[バリュエンス]

12回目のゴールドメダル受賞作品「The Biophilic Garden Otsu - Hanare(バイオフィリックガーデン 大津 はなれ)」で使用したメモリアルアイテムを出品!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)が運営する「HATTRICK Auction(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年12月8日(金)より「石原和幸 チェルシーフラワーショー2023 ゴールドメダル受賞記念 チャリティーオークション」を開催します。







収益は花や緑、子供たちの未来を守る活動へ





庭園デザイナーの石原和幸氏が、2023年5月22日(月)~ 26日(金)にガーデニングの本場イギリス・ロンドンにて開催された花の祭典「英国国立園芸協会チェルシーフラワーショー2023」の「サンクチュアリ・ガーデン部門」において、ゴールドメダルを受賞しました。この「チェルシーフラワーショー」は、毎年5月に開催される英国王立園芸協会(RHS)主催の150年以上の歴史と権威のある国際ガーデンショーの1つです。世界トップクラスのガーデナーによる庭園がこのイベントのためだけに作り上げられ、世界中から園芸ファンが訪れています。石原氏のチェルシーフラワーショーへの出場は今回が15回目。その中で、9回連続・12個目となるメダル受賞で快挙を達成しました。

そしてこの度、石原氏のゴールドメダル受賞を記念して、メモリアルアイテムをお届けするチャリティーオークションの開催が決定。



石原氏はイギリスと日本の園芸の架け橋になるという想いのもと、花と緑で世界中にたくさんの笑顔を届けるためにチェルシーフラワーショーに参加し続けてきました。そして今回のオークションでは、植物と共に生きる、生活するという事を表現した受賞作「The Biophilic Garden Otsu - Hanare(バイオフィリックガーデン 大津 はなれ)」で使用した数々の作品をお届けいたします。

本企画で得た収益は、園芸文化を拡げていくための活動やこども食堂などの社会貢献活動の資金として活用し、花や緑そして子供たちの未来を守る活動を推進していきます。



石原和幸 チェルシーフラワーショー2023 ゴールドメダル受賞記念 チャリティーオークション概要





開催期間:2023年12月8日(金)18:00 ~ 2023年12月24日(日)22:00

出品商品:テーブル・椅子セット、スーツセット、掛け軸、花瓶、茶台、香炉

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/1187

※詳細はオークションページよりご確認ください



石原和幸氏コメント動画





オークションの開催にあたり、石原氏よりコメントをいただきました。今回の取り組みに対する想いや、オークションに出品する一部の作品についてのエピソードなどをお話しいただいております。

ぜひご覧ください。

動画URL:https://youtu.be/RANDEIsc4CU



石原和幸氏プロフィール







1958年、長崎生まれ。22歳で生け花の本流『池坊』に入門。以来、花と緑に魅了され生花の路上販売から店舗販売、そして庭造りをスタート。

2004年、チェルシーフラワーショーに初参加しシルバーギルド(準金賞)を獲得。以降は中型部門を中心に2023年まで12度のゴールドメダルを獲得。

2016年の大会では、出展者では最高賞のプレジデント賞を受賞。

エリザベス女王より「緑の魔術師」と称され、日本国内の代表作は、「花の楽園」(羽田空港)、「渋谷ハチ公前公園」(渋谷)など。



HATTRICKについて





バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction:https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members:https://members.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)



■バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-18:46)