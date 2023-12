[Sansan株式会社]

~経理担当者のリモートワーク時間の増加と月次決算の加速を実現~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、リラクゼーションスペース「ラフィネ」などを展開する株式会社ボディワークホールディングス(以下、ボディワークホールディングス)におけるインボイス管理サービス「Bill One」の活用事例とその成果を発表します。



同社は、オフィスの移転と社会情勢の変化によるリモートワーク推進をきっかけに、2021年8月からグループ各社へBill Oneの導入を開始し、現在はグループ企業8社すべてでBill Oneを活用しています。

これまでは紙の請求書をスキャンするために出社が必要でしたが、年間で受領する約1.5万件の請求書の処理をデジタルに切り替えたことで、請求書の事務処理にかかっていた約3000時間を削減でき、経理部門におけるリモートワーク時間も一人当たり年間480時間ほど増加しました。







■サービス導入の背景

ボディワークホールディングスは、全国の商業施設や駅ビルなどでのリラクゼーションスペースや温浴施設の運営など、人々の健康をサポートする事業を展開しています。幅広い事業を展開していることから、多種多様な企業との取引があり、受領する請求書は年間約1.5万件にのぼります。受領する請求書のほとんどが紙であったため、請求書の開封や振り分け作業に多大な工数がかかっていました。また、オフィスの移転や社会情勢の変化により、リモートワークの推進が求められる中にもかかわらず、グループ企業を含めすべての請求書を受け取る総務部門、紙の請求書を受領し内容を確認する経理部門では、出社をする必要がありました。そこで、請求書業務の大幅な効率化とリモートワーク推進のため、Bill Oneの導入に至りました。



■導入後の運用と成果

ボディワークホールディングスでは、Bill Oneの導入によって以下を実現しました。



・ペーパーレス化により、年間3000時間の業務削減とリモートワーク年間480時間増加

同社では以前、紙の請求書の開封や振り分け、スキャンなどの作業に多くの時間がかかっていました。Bill Oneであれば紙の請求書でもオンラインで受領・データ化することが可能なため、それらの作業を行うことなく、請求書をオンラインで簡単に確認できるようになり、業務時間を3000時間程度削減できました。また、テレワークの前に請求書をスキャンするための残業がなくなり、経理担当者1人あたりのテレワーク実施時間が月44時間から月84時間へと増加しました。



・グループ全8社の請求書を一元管理し、生産性を向上・月次決算の加速を実現

同社では、最初にグループ3社でBill Oneを導入し、その後約1年間かけてグループ全8社への導入を進めました。グループ全体の請求書をBill One上で一元管理することで、各社の請求書内容やステータスを経理部門で確認でき、生産性が向上しました。また、Bill Oneでは請求書の差し戻しや問い合わせも簡単に行えるため、双方のコミュニケーションコストを削減でき月次決算の加速を実現できました。



■株式会社ボディワークホールディングス 管理部 経理課 係長 吉村 恵様からのコメント

Bill Oneの導入により、総務・経理にとどまらない、当社グループに関わるすべての人の経理業務を効率化することができました。まず請求書の開封やスキャンなど膨大な時間がかかっていた作業が短縮され、請求書業務全体にかかる時間はこれまでの半分ほどに減りました。また、ペーパーレス化によりリモートワークできる時間が大幅に増え、柔軟な働き方ができるようになりました。

グループ各社にBill Oneを導入した際は、円滑に運用が開始できるか不安でしたが、導入支援の担当者が運用定着までサポートしてくれたので安心して導入を進めることができました。今ではどのグループ企業にとってもなくてはならないサービスとなっています。



また現在、私が注力しているのは、取引先から受け取る請求書を紙ではなく電子に切り替えていただくための取り組みです。郵送だと請求書が届くまでに数日かかりますが、電子であればメール送信やアップロードをしたタイミングで請求書が届きます。請求書が届くまでのタイムロスをなくすことで、さらなる業務効率化と月次決算の加速につなげられるよう、取引先への呼びかけを進めています。

当社は「100年企業」の実現を目指しています。今後もBill Oneを積極的に活用して月次決算を加速し、さらなる事業成長に貢献していきたいと思います。



■株式会社ボディワークホールディングス

会社名:株式会社ボディワークホールディングス

代表者:代表取締役 清水 秀文

設立:1987年2月18日

所在地:東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル

事業内容:リラクゼーションスペースや温浴施設の運営

URL:https://www.bodywork-holdings.co.jp/



(以上)



■請求書受領から、月次決算を加速する「Bill One」

Bill Oneは、Sansan株式会社が提供するインボイス管理サービスです。郵送やメールといったさまざまな方法・形式で届く請求書をオンラインで一括受領し、素早く正確にデータ化。請求書をクラウド上で一元管理することで、アナログで非効率な請求書業務をデジタル化します。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応し、月次決算業務を効率化することで、企業経営における意思決定のスピードを加速します。

https://bill-one.com



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-15:16)