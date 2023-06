[J SPORTS]

J SPORTS=アスミック・エース共同製作・配給作品、2021年12月の栗山英樹氏の監督就任から 「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」まで、侍ジャパン世界一への軌跡を振り返る完全密着ドキュメンタリー映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」。2023年6月2日(金)劇場公開後、動員数は50万人を突破いたしました。まだまだあの時の感動を楽しんでいただくため、そしてお客様への感謝を込めて、SNSでリクエストも多かった【声出しOK応援上映】を、全国13劇場での実施が決定いたしました。





【「声出しOK応援上映」とは・・・】

映画を鑑賞しながら、声を出しての応援、拍手・手拍子での応援や、ペンライト、うちわ、応援バットなどの野球観戦時の応援グッズの持ちこみ、侍ジャパンもしくは応援しているチームのユニフォーム着用など、通常の映画鑑賞では体験できない自由に楽しめる鑑賞形態です。選手や監督への愛を叫んだり、また、あの時のように声に出して試合風景を応援いただける上映会です。スクリーンに熱い想いを届けられるこの機会に是非ご参加ください。



<【声出しOK応援上映】概要>

実施日:2023年6月26日(月)

上映館:全国13劇場 ※上映時間などの詳細は各劇場HPをご覧ください。



【北海道】

ユナイテッド・シネマ札幌

https://www.unitedcinemas.jp/sapporo/index.html

【宮城】

TOHOシネマズ 仙台

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/078/TNPI2000J01.do

【東京】

TOHOシネマズ 日比谷

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do

TOHOシネマズ 池袋

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/084/TNPI2000J01.do

【神奈川】

横浜ブルク13

https://tjoy.jp/yokohama_burg13

TOHOシネマズ 川崎

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/010/TNPI2000J01.do

【千葉】

ユナイテッド・シネマ幕張

https://www.unitedcinemas.jp/makuhari/index.html

【埼玉】

MOVIXさいたま

https://www.smt-cinema.com/site/saitama/index.html

【愛知】

ミッドランドスクエアシネマ

http://www.midland-sq-cinema.jp/index.html

【大阪】

TOHOシネマズ 梅田

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/037/TNPI2000J01.do

【兵庫】

TOHOシネマズ 西宮OS

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/064/TNPI2000J01.do

【広島】

広島バルト11

https://tjoy.jp/hiroshima_wald11

【福岡】

ユナイテッド・シネマ福岡ももち

https://www.unitedcinemas.jp/fukuokamomochi/index.html





鑑賞料金:一般¥2,200-均一 高校生以下¥1,100-均一(いずれも税込)

※ムビチケはご使用いただけます。各種サービスデーや割引、無料招待は適用されません。



●チケット販売スケジュール●

WEB販売スケジュール:2023年6月23日(金)0時~【6月22日(木)24時~】各劇場HPより

窓口販売スケジュール:2023年6月23日(金)オープン時より



<【声出しOK応援上映】禁止・注意事項>

・予告編、本編上映中の劇場内での撮影・録音・写真撮影行為を禁止します。

・ご来場されるお客様による録画(写真撮影含む)・録音を禁止しており、録画・録音用の機器を会場内に持ち込まないことに予めご同意いただけない方の入場はお断りしております。万一お客様が該当の機器を持ち込み又は使用した場合は、直ちにご退場いただくとともに、機器を没収するか、データを消去いたします。また、お客様が処罰され、または損害賠償義務を負うことがあります。海賊版撲滅のため、お客様のご協力をお願いいたします。

・上映中の<応援>以外のお客様同士の会話はご遠慮ください

・上映中の立ち上がる・飛ぶ・跳ねる・暴れるなど怪我や物品破損の恐れがある行為を禁止します。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みを禁止します。(のぼり・応援旗、等)

・周りの方の視界を遮るような光度の強いグッズや火器類・クラッカーなど鳴り物の持ち込みを禁止します。

・選手への誹謗中傷、等周囲が不快となるような声出しはご遠慮ください。

・これらの禁止行為が確認された場合は、本編の上映を中止する可能性がございます

・お客様同士での連絡先交換の強制などはトラブルに繋がる恐れがありますので、ご遠慮ください。

・上映中館内の照明を通常より明るくする場合がございます。予めご了承ください。

・記録や取材のために、撮影が入る可能性がございます。予めご了承ください。

・外部から劇場内への飲食物の持ち込みはご遠慮いただいております。

・応援上映実施劇場にキャスト・スタッフ登壇の予定はございません。



<映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」 イントロダクション>

憧れを超えた侍たちの世界一への記録

2021年12月、栗山英樹氏が野球日本代表・侍ジャパントップチーム監督に就任。誰よりも野球を愛し、選手を愛する指揮官が2023年3月開催の「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」へ向け、熱き魂の全てを捧げる日々がはじまった。目標は「世界一」。

14年ぶりの「WBC世界一」へ、史上最強と言われる侍ジャパンが誕生。代表選手30人の選考会議から大会直前に行われた宮崎合宿、本大会ベンチやロッカーでの様子、選手の苦悩や葛藤、あの歓喜の瞬間まで完全密着したチーム専属カメラだからこそ撮影できた貴重映像の数々。世界に日本野球の素晴らしさを伝え、そして憧れを超えた侍ジャパンの世界一への軌跡を振り返ったドキュメンタリー映画。



<映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」概要>

映画タイトル:憧れを超えた侍たち 世界一への記録

上映期間:2023年6月29日(木)まで

上映時間:130分

上映劇場:TOHOシネマズ 日比谷ほか、全国の劇場で大ヒット上映中!



出演:侍ジャパントップチーム

主題歌:あいみょん「さよならの今日に」

ナレーション:窪田等



監督・撮影:三木慎太郎「侍の名のもとに」



制作:J SPORTS/NPBエンタープライズ

配給:アスミック・エース/J SPORTS

協力:日本野球機構、World Baseball Classic, Inc.

オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズ、

東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズ、北海道日本ハムファイターズ、

東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズ、阪神タイガース、

読売ジャイアンツ、広島東洋カープ、中日ドラゴンズ







■「声出しOK応援上映」の詳細は、侍ジャパン公式ホームページ内【「憧れを超えた侍たち」特集ページ】をチェック!

https://www.japan-baseball.jp/jp/movie/2023/





(C)2023「憧れを超えた侍たち」製作委員会

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.



