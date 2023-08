[ハウステンボス株式会社]

海夏人 蒼馬(みなと そうま)、蘭 香輝(らん こうき)がチームウィングの新たなWトップスターに就任!



長崎・ハウステンボスで“感動は国境を越える” を信条に歌劇エンターテインメントを展開する「ハウステンボス歌劇団」は創立10周年を記念して、8月8日(火)に10周年記念公演「ハウステンボス歌劇団 “Eternal” 10th anniversary ~新たな夢の世界へ~ ★L(ハート)ve for you★」を開催いたしました。







ハウステンボス歌劇団は2013年7月に結成された九州初の歌劇団で、2014年の常設劇場誕生とともに本格的に活動を開始、今年3月には10周年に先立ち、オペラハウスのような空間で、歌劇の世界観に没頭できる

「ハウステンボス歌劇大劇場」がオープンいたしました。

今回の公演は10周年を記念し、全6チーム「雅(ブルーローズ)」「チーム輝(シャイン)」「チーム華(フラワー)」「チーム凛(ハート)」「チーム翔(ウィング)」「チーム奏(ハピネス)」の全メンバーが一堂に集結。

公演には結成当初から10年間ずっと見守ってくださったお客様をはじめ、2020年以降のコロナ禍で活動が制限される中でも応援し続けてくださったお客様、ハウステンボスへの旅行の際にたまたま目にしてファンになっていただいたお客様など、 全国各地から様々な想いを持つ1,000名のファンにお越しいただきました。

期待と高揚感に包まれた開演前の会場は、トップスターによる開幕の合図を告げるアナウンスとともに、チームカラーを使った華やかな衣装に身を包んだ劇団生が華麗に登場し、喜びの拍手が沸き起こりました。

今回の記念公演では、事前に募集していたこれまでの公演の中でファンが選ぶベスト曲をランキング形式で発表し、ベスト3をステージで披露。1位に選ばれた2019年公演「Happy Ending Story ~おかしな二つの恋物語~」の劇中歌「魂のヒカリ」は、ファンはもちろん劇団生も思い入れがある曲で、迫力ある歌声と華麗なダンスに会場内は大いに盛り上がりました。

さらに、公演内では、海夏人 蒼馬(みなと そうま)、蘭 香輝(らん こうき)の「チーム翔(ウィング)」Wトップスター就任を発表、次期トップスターとして期待が高まっていた2人の同時就任に、感激の涙を流すお客様もいるほど喜びの声があがりました。

フィナーレには、「10th」と表示された特別仕様の階段から煌びやかな燕尾服やドレスを纏った劇団生一同がステージに登場し、会場の皆様にご挨拶。これまでもこれからも共に歩むファンへ感謝の気持ちを贈る特別な演出に、感動と興奮に包まれて、公演は終了いたしました。10周年を迎え、さらに輝きが増すハウステンボス歌劇団。今後の活躍に引き続きご期待ください。



トップスター優雅 スぺシャルメッセージ



<優雅(ゆうが)>

ハウステンボス歌劇団が10周年を迎えさせて頂きました事、本当に感謝の気持ちで一杯です。皆様、心よりありがとうございます。

ハウステンボスのテントのステージにて誕生しました『ハウステンボス歌劇団!!!』 この10年、ただただ歌劇団を知って頂き、愛して頂けますように、無我夢中に『舞台に真っ直ぐ!!!』 『お客様に真っ直ぐ!!!』の心で、覚悟と情熱を持ち、全力でメンバーと共に走って参りました。

たくさんの方々の支え、携わってくださっておりますスタッフの皆様、そしてどんな時も心より愛を注いで下さいますお客様がいて下さるから、『今』の私達があります。皆様と一緒に作る『Live歌劇』が大好きです!!!

10周年を迎えさせて頂きますこの大きな節目の年に、ハウステンボス歌劇大劇場が誕生し、魂震え涙が溢れます。

一人一人の才能が生かされ、皆様のお心が愛と幸せに満ち溢れ、"何度も観たい!!!"と思って頂ける"Live歌劇"を、誠心誠意 努力し続け、世界に恥じぬonly oneの一流の歌劇人目指し、歌劇団メンバー一同 未来に向かって突き進んで参ります。

今後とも、ハウステンボス歌劇団をどうぞ宜しくお願い致します。

THANKS always, with Love



New! 海夏人 蒼馬(みなと そうま)、蘭 香輝(らん こうき)がチームウィングの新たなWトップスターに就任!











「チーム翔(ウィング)」トップスター就任コメント

< 海夏人 蒼馬(みなと そうま) >

この度、新生チームウィングのトップを務めさせて頂くことになりました海夏人蒼馬です。

トップしての責任や役目というプレッシャーもございますが、どんな時でも手を差し伸べてくれた仲間、そしていつも温かい応援をしてくださる皆様に最高のLIVE歌劇をお届けする為に、何時も蘭くんと共に全力でチームを率いて参ります。

そして初心を忘れずに舞台に真っ直ぐ向き合い、もっと多くの方に知って観て頂ける歌劇団にしていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。



< 蘭 香輝(らん こうき) >

この度、チームウィングのダブルトップを務めさせて頂く事となりました。蘭香輝でございます。

幼い頃からの大きな夢をこうして叶える事ができ、そして、更に大きな夢が溢れております。

これから始まる未来には、苦しい事や楽しい事 辛い事や嬉しい事、、、、色々な事があると思いますが、全ては夢を叶える為の道のりだと思い邁進していきます!

海夏人くんと共に最高のチームを作っていきたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。



トップスター就任後の記念すべき初作品は11月24日(金)から公演予定

詳細は公式WEBサイトにて随時公開







観劇されたお客様のコメント

20代女性 大阪からご来場

「今日の公演は特にフィナーレで燕尾服と白いドレスを着ている時のステージが一番印象に残りました。ハウステンボス歌劇団はしんどいときも力をくれる、ここに来れば元気になれる劇団です!」



女性10代 長崎からご来場

「トップスターさん達全員が出演する演目がかっこよかった!蘭香輝さんが大好きなのでトップスター就任の発表を聞いて嬉しかった!ハウステンボス歌劇団は憧れの存在です。」



女性10代 3人家族 熊本、大分からご来場

「ハウステンボス歌劇団ファン歴9年ぐらいです。年長さんから観ていて今は中学3年生です。大きな劇場になったので、男役さんが階段から降りたり、娘役さんが一同揃ってダンスしているところが見れてよかった!今回の10周年公演は、歌も踊りも素晴らしかったし、、歌劇団が一つになった姿を今日は一番前の席で鑑賞できてよかったです!歌劇団結成5周年記念公演の時に、5年後も家族みんなで観れますようにお願いしたんですけど、今回家族みんなで来れてよかったです。今の家族は歌劇団で支えられています(笑)」





