3月26日(日)に迎えるNIKE Air Max Dayに先駆けて、各地方で「MAXXED OUT TOUR EVENT at atmos pink」の開催が決定しました!

atmos pink SOLARIA PLAZA店は3月4日(土)にソラリアプラザ4階にオープンし、スニーカーからアパレルまでトータルコーディネートで展開するスニーカーセレクトショップ”です。4月より月に1回、店内で無料ダンスワークショップを開催する予定です。

今年はAir Maxの誕生を称えながら、これからの未来を開発していく人々へ。新しいことを始める人、クリエイティビティやアーティスティックさで次のステージへ挑戦する人に向けたイベントを開催。

イベントではNIKE Air Max DayにむけてAir MaxにつけるオリジナルのチャームによるカスタマイゼーションやAir Maxクイズを開催!

17時からのダンスイベントでは、昨年開催したATMOS PINK 主催のダンスオーディション「MORE THAN EVER~未来を勝ち取れ~ Support by NIKE」で見事合格を掴んだHARUTOが所属する九州ダンスチーム”DANCE GAMBA“や福岡出身のLOCKダンサーHANAさんが登場!ARTIST LIVEでは楽曲制作等の活動を全てセルフプロデュースし、高低差のあるハーモニーとジャンルに捉われない多様な楽曲が武器の注目のユニットWORLD LAUGHが登場!そのほか福岡に親しみのある若手ダンサーがダンスバトルを繰り広げる一夜限りのスペシャルイベントとなりますatmos pinkでは、「ATMOS PINK DANCE ACADEMY」を設立し、ダンスを愛する全ての人にatmos pinkでは、各業界で活躍するダンサーを招き、最前線の情報やダンスを体感する機会を提供しています。

atmos pinkアプリ会員になると、月に2回開催しているスペシャルダンスワークショップが無料で受講できるほか、店舗に併設しているダンススタジオが無料で利用できます!

また、atmos pinkのサイトの方では、さまざまなステージで活躍するダンサーのインタビューとダンスムービーを掲載したDANCERS FILEというコーナーで、一流のダンサーの流儀を知ることができます!



イベントは観覧無料!!



ぜひNIKE スニーカーを着用してご来場頂けますと嬉しいです(ハート)ご来場お待ちしております。



■日時:3月10日(金)12:00~18:30

■場所:SOLARIA PLAZA 1階 ゼファー広場

■住所 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目2-43

■営業時間:11:00~20:00

■TEL: 092-753-8780



出演者



LIVE/WORLD LAUGH





DJ/EIJI DHR



MC/カーネギー





DANCE SHOWCASE DANCE GAMBA





DANCE SHOWCASE HANA&KONAMI&KORIN&Shiori





DANCE BATTLE koharu/COCORO/Kylie./MANA/ai/marlu







タイムスケジュール



12:00~16:00:お客様受付開始 AIR MAX 展示、DANCE ACADEMY展示、 PHOTOブース

17:00~17:05:MC/イベント・オープンについて

17:05~17:15:DANCE SHOW CASE1.(GAMBA様)

17:15~17:20:AFTER TALK

17:20~17:30:DANCE SHOW CASE 2.(HANA様)

17:30~17:35:AFTER TALK

17:35~17:50:DANCE BATTLE(GAMBA・バトルダンサー)

17:50~18:00:AFTER TALK

18:00~18:30:Artist Special LIVE(WORLD LAUGH様)

18:30~18:35:AFTER TALK

18:35~18:40:MC/イベント・オープンについて

18:40~19:00:WORLD LAUGH様 撮影会





ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/ IG https://www.instagram.com/atmos.pink_official/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>をコンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリ ジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。







ABOUT ATMOS PINK DANCE ACADEMY URL / Instagram https://www.instagram.com/atmospink_dance_official/

atmos pinkアプリ会員になると、月に7回開催されるスペシャルダンスワークショップが無料で受講できます! また、atmos pinkのサイトの方では、さまざまなステージで活躍するダンサーのインタビューとダンスムービーを掲載したDANCERS FILEというコーナーで、一流のダンサーの流儀を知ることができます!





