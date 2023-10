[セガトイズ]

『#バズゅCam』ホームページ:https://www.segatoys.co.jp/buzzcam/



株式会社セガトイズ(本社:東京都品川区、社長:宮崎奈緒子、以下セガトイズ)は、バズる体験を楽しめる、新ジャンルのVlogカメラ型トイ『#バズゅCam』を2023年10月5日(木)より各法人のネットショップなどで予約を開始します。子どもたちの憧れを叶えるVlogカメラ型トイ『#バズゅCam』は、2023年12月7日(木)より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他から発売します。









バズる体験を楽しめる、新ジャンルの『#バズゅCam』



スマートフォン型玩具(スマホトイ)、パソコン型トイ(パソコントイ)などの、情報デバイス端末玩具の先駆者であるセガトイズから、今までにないVlogカメラ型トイ『#バズゅCam』を発売します。本商品は、子ども達のなりたい職業3年連続No1にもなったYouTuberが実際に、投稿しているような動画を本商品のみで撮影・編集そして、バズる疑似体験をすることができる今までにない、全く新しい玩具です。たくさん撮影・編集することで、「いいね」や「フォロワー」が増加し、コメントがつくなど創作意欲を増加させます。なお、本商品はインターネット接続には非対応のため、すべてオフライン上で完結することができます。また、撮影した動画や写真は、外部メモリー(microSD ※別売)に保存することができ、思い出を残しておくことも可能です。『#バズゅCam』は、子ども達の憧れを叶えることで未来への可能性を広げます。





































撮影、編集、バズる!をこの1台で。毎日がもっとキラキラに。

本商品は、簡単に本格的な動画を撮ることができる「テンプレさつえい」機能を搭載しています。「踊ってみた」「重大発表」など誰もが一度は見たことのあるテンプレートが60メニュー入っています。動画には、文字入力、らくがき、スタンプなどを入れる動画編集機能※1も搭載しています。さらには、緑の背景が指定の画像に変わるクロマキー合成を体験できる機能も搭載。付属のグリーンバックシートを活用することで、本格的な動画撮影を楽しめます。三脚にもなる自撮り棒や、レンズ部分を起こすとインカメラにもなる機能で自由自在に撮りたい動画を撮影することができます。大人でもクオリティに驚く機能が満載の『#バズゅCam』は、親子一緒に楽しむことができます。

※1:一部のテンプレートには非対応。



















































■商品概要

・商品名:『 #バズゅCam』 (むてきパープル/ときめきミント)

・同梱内容:本体、タッチペン、三脚付き自撮り棒、グリーンバックシート、取扱説明書、保証書

・商品サイズ: 幅83×高82×奥38mm(三脚付き自撮り棒除く)

・使用電池:単4×4個(別売り)

・対象年齢: 6才以上

・価格: 13,200円(税込)

・発売予定日: 12月7日(木)

・著作権表記:(C) SEGATOYS 2023

・販売流通:玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売など







セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-17:16)