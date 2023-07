[エルソニック株式会社]

シリーズ累計販売数60万個突破の「THANK YOU DEVICE」に新商品が登場



「カワイイを手のひらに」をテーマに、390円(税込429円)を中心とした価格でバラエティ豊かなアパレル雑貨を揃える「サンキューマート」は、2022年8月に発売した人気商品「カナル型ワイヤレスイヤホン」をリニューアルし、全国のサンキューマート店舗および公式オンラインショップで7月下旬より入荷順次販売開始いたします。







URL:https://thankyoumart.jp/contents/497/



「THANK YOU DEVICE」は、無理しなくても買えるライトな価格、トレンドを押さえたカラー・デザイン、使いこなしやすい簡単操作の機能を兼ね備えた、10~20代女子のデイリーライフに“ちょうどいい”デジタルデバイスのシリーズです。



シリーズより2022年より販売している、フィット感と音質を楽しめる「カナル型ワイヤレスイヤホン」がリニューアルいたします。Bluetooth Ver.5.3を搭載し、電池残量が一目で分かるディスプレイ表示機能が新たに加わりました。トレンド感のあるマットな質感が特徴で、ホワイト・ピンク・ミントの新色3カラーで展開します。



■商品名:カナル型ワイヤレスイヤホン

■販売価格:税抜1,560円(税込1,716円)

■カラー展開:ホワイト・ピンク・ミント

■販売開始日:2023年7月下旬より、店舗毎に入荷順次販売

■販売場所:サンキューマート各店舗、公式オンラインショップ他

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のTwitterをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



選べる3色展開!ディスプレイ表示で電池残量が分かる、新・カナル型ワイヤレスイヤホン





「カナル型」イヤホンは、耳栓型のイヤーピースを耳の中に入れるようにして装着するタイプのイヤホンのことで、耳から外れにくく、密閉性が高いので音漏れも少ないほか、低音や細かい音の描写が聴き取りやすいことが特徴のイヤホンです。



今回のリニューアルに伴い、Bluetooth Ver.は2022年8月に発売した現行商品の5.1から5.3に変更し、新たに電池残量が一目で分かるディスプレイ表示機能を追加しました。

カラー展開もこれまでのブラック・ホワイトのシンプルな2色展開から、ホワイト・ピンク・ミントの3色に拡大し、くすみカラーのマットな質感に仕上げたことでトレンド感のあるデザインにリニューアルしています。最大再生可能時間は8時間から15時間※へ延長しつつも、ケースへの充電時間は3時間から1時間へと短縮され、充電効率が高くなっている点もポイントです。

※連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します



1.ケースに収納で自動充電!最大約15時間の再生が可能

ケースにはバッテリーが内蔵されており、イヤホンをケースに収納すると自動的にイヤホン本体への充電がスタートします。イヤホンケースからは最大2回分の充電が可能で、バッテリー分も含め合計約15時間の使用が可能です。ケースへの充電は付属のUSBケーブルで約1時間で完了できます。

※連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します



2.ディスプレイ表示で電池残量が一目で分かる

ケースは電池残量が一目で分かるディスプレイ表示付きで、0~100%でケースの電池残量が表示されます。



3.タッチセンサーでらくらく操作

イヤホン本体側面にはタッチセンサーが搭載されており、指一本で直感的な操作が可能です。

電源のオン/オフはそれぞれ3秒間/4秒間の長押し、再生/停止は左右のイヤホンどちらかを2秒間長押しするだけのシンプルな操作で、ワイヤレスイヤホン初心者の方にもおすすめです。その他にも曲送り/曲戻し、音量、通話操作をタッチコントロールできます。



4.ハンズフリー対応で快適通話

ハンズフリー通話機能が付いており、音楽を聴いている際に電話が鳴っても簡単に通話に切り替えることができます。スマホをバッグに入れたまま直接操作する必要がなく、着信時に片耳どちらかをタッチするだけで通話をスタートできます。通学や通勤などの移動中に便利な機能です。







【製品仕様】

Bluetooth Ver. :5.3

最大通信距離 :約10m※

再生周波数 :20Hz-20kHz

インピーダンス :32Ω

対応プロファイル :A2DP/AVRCP/HFP/HSP

対応コーデック :SBC

電池 :(イヤホン)リチウムイオンポリマー電池30mAh

(充電ケース)リチウムイオンポリマー電池200mAh

連続再生時間 :約5時間※

充電時間 :約1時間※

イヤホン充電可能回数:約2回※

充電方式 :USB Type-C

使用可能温度 :約 -10~45℃

防水性能 :なし

サイズ :(イヤホン/片耳)W1.3cm×H2.5cm×D1.9cm/

(充電ケース)W6cm×H2.5cm×D4cm/

(充電ケーブル)長さ30cm

重量 :(イヤホン/片耳)3g/(充電ケース)33g

材質 :(本体)ABS/(充電ケーブル)PVC

※数値は使用環境や使用状況により異なります

※接続距離、連続再生時間、充電時間は目安です。使用状況により異なります





わたしにちょうどいいデバイス。「THANK YOU DEVICE」





「THANK YOU DEVICE」は、無理しなくても買えるライトな価格、トレンドを押さえたカラー・デザイン、使いこなしやすい簡単操作の機能を兼ね備えた、10~20代女子のデイリーライフに“ちょうどいい”デジタルデバイスの商品シリーズです。

2021年11月の発売以降、手に取りやすい価格帯とトレンド感ある日常に馴染むデザインが人気となり2023年6月までにシリーズ累計販売数60万個を突破、ヘアアイロンに続くサンキューマートの大ヒットシリーズとなっています。





「サンキューマート」とは







サンキューマートは、「カワイイを手のひらに」をテーマに、好きなものに囲まれて自分らしくHAPPYに日々を過ごしたい女の子たちを応援するアパレル雑貨ストアです。

SNSで話題のアイテムや、毎日使うのが楽しみになるスクール雑貨など、バラエティ豊かなアイテムを390円を中心とした手に取りやすい「サンキュープライス」で揃えています。



■公式ウェブサイト:https://thankyoumart.jp/

■Instagram:https://www.instagram.com/thankyoumart/

■Twitter:https://twitter.com/thankyoumart

■LINE:https://page.line.me/366isabj



会社概要







会社名:エルソニック株式会社

所在地:〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者:村尾 泰幸

設立: 1995年7月7日

URL: http://www.elsonic.co.jp/



