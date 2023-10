[セガトイズ]

―Vlogカメラ型トイ『#バズゅCam』 12月7日(木)発売 バービーがVlogインフルエンサーに!各SNSにて公開―



株式会社セガトイズ(本社:東京都品川区、社長:宮崎奈緒子、以下セガトイズ)は、世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、社長:石井恵三、以下マテル)と、異例の同業他社コラボレーションを実施します。本コラボレーションは、セガトイズから新発売の『#バズゅCam』で展開します。『#バズゅCam』は、2023年12月7日(木)より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他から発売します。







夢を叶える「#バズゅCam×バービー」コラボレーション始動

セガトイズが新たに発売する『#バズゅCam』は、お子様の憧れであるYouTuberなどの、インフルエンサーになりきって、バズる体験を楽しめる新しい玩具です。未来を生きる子ども達に“夢を持つ大切さと、その夢を叶えることができる”という想いを伝えるために、世界一有名なファッションドール「バービー」に、『#バズゅCam』のプロモーションを依頼しました。

ファッションドール「バービー」のコンセプト、「You Can Be Anything(あなたは何にだってなれる)」が、『#バズゅCam』の“夢を持つ大切さと、その夢を叶えることができる”想いに合致し、互いに共感したことで本コラボレーションの実現に至りました。

本施策では、まさに、時代とともに多様性を表現してきた「バービー」と、子どもたちの憧れを叶えるガジェット『#バズゅCam』で、1人1人が描いた夢を実現できる可能性をメッセージに込めてお届けします。







バズる体験を楽しめる、新ジャンルの『#バズゅCam』

スマートフォン型玩具(スマホトイ)、パソコン型トイ(パソコントイ)などの、情報デバイス端末玩具の先駆者であるセガトイズから、今までにないVlogカメラ型トイ『#バズゅCam』を発売します。本商品は、子ども達のなりたい職業3年連続No1にもなったYouTuberが実際に、投稿しているような動画を本商品のみで撮影・編集そして、バズる疑似体験をすることができる今までにない、全く新しい玩具です。たくさん撮影・編集することで、「いいね」や「フォロワー」が増加し、コメントがつくなど創作意欲を増加させます。なお、本商品はインターネット接続には非対応のため、すべてオフライン上で完結することができます。また、撮影した動画や写真は、外部メモリー(microSD ※別売)に保存することができ、思い出を残しておくことも可能です。『#バズゅCam』は、子ども達の憧れを叶えることで未来への可能性を広げます。





撮影、編集、バズる!をこの1台で。毎日がもっとキラキラに。

本商品は、簡単に本格的な動画を撮ることができる「テンプレさつえい」機能を搭載しています。「踊ってみた」「重大発表」など誰もが一度は見たことのあるテンプレートが60メニュー入っています。動画には、文字入力、らくがき、スタンプなどを入れる動画編集機能※1も搭載しています。さらには、緑の背景が指定の画像に変わるクロマキー合成を体験できる機能も搭載。付属のグリーンバックシートを活用することで、本格的な動画撮影を楽しめます。三脚にもなる自撮り棒や、レンズ部分を起こすとインカメラにもなる機能で自由自在に撮りたい動画を撮影することができます。大人でもクオリティに驚く機能が満載の『#バズゅCam』は、親子一緒に楽しむことができます。

※1:一部のテンプレートには非対応。





***



・商品名:『 #バズゅCam』 (むてきパープル/ときめきミント)

・同梱内容:本体、タッチペン、三脚付き自撮り棒、グリーンバックシート、取扱説明書、保証書

・商品サイズ: 幅83×高82×奥38mm(三脚付き自撮り棒除く)

・使用電池:単4×4個(別売り)

・対象年齢: 6才以上

・価格: 13,200円(税込)

・発売予定日: 12月7日(木)

・著作権表記:(C) SEGATOYS 2023

・販売流通:玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売など









【バービー(Barbie(TM))について】

2024年にデビュー65周年を迎える世界一有名なファッションドール「バービー」は、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く環境の変化を映して来ました。バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシティ”(性別、人種、職業、体型など)を表現し、

未来に向かって自分らしく進んでいく女性とともに歩んでいます。小さなお子さまから大人まですべてにとって、時には憧れの存在でもありながら、今までも、そしてこれからも、一人一人が持つ可能性を一緒に支えていきます。



公式サイト:http://mattel.co.jp/toys/barbie/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC9pk4a285bymtQAigvGci8w

ロールモデルインタビューサイト:http://mattel.co.jp/barbie60th_interview/

Instagram(ドール):https://www.instagram.com/barbie_japan_official/

Instagram(バービースタイル)https://www.instagram.com/barbiestyle.jp/?hl=ja

X(Twitter):https://twitter.com/barbiejp_cp

Facebook:https://www.facebook.com/BarbieJapanOfficial/



【マテル社について】

マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。



公式サイト:https://mattel.co.jp/toys/barbie/movie





セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.



