[ニコンIJ]

- グランプリには「Nikon Z 8+NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena+MC-N10」と賞金50万円を贈呈 -



株式会社ニコンイメージングジャパン(社長:上村 公人、東京都港区、以下「NIJ」)は、株式会社Vook(ヴック)(代表取締役CEO:岡本 俊太郎、東京都渋谷区)が運営する日本最大級の映像制作Tipsサイト「Vook」にて、“縦型動画の代名詞”となる映像作品を決めるアワード『-Nikon Presents- Vertical Movie Award 2024』を11月1日(水)より開催します。

URL:https://vook.vc/p/nikon-vertical-movie-award/2024









『-Nikon Presents- Vertical Movie Award』は、SNSの普及で時代のスタンダードとなった縦型動画に挑戦する映像クリエイターを応援するための動画アワードです。



3年目の開催となる今回のテーマは、「Show your true COLORS」。

テーマである「あなたの“色”」を、撮影者それぞれの個性や独自性、新たな視点で表現した作品を募集します。

審査員には、前回に引き続いてテレビ朝日映像撮影部の長崎氏、清原氏に加え、DRAWING AND MANUAL映画監督の小原穣氏、N・E・W 映像監督の中根さや香氏 を新たに迎え、各ジャンルで活躍する方々に審査いただきます。グランプリに選ばれた方には「Nikon Z 8」・「NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena」・「リモートグリップ MC-N10」と賞金50万円を贈呈します。

最終審査の結果は、2024年2月22日(木)から開催されるCP+2024 Nikonブースにて発表を予定しています。

本アワードをきっかけに、映像業界の新しいページをつくりあげる映像クリエイターの皆様のご応募をお待ちしています。



■『-Nikon Presents- Vertical Movie Award 2024』

応募期間:2023年11月1日(水)~2024年1月4日(木)

募集テーマ:「Show your true COLORS」

応募資格:プロ、アマを問わず日本国内在住で満16歳以上の方※



※未成年の方は保護者の同意を得た上での応募必須となります。



賞および賞品

グランプリ(1名):Nikon Z 8 + NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena + MC-N10、賞金50万円

準グランプリ(1名):Nikon Z f 40mm f/2(SE)レンズキット

審査員賞(3名):Z 30 12-28 PZ VRレンズキット + SmallRig トライポットグリップ3070 リモコンML-L7セット

Nikon Creators賞(1名):NIKKOR Z 17-28mm f/2.8・NIKKOR Z 28-75mm f/2.8・NIKKOR Z 70-180mm f/2.8の中から1本、NIJ公式YouTube掲載

映像表現作品賞(1名):サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD(2TB)

ニューフェイス賞(1名):MKE600

クリエイティブ支援賞(各1名):Adobe部門:動画企画プレゼンテーション権利、オウンドメディアへの出演(Adobe CC道場など)

CHILL OUT部門:動画企画プレゼンテーション権利、リラクゼーションドリンクのチルアウト30本贈呈

Nikon部門:製品PR動画の制作権利

murphy部門:動画企画プレゼンテーション権利、メンズスキンケア商品贈呈



審査員(敬省略・五十音順):

・小原穣



映画監督

神奈川県生まれ。慶応義塾大学卒。CM・Web制作会社を経てDRAWING AND MANUALに参加。ジャンルを固定しない縦横無尽な演出により数多くの映像作品を生み出している。また撮影監督としても数々の作品に参加している。オリジナルワークとして東信氏のインスタレーションプロジェクトの撮影および監督、2015年初の映画監督作品「桜谷小学校、最後の174日」を発表。2016年には2作目の映画「ふたごとうだつ」、2018年に「DRUM’N’ROLL(ドラム・ロール)」を監督した。

受賞歴 : D&AD2013 / 全映協グランプリ / Spikes Asia (Singapore) 2018 / 第57回JAA広告賞 / ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS (Japan) 2019



・テレビ朝日映像撮影部

長崎カメラマン・清原カメラマン



業界歴22年のテレビ朝日映像のカメラマンが運営するYouTubeチャンネル。カメラの使い方や撮影現場の裏話など、プロならではの知識を分かりやすく発信し、チャンネル登録者は7万人を超える。



・中根さや香



onedotzero、エジンバラ国際映画祭などに招待出品、MVA受賞。A Tribe Called Quest 全米ツアーステージ映像演出。2009年クリエイティブスタジオN・E・W設立、2017年には短編映画「Story To Tell」が、ロンドン国際短編映画祭、L.A.インディペンデント映画祭、ハーレム国際映画祭などで複数の賞を受賞。現在ロサンゼルス・東京を拠点に活動中。



・株式会社ニコンイメージングジャパン 広報宣伝部 ゼネラルマネジャー 堀内淳



応募方法など詳細は下記のURLからご確認ください。

URL:https://vook.vc/p/nikon-vertical-movie-award/2024



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-19:16)