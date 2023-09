[ギャップジャパン株式会社]

素材やデザインがモダンに昇華したFALLコレクションを纏う滝沢眞規子さんが魅せる新しいBRスタイルに注目!







1978年にアメリカ・カリフォルニア州で創業し、世界中を旅するふたりの創業者が旅とサファリをテーマに始めたブランド、バナナ・リパブリック。





バナナ・リパブリックは今秋、モデルの滝沢眞規子さんを起用したFALL 2023キャンペーンを9月7日(木)にローンチします。本キャンペーンでは、FALL新作コレクションのコンセプトでもある、アルゼンチンを旅するストーリーからインスピレーションを受けた、プレミアムで新しいBRスタイルを、モデルの滝沢眞規子さんが纏い、洗練されたスタイリングを提案しています。





9月は、アルゼンチンのカントリーロードからシティへと向かう旅の途中にある、アルゼンチンのエスタンシアと呼ばれる伝統的な大規模農園のロケーションから想起させた「AN EXISTENCE ENTWINED」をテーマに、秋らしいチェック柄のテーラリングスタイルや、カシミアやアルパカなど温かみのある素材に、鮮やかなコバルトブルーやアースカラーで魅せるエモーショナルなカラーパレットを取り入れて、コンフォートでありながらエレガントなスタイルが揃います。





10月は、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの美しい街に辿り着き、シティのキラキラと輝く高揚感を演出させた「THE STREET OF BUENOS AIRES」をコンセプトに、シャイニーゴールドやゴールドをを基調とした華やかなカラーパレットや、ブラックを基調としたデザインにゴールドのエンブロイダリーの刺繍を施したドレスなど、ホリデーシーズンに向けたバナリパらしいフォーマルなテイストのアイテムも充実します。





滝沢眞規子さんが着用しているスタイルは全8ルック。本ヴィジュアルは、2023年9月7日(木)以降、全国のバナナ・リパブリックストア、公式オンラインストア、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで、随時公開されます。@bananarepublic_jp をフォローし、ぜひご覧ください。





MAKIKO TAKIZAWA×BANANA REPUBLIC 特設ページ

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/makiko-takizawa-1169327



SEP LOOK 1

スリーピースはメンズライクで着るだけでかっこよく決まるアイテム。



“ウール混なのにシワになりにくい素材が魅力です。”

By Makiko Takizawa





SEP LOOK 2

ポンチ素材のスキニーパンツは、足をきれいに見せてくれるセンタープレス入りで、体のラインを拾いすぎずキレイめにも活躍するアイテム。



“センタープレスのパンツはシルエットもきれいで使いやすそう。モックネックのセーターはコートと合わせたいですね。” by Makiko Takizawa





SEP LOOK3

ジャケットはサイズの選び方によって色んな着こなしが楽しめます。セットアップはTPOに合わせて別々でも着回すことができるのも魅力。



“オーバーサイズなシルエットとブラウンの色味が好みです。”

By Makiko Takizawa





SEP LOOK4

シミヤの肩パッドはアウターに響かないくらいさりげない薄さなので、冬のレイヤードスタイルにも活躍。肩パッドのデザインと首の詰まったモックネックがモード感を演出します。



“縦のラインとカシミヤの素材感がお気に入り。“

By Makiko Takizawa





OCT LOOK1

メリノニットは、袖がぴったりしすぎず程よく身体に沿うフレアスリーブのデザインが魅力。ニュートラルトーンのボトムスと合わせてレディだけどハンサムに今年らしいスタイリングに。



“なめらかな着心地の良さが大好きなニット。ベージュ×ホワイトの組み合わせも素敵です。”

By Makiko Takizawa





OCT LOOK2

ドレスは足元がシーズルーのデザインで抜け感があり女性らしさをプラス。フィット感も絶妙でどんな体系の人でも上手く着こなせるアイテム。



“手の込んだ刺繍やデザインなのにこの価格はさすがです。”

By Makiko Takizawa



OCT LOOK3

シャツは上質なシルクを100%使用し、肌触りがとてもなめらか。深みのあるグリーンは着るだけで華やかなスタイリングに。



“永遠の定番アイテムであるシャツも、とろみ素材で新しく。”

By Makiko Takizawa





OCT LOOK4

メンズのチノパンツ×スエードジャケットのメンズライクな合わせで上品なカジュアルスタイルに。ベーシックだからこそサイズのチョイスや着こなし方で、着る人の個性を引き出すアイテム。



“メンズライクなアイテムを女性らしく着こなすのが今の気分です。”

By Makiko Takizawa



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



