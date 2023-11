[Samsung]

「RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS デザイン1枚」と「12種類から選べるお好きなデザイン1枚」の計2枚が必ずもらえる!





サムスン電子ジャパン株式会社は、本日2023年11月1日(水)より対象期間中に「Galaxy Z Flip5」をご購入いただいた方全員に、純正ケースアクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」※1に入れて待ち受け画面と背面を着せ替えできる「Flip Card」プレゼントキャンペーンを実施いたします。



このキャンペーンは、「Galaxy Z Flip5」をご購入・ご応募いただいた方全員に、Samsung Membersアプリに届くFlip Card引き換えクーポンをお渡しし、12種の中からお好きなFlip Cardを1つプレゼント。さらに、お届け時にランダムで「RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS」のBTSデザインFlip Cardがもう1枚付いてくるプレゼントキャンペーンです。

※1 純正ケースアクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」は別売りです。

※Flip Cardをご利用いただくには、「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」が必要です。

※詳細はキャンペーン概要およびキャンペーンサイトをご確認ください。



■純正ケースアクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」について

純正アクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」※1は「Galaxy Z Flip5」専用のクリアスマホケースです。スマートフォンと背面ケースの間に「Flip Card」というNFCカードを挿入すると、フレックスウィンドウのデザインがカードデザインと連動し、スマートフォンを開いたときにまるで1枚絵のような一体化デザインをお楽しみいただけます。また、一瞬で「Flip Card」を入れ替えることができるため、気分やコーデに合わせて、ケースデザインを自由にカスタマイズすることが可能です。

※1 純正ケースアクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」は別売りです。

「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」購入サイト

●ドコモオンラインショップ

https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/detail.html?item-code=ASC79301

●au Online Shop

https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=11881&dispNo=001001005024048

●Samsungオンラインショップ

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-z-flip5-flipsuit-case-transparent-ef-zf731ctegjp/





■着せ替えカード「Flip Card」について

「Galaxy Z Flip5」専用の純正アクセサリー「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」に差し込むことで、同じ色調のデザインをフレックスウィンドウ側にも映し出すことができるNFCカードです。どのアイテムもアイコニックかつプレミアムなデザインとなっています。



※画像は一例です。日本で販売している「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」のデザインとは異なります。



「Galaxy Z Flip5」購入キャンペーン概要



<購入期間>

2023年11月1日(水) 0:00~2023年11月30日(木)23:59



<Samsungオンラインショップ用「Flip Card」引き換えクーポン 受け取り / 有効期限>

クーポン受け取り可能期間 : 2023年11月15日(水) 0:00~2023年12月3日(日)23:59

クーポン有効期限 : 2023年11月15日(水) 0:00~2024年1月19日(金)23:59

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報はキャンペーンサイトにてご確認ください。

※先着順となり対象製品の在庫がなくなり次第終了となります。

※購入日は開通日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記クーポン受け取り可能期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。



<Samsungオンラインショップ 年末年始 発送休業期間>

2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)

※年内発送は2023年12月27日(水)ご注文分までとなります。



<対象製品>(中古品、並行輸入品は除く)

ドコモ 「Galaxy Z Flip5」(SC-54D)

au 「Galaxy Z Flip5」(SCG23)



<対象販路>

ドコモ(256GB):全国のドコモショップ/ドコモ取扱店/ドコモオンラインショップ/Galaxy Harajuku

au(256GB): 全国のau取扱店/au Online Shop/Galaxy Harajuku

au(512GB): au Online Shop



<特典>

・Samsungオンラインショップで使える「Flip Card」引き換えクーポン

・RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Card ランダム1枚

※RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Cardの比率はRM 25%,SUGA 25%,J-HOPE 25%,JIMIN 25%となります。



<特典一覧>

■Flip Card 12種類(引き換えクーポン対象)











■RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Card 4種類(ランダムでの発送)





<条件 / 特典受け取り方法>

1.購入期間内に対象製品を対象販路にてご購入

2.本要項にご同意の上、ご購入した対象製品にプリインストールされているSamsung Membersアプリを起動し、サインイン ※Samsungアカウント登録が必要となります。

3.Flip Card引き換えクーポン受け取り期間に、Samsung Membersアプリにて、”特典”に表示されるキャンペーンバナーをタップし、Flip Card引き換えクーポンを取得

※対象端末にのみ本キャンペーンバナーが表示されます。

※本キャンペーンバナーが表示されない、またはタップしてエラーが表示される場合は、1週間程度お時間がかかる場合がございます。

4.Flip Card引き換えクーポン有効期限までに、Samsungオンラインショップにてお好きなFlip Cardを選択し、ご注文手続きの際にFlip Card引き換えクーポンを使用

5.ご注文頂いたFlip Cardと一緒にランダムで1枚RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Card をお届け

※Flip Card注文画面でクーポンコードを入力し、お会計金額が0円となっていることをご確認ください。

※Flip Cardの発送先は、日本国内に限られます。

※Flip Cardが在庫切れの場合、入荷までお待ちください。

※RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Cardはランダムでの発送となり、お選び頂くことはできません。

※RM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Cardの交換、返品、再送等は一切いたしかねます。

※本要項にご同意いただける方のみキャンペーン対象となります。

※未成年でキャンペーンに参加される方は、本要項について法定代理人の事前のご同意が必要となります。キャンペーンに参加された場合は、法定代理人のご同意があったものとみなします。

※日本国内在住の方のみ対象です。

※対象製品1台ご購入につき、1回限り特典還元となります。

※当社および本キャンペーンの関係者はキャンペーン対象外です。

※キャンペーンに参加する前にSamsungオンラインショップ利用規約(https://shop.samsung.com/jp/termsandconditions)を必ずご確認ください。

※その他、注意事項を必ずご確認ください。



<特典付与時期>

クーポン受け取り可能期間後、Samsung MembersアプリにてFlip Card引き換えクーポンを即時ダウンロード可能

※クーポンを使用して注文したFlip Card及びRM,SUGA,J-HOPE,JIMIN of BTS Flip Cardのお届け時期は在庫状況によって異なります。詳しくはFlip Card引き換え時に注文ページよりご確認ください。また、天災の影響等により、発送時期が変更になったり、お届けに影響がある場合がございます。予めご了承ください。



<ご注意>

※特典の進呈は条件を全て満たす方のみになります。

※お客様が本キャンペーンにご応募された時点で、本要項に同意したものとみなされます。

※キャンペーン対象の権利・特典はご家族を含む第三者に譲渡することはできません。

※対象製品・特典を転売する目的でのご参加は固くお断りいたします。

※中古品および並行輸入品である対象製品をご購入された方は、本キャンペーンの対象外となります。

※Samsungオンラインショップ用引き換えクーポンは、デジタルギフトです。

※引き換えクーポンをご利用後、ご注文をキャンセルされた場合、いかなる場合でも再発行はいたしかねます。お客様とご連絡が取れない場合や不正注文の疑いがある場合等、弊社判断でキャンセルさせていただくことがございます。その場合のクーポン再発行はいたしかねますのでご了承ください。

※クーポンコードを誤って削除・使用済みステータスにしてしまった場合のクーポン再発行はいたしかねます。

※キャンペーン参加に際しての接続料および通信料はお客さまのご負担となります。接続料および通信料は、お客さまのご契約されている通信会社および接続会社により異なります。詳しくは各契約会社との契約内容をご確認ください。

※キャンペーン参加の前提となるインターネット接続に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。ご自身の責任と費用においてご準備ください。

※Flip Card引き換えクーポンは他の製品には使用できません。

※法人名義のお客様もキャンペーンの対象です。ただし、au Online Shopでは、法人名義でのご契約を承っておりません。本キャンペーン対象外となります。

※ドコモでの機種のみ(白ロム)でのご購入、auでの機種のみでのご購入も本キャンペーン対象です。

※特典に起因する事故、障害、犯罪などにつきましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合がございます。

※本キャンペーンの主催者は、参加者の同意を得ることなく、いつでも本要項の内容を変更することができるものとします。変更後の本要項は方法の如何を問わず、主催者が公表した時点で効力が生じるものとします。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。



<免責事項>

・本キャンペーンへの参加は、参加者様自らの判断と責任において行うものとし、キャンペーン参加に際して参加者様に何らかの損害が生じた場合、当社の故意または重過失に起因するものを除いて当社はその責任を一切負いません。また、当社に故意または重大な過失がある場合も、当社の賠償義務は、直接、通常かつ現実に生じた損害に限られます。

・本キャンペーンの参加者が本要項に違反し、または本キャンペーンの参加に関連して、弊社および他の参加者やその他の第三者に損害を与えた場合、当該参加者はこれを自己の責任と費用負担により解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。万一当社に損害を与えた場合、当該参加者に対し、損害賠償の請求ができるものとします。

・当社は、以下事由により本キャンペーンの一部またはすべてを変更・中断あるいは中止または終了した場合に生じた損害について、一切の責任を負いません。

1.火災、停電または通信環境の悪化等の非常事態が発生した場合

2.地震、噴火、洪水、津波等の天災地変、感染症の蔓延、暴動、労働争議、官公署の命令等による場合

3.その他、本キャンペーンの開催、継続が困難であると主催者が判断した場合



<Samsungカスタマーサポートセンター>

TEL : 0120-363-905

受付期間:2023年11月1日(水)~ 2024年1月19日(金)

受付時間:9:00~20:00(年中無休)

※お問い合わせ内容によっては、ご返答に時間がかかる場合やお答えできない場合がございますので、予めご了承ください。



<キャンペーンサイト>

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-z-flip5-flip-card-cp/



※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。



■製品詳細について

「Galaxy Z Flip5」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip5/



「Galaxy Z Flip5 Flipsuit Case」詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/galaxy-z-flip5-flipsuit-case-transparent-ef-zf731ctegjp/



「Flip Card」詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?open



●「Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-14:46)