートを通じた調査が実施されました。CHOICE(R)によると、200機種以上のルームエアコンを対象に「平均テストスコア(Average Test Score)」「信頼度(Brand Reliability)」「顧客満足度(Customer Satisfaction)」「推薦度(Recommended Ratio)」の4項目を評価した結果、三菱重工グループのルームエアコンは91%の顧客満足度を獲得し、昨年同様に信頼度は90%、総合ベストブランドスコアは74%となりました。







さらにCanstar Blueでは、800人以上の現地消費者によってエアコンブランドを評価する調査が実施されました。「全体的満足度(Overall satisfaction)」「性能(Performance)」「使いやすさ(Ease of use)」「静音性(Quietness)」「購入に対する価値(Value for money)」「機能と外観(Functionality and features)」「デザイン性(Design)」の7項目を評価した結果、三菱重工グループのエアコンは6項目で最高評価の5つ星を獲得しました。







加えてConsumer.では、過去5年間にヒートポンプ式エアコンを購入した消費者および会員を対象とした調査に基づく評価により、「People’s Choice Awards」の2023年ヒートポンプ部門における顧客満足度第1位に輝きました。同レビューサイトを運営するConsumer NZによると、三菱重工グループのヒートポンプ式エアコンは、「機能性に優れている」「妥当な期間、故障のない状態を保っている」「所有者の満足度が高い」という3つの受賞条件を全て満たしたことから消費者の高い評価を集めました。



今回の受賞を受け、MHIAAの伊藤 雄司社長は次のように述べています。「MHIAAは初めて現地市場に参入してから現在に至るまで、『消費者の生活を向上させる製品を提供する』という目標を掲げてきました。今回の受賞は、MHIAAの使命が達成されたことを表しています。このような成果を励みとして今後もさらなる飛躍を目指し、製品技術・サービスを通じてお客様に満足いただけるよう努めていきます。改めて、このような形で、製品を日常生活で使用しているお客様から高く評価いただいたことに感謝します」。



三菱重工サーマルシステムズは、今回の受賞を励みとして、一人ひとりのお客様に寄り添った技術・製品開発に取り組み、特長である冷熱事業領域の広さを生かしたシナジーによる統合技術力で、お客様の多種多様なニーズに応じた最適なサーマルソリューションを提供していきます。



※1 購買を支援する製品レビューと有益な情報提供で信頼を得ている豪州大手レビューサイトです。

※2 60年近い歴史と20万人を超える加入者を有する消費者団体です。

※3 300種以上の製品やサービスを対象とした独自の調査を毎年実施する製品レビューサイトです。

※4 消費者と企業間の公正取引支援を目的とした非営利型の大手会員制レビューサイトです。

※5 室外機と室内機の2つで構成されるルームエアコンのことで、一体型と比べて部屋の冷暖房効率が高いのが特長です。

※6 購入した製品を知人や友人に薦めるかという質問に対し、薦めると回答した人の割合を指します。



■三菱重工業株式会社

ウェブサイト:https://www.mhi.com/jp/

オンラインマガジン「SPECTRA」(日本語):https://spectra.mhi.com/jp

公式Twitter:@MHI_GroupJP



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)