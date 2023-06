[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

メロン型のムースやレトロなメロンソーダゼリーなど、目でも楽しめるスイーツがラインナップ!テイクアウトアフタヌーンティーも同時販売



ザ ストリングス 表参道(所在地:東京都港区北青山3-6-8、総支配人:宮田宏之)では、1階「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」にて、『メロン アフタヌーンティー』と、ご自宅で本格的なアフタヌーンティーをお楽しみいただける『テイクアウト メロン アフタヌーンティー』を、2023年7月4日(火)~9月19日(火)まで販売いたします。







生ハムメロンのオープンサンドや、メロンショートケーキなど、メロンの豊かな甘みを活かしたメニューの他、メロン型のムースやレトロなメロンソーダをイメージしたゼリーなど、目でも楽しめるスイーツが登場します。同じく旬のマスカットを贅沢にあしらったタルトも並び、グリーンが爽やかな夏らしいアフタヌーンティーに仕上げました。





お食事をメインに楽しまれたい方向けに、コースの最後にミニサイズのアフタヌーンティーが付いた、ランチとディナープランもご用意しております。お好みにあわせてお選びください。





お飲み物は、シンガポール創業のラグジュアリーティーブランドTWG teaの紅茶や、コーヒーなど全16種類の中からお好きなだけお召し上がりいただけます。

オプションにてメロンソーダもご用意いたしましたので、あわせてお楽しみください。





テイクアウト アフタヌーンティー



3段のアフタヌーンティースタンドとして、そのままテーブルに飾ることができるオリジナルボックスで提供いたします。置くだけでどなたでも簡単に華やかなテーブルコーディネートが叶うテイクアウトセットです。

旬のフルーツの魅力が詰まったアフタヌーンティーをご自宅でもご堪能ください。



『メロン アフタヌーンティー』概要

【販売期間】

2023年7月4日(火)~9月19日(火)

【販売場所】

Cafe & Dining ZelkovA (カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)

【提供時間】 ※2時間制

アフタヌーンティー 11:30~最終入店18:00

ミニアフタヌーンティー付ランチコース 11:30~最終入店15:00

ミニアフタヌーンティー付ディナーコース 17:00~最終入店20:00

テイクアウト アフタヌーンティー 12:00~20:00

【料金】

アフタヌーンティー ¥5,800(税金、サービス料込)

ミニアフタヌーンティー付ランチコース ¥4,800(税金、サービス料込)

ミニアフタヌーンティー付ディナーコース ¥6,480(税金、サービス料込)

テイクアウト アフタヌーンティー(1セット2名様分) ¥8,000(税込)

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4566(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ直通)

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft.html#next

【アフタヌーンティーメニュー】 ※店内、テイクアウト共通

■セイボリー

生ハムメロン オープンサンド/枝豆のムースとポークパテのタルトレット/トリュフ香る冷製コーンスープ

■スイーツ

メロンムース/メロンショートケーキ/メロンゼリー&フロマージュブラン/メロンソーダゼリー/メロンスコーン/マスカットタルト/レモンミント マカロン

【ミニアフタヌーンティー付コース メニュー】

<ランチ>

■前菜(下記より1品)

アトランティックサーモンのミキュイ or 根セロリ・苺・アロマティックチキンのレムラード

■本日のスープ

■メイン料理(下記より1品)

三元豚のビネガーマリネ or アイナメの五色揚げ or ビーフハンガーステーキ(+¥800)

■パン

<ディナー>

■前菜(下記より1品)

アトランティックサーモンのミキュイ or 根セロリ・苺・アロマティックチキンのレムラード or 季節のフルーツのカプレーゼ or グリルタコのマリネーラ風

■本日のスープ

■本日のパスタ

■メイン料理(下記より1品)

三元豚のビネガーマリネ or アイナメの五色揚げ or カジキマグロのグリル or ハーブマリネのグリルチキン or ビーフハンガーステーキ(+¥800)

■パン

<スイーツ>※ランチ・ディナー共通

メロンムース/メロンショートケーキ/メロンゼリー&フロマージュブラン/マスカットタルト/レモンミント マカロン

【ドリンク メニュー】

TWG teaの紅茶、ハーブティー、コーヒーなど全16種類

※テイクアウトはTWG teaのティーパック4種類

・オプションドリンク(店内のみ)

メロンソーダ ¥880(税込、サービス料15%別)



【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二(タカハシ ユウジ)



幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。

調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。

その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。

2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。



【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA (カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)



店名に掲げたZelkovA(ゼルコヴァ)には「欅」という意味があります。

表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。

表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】

東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】

11:30~22:00

【電話番号】

03-5778-4566(直通)

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/zelkova/



【施設概要】ザ ストリングス 表参道



表参道駅直結。

緑あふれる自然の温もりを感じていただける2つの

チャペルと、ニューヨークの5つの街が持つ個性や美感をデザインしたデザイナーズバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-13:16)