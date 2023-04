[グンゼ株式会社]

臨床現場のニーズ把握を進め患者さまのQOL向上に貢献



グンゼ株式会社の連結子会社であるグンゼメディカル株式会社は、研究から販売までを一気通貫する総合医療機器メーカーとして、今年度から国内における形成・創傷分野の販売チャネルを強化いたします。合わせて、中国においても新たな代理店による販売を開始し、これにより日本、米国、中国における販売体制の強化が確立しました。

グンゼは、1993年に人工真皮(ブランド名:PELNAC)の国内製造販売を開始し、創傷治癒のTIMERSコンセプトに基づき創面環境調整向けの医療機器の取り扱いを進めてまいりました。このコンセプトを継承したグンゼメディカルは、引き続きコンセプトに基づく医療機器の研究開発および販売により、患者さまのQOL向上に貢献してまいります。









■TIMERSコンセプトとは

「TIMERS」とは、傷を早く治すために必要な要因を具体的に示す戦略的なコンセプトです。Tは「Tissue non-viable and deficient」の略で、傷の中にある死んだ組織の部分を取り除くことを意味します。Iは「Infection and inflammation」の略で、感染をコントロールするために傷を良く洗い、薬剤を使用して細菌の数を減らすことを意味します。Mは「Moisture imbalance」の略で、滲出液を吸収することを意味します。Eは「Edge of wound non-advancing or undermined」の略で、傷の中に空洞がある、傷の縁の皮膚が丸まっているなど、皮膚が移動できない要因を取り除くことを意味します。Rは「Regeneration and repair」の略で、最新治療を駆使して積極的に傷の治療を行うことを意味します。Sは「Social factors」の略で、傷を持った患者さまの社会的な課題にも関与して支援をすることを意味します。



■販売チャネル強化策について

国内では、PELNACをはじめウンドクロス(洗浄およびデブリードマン用のファイバーパット)等、形成・創傷分野向け医療機器を直接販売いたします。これにより、販売だけでなく臨床現場に近いニーズを把握することで、新製品の開発力も強化いたします。

米国では、2022年10月、Bioventus(バイオベンタス)社と販売提携を開始し、Theragenesis(セラジェネシス:PELNACの米国ブランド)として人工真皮の販売を開始しております。

中国では、2022年10月、グンゼ連結子会社の郡是医療器材(深圳)有限公司を通じ、珠海億勝医薬有限公司(以下、亿胜:イーシェン)とPELNACの販売提携契約を締結し、今春より中国全土での本格販売を開始します。イーシェンは香港に本社を持ち、営業拠点43拠点(中国本土)、取引病院数10,900病院(薬局数2,130店)の熱傷および創傷領域に販路を持つ中国国内大手製薬企業です。主力製品であるbFGF(塩基性線維芽細胞増殖因子)とPELNACの組み合わせによる中国国内での販売の強化が期待されます。



■グンゼメディカルについて

(1)設立 :1986年4月(グンゼ株式会社の連結子会社)

(2)所在地 :大阪府大阪市北区堂島2丁目4-27 JRE堂島タワー5F

(3)代表取締役:松田 晶二郎

(4)事業内容 :形成外科・脳神経外科・口腔外科・美容外科・小児外科・心臓血管外科・皮膚科等の関連医療機器の販売、開業開設に関するコンサルティング、医療機器の開発・販売

(5)ホームページ:https://www.gunzemedical.co.jp/



