アニマルフリー、ファーフリーの素材を使用した、注目のバッグブランド



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD(ローズ バッド)】は2023年7月25日(火)~8月7日(月)の期間、限定4店舗にてバッグブランド【ADD CULUMN(アドカラム)】のPOP UP STOREを開催します。







ROSE BUD オフィシャルサイト:https://www.rosebud-web.com/home



About "ADD CULUMN"





ADD CULUMN = 列を追加する

ADD CULUMN(アドカラム)はアニマルフリーかつファーフリーのエコ素材を使用し、

環境に配慮したバッグを提供。

ベーシックなデザインでありながら、普遍的なスタイルで私たちのライフスタイルにマッチ。

エレガントでハイクオリティーなアクセントをコーディネートにプラスしてくれます。













ADD CULUMN POP UP







■札幌ステラプレイス店

場所:北海道札幌市中央区北五条西2丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F

電話:011-209-5244

営業時間:【平日・土日祝】10:00~21:00



■新宿ルミネエスト店

場所:東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F

電話:03-5368-2767

営業時間:【平日】11:00~21:30【土日祝】10:30~21:30



■ルクア大阪店

場所:大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

電話:06-6151-1244

営業時間:【平日・土日祝】10:00~21:00



■高島屋ゲートタワーモル名古屋駅店

場所:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 2F

電話:052-566-6204

営業時間:【平日・土日祝】10:00~21:00







About "ROSE BUD"







トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSEBUD”と、独自のフィルターを通してウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。



ROSE BUD=バラのつぼみ



常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。



HP:https://www.rosebud-web.com/

instagram:@rosebud_official_





