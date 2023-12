[株式会社東急レクリエーション]

ラインナップは『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』 『NCT NATION : To The World in Cinemas』 『ゴジラ-1.0』 『トップガン マーヴェリック』の4作品



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野 信三)は、2023年12月15日(金)からの109シネマズ富谷(宮城県富谷市大清水1丁目33番地1 イオンモール富谷別棟)への最新スペック版「ScreenX」の東北地方初導入を記念して、12月13日(水)・14日(木)で『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』『NCT NATION : To The World in Cinemas』『ゴジラ-1.0』『トップガン マーヴェリック』を特別上映するプレオープンを実施いたします。









12月13日(水)・14日(木) プレオープンの実施決定!





109シネマズ富谷に最新スペック版「ScreenX」が12月15日(金)に東北地方で初めて導入されることを記念して、12月13日(水)・14日(木)にプレオープンを行います。上映作品は『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』、『NCT NATION : To The World in Cinemas』『ゴジラ-1.0』『トップガン マーヴェリック』の4作品です。話題の新作・名作からライブ映像まで、「ScreenX」でしか味わえない映画の世界に没入していくような臨場感をぜひこの機会にご体験ください。



【プレオープン概要】

◆日程

12月13日(水)・14日(木)



◆上映作品

『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』

通常料金+ScreenX追加料金700円

※6ポイント無料鑑賞適用不可



『NCT NATION : To The World in Cinemas』

2,300円+ScreenX追加料金700円

※ムビチケ適用可

※各種割引・シネマチケット適用不可

※ポイント鑑賞・株主券等 無料鑑賞適用不可



『ゴジラ-1.0』

通常料金+ScreenX追加料金700円

※6ポイント無料鑑賞適用不可



『トップガン マーヴェリック』

500円+ScreenX追加料金700円

※各種割引・ムビチケ・シネマチケット適用不可

※ポイント鑑賞・株主券等 無料鑑賞適用不可

※こちらの作品は、プレオープンの2日間のみ上映いたします



◆チケット販売

WEB:12月10日(日)0:00<12月9日(土)24:00>~

劇場:12月10日(日)劇場オープン~



WEBからの購入はこちら:https://109cinemas.net/tomiya/



東北地方初導入・最新スペック版ScreenX





◆従来の「ScreenX」

東北地方初登場となる最新のマルチプロジェクション映画上映システムである「ScreenX」は、正面のスクリーンに加え、左右の壁面にも映像が投影され、270度の視界すべてで映画を鑑賞することができ、映画の世界に自分の感覚が没入していくような臨場感を体験することができます。



◆最新スペック版の「ScreenX」

特に、今回109シネマズ富谷にオープンする「ScreenX」は、従来のシステムをバージョンアップした、日本初導入の109シネマズ箕面に次いで国内2番目・東北地方初導入となる最新スペック版となります。

最新スペック版は、左右の壁面に正面と同様のスクリーン素材を施工、また左右の映像を投影するプロジェクターもスペックアップすることで、正面と左右の3面スクリーンの映像が今まで以上に明るく一体化し没入感がさらに増大。今までの「ScreenX」から進化したプレミアムラージフォーマット仕様になっています。

2023年7月に109シネマズ箕面で体験したお客様より、「他の三面スクリーンと比べて画面が大きく、映画への没入感がとても高かった」、「側面スクリーンの画質が改善していて観やすかった」など高い評価をいただいております。

映画の可能性をさらに広げる「ScreenX」のプレミアムラージフォーマットを、是非109シネマズ富谷でご体感ください。

※導入工事に伴い、109シネマズ富谷のシアター1は11月6日(月)より休館させて頂いております。





プレオープン 上映作品ラインナップ







◆『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』

監督:ポール・キング

出演:ティモシー・シャラメ、ヒュー・グラント、

オリヴィア・コールマン、サリー・ホーキンス、

ローワン・アトキンソン



世界中を虜にした名作『チャーリーとチョコレート工場』の工場長ウィリー・ウォンカの若き日の物語。夢見ることを禁じられた町で、ウォンカは母と夢見た世界一のチョコレート工場をつくることができるのか―?

「ハリー・ポッター」シリーズのプロデューサーが、次世代のジョニー・デップとの呼び声高いティモシー・シャラメ、名優ヒュー・グラントら超豪華キャストを迎えて贈る、歌と魔法と感動のファンタジー超大作!

(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.





◆『NCT NATION : To The World in Cinemas』

出演:JOHNNY / TAEYONG / YUTA / KUN /

DOYOUNG /TEN / JAEHYUN / WINWIN /

JUNGWOO / MARK /XIAOJUN / HENDERY /

RENJUN / JENO /HAECHAN / JAEMIN /

YANGYANG / CHENLE /JISUNG



日本のNCTzenたちを熱狂の渦に巻き込んだ“NCT NATION : To The World” コンサート。

NCTの4枚目のフルアルバム「Golden Age」のリリースを記念して、2023年8月、韓国・仁川の文鶴競技場で行われたライブを記録した『NCT NATION : To The World in Cinemas』の公開が決定!本作は、NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayVなど、現在のNCTの全ユニットを網羅したNCTの初となるグループ公演であり、NCT NATIONの無限の魅力を捉えた初の映像作品だ。

(C) 2023 SM ENTERTAINMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.





◆『ゴジラ-1.0』

監督:山崎 貴

出演:神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、青木崇高、

吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介



1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を

魅了し、衝撃を与え続けてきた「ゴジラ」。

その70周年記念作品であり、令和初となるゴジラ最新作が、11月3日(金・祝)に公開を迎えます。

舞台は戦後。焦土と化した日本に、突如現れたゴジラ。

残された名もなき人々に、生きて抗う術はあるのか。

(C)2023 TOHO CO., LTD.





◆『トップガン マーヴェリック』

監督:ジョセフ・コシンスキー

出演:トム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー、

エド・ハリス、ヴァル・キルマー ほか



アメリカ海軍のエリート・パイロット養成学校“トップガン”に所属する

エースパイロット候補生の挫折と栄光の日々を、迫力のスカイ・アクションと瑞々しい青春と恋の群像を合わせて描いた『トップガン』(1986年)の

続編。

(C) 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.





109シネマズとは





全国20サイト183スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「109シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で25年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「ScreenX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て109シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した109シネマズの新ブランド「109シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

これからも109シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。



