[セイコーウオッチ株式会社]

注目の洋菓子作家 【PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI】岩柳 麻子・ 【FARO】加藤 峰子が手がける“とき”を題材にした和菓子が登場



セイコーウオッチ株式会社(代表取締役社長:内藤 昭男、本社:東京都中央区)が展開するグランドセイコーは、「ときを食(は)む和菓子。」をテーマとした「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき」を、本日10月27日(金)~11月5日(日)の10日間限定で、神宮前・StandBy(スタンドバイ)にオープンします。









「和菓子屋 とき」は、日本の四季や自然にインスピレーションを受け、時のうつろいを味わうために、瞬間を刻む一秒一秒の精度を追求し続けてきたグランドセイコーが、昨秋10日間限定で初開催した、まぼろしの和菓子屋です。今年は、グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATURE OF TIME *1 」の根幹である自然や季節の移ろいとクラフトマンシップに加え、ブランドメッセージである「今、この時を生きる人へ。Alive in Time *2」を体感いただくため、この一瞬を生きる生命力や美しさ・瑞々しさを表現できる“果実と花”をメインテーマに据え、フレッシュで軽やかなラグジュアリーの世界観をお披露目します。



クリエイティブディレクターにはフードエッセイスト・フードディレクターとして幅広く活躍する平野 紗季子氏を引き続き迎え、菓子作家には、宝石のようなパフェ「パルフェビジュー(R)︎」をはじめ、芸術的なお菓子を生み出す「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」シェフパティシエール岩柳 麻子氏と、日本の自然や和のハーブをリスペクトしたデザートを提案する、「FARO」のシェフパティシエ加藤 峰子氏の2名を迎え、洋菓子作家が創作する新しき和の菓子を開発しました。



また店舗や菓子のパッケージなど全体のアートディレクションは、アートディレクター・グラフィックデザイナーの田部井 美奈氏が昨年に続き担当し、果実や花が咲き誇る空間の演出には、フローリストの越智 康貴氏も参画します。数々の空間デザインプロジェクトを手掛けてきた設計事務所・DAIKEI MILLSとともに演出した会場は「光と風の花畑」をテーマとし、季節を感じる草花で彩った瑞々しく洗練された空間となっています。時と自然が交差し、一瞬一瞬表情が変わる瞬間をお楽しみください。



さらに、会期中2日間限定で、昨年も参加した「御菓子丸」の杉山 早陽子氏(11/3・祝日 数量限定販売)と、茶寮「菓子屋ここのつ」の溝口 実穂氏が手がける和の菓子(11/4・土曜日数量限定販売) も昨年からバージョンアップし登場します。



*1 「THE NATURE OF TIME」

グランドセイコーのブランドフィロソフィー。自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性と、それぞれの道を究めて時の本質に迫ろうとする匠の姿。日本独自の美意識と精神性を表現しています。

*2 「今、この時を生きる人へ。 Alive in Time」

2023年グランドセイコーが新たに掲げる「今、この時を生きる人へ。 Alive in Time 」は、グランドセイコーの終わりなき進化の決意であり、現在から未来へ進化を図るグランドセイコーから、今を生き、自らを変革する人々に向けたブランドメッセージです。



空間インスタレーション -光と風の花畑





フローリスト・越智 康貴氏が花の演出を手がける店内は、茶室をイメージした入り口に、和の世界観を演出する暖簾がかけられ、そこをくぐりぬけると秋の草花や枝、実などを使用した浮遊する花畑が広がります。果実や花が彩られた会場(StandBy)は、その瞬間だからこそ現れる光や風の自然現象を可視化させる演出など、瑞々しく洗練された季節と時を感じる空間となっています。洋菓子職人が創作する新しき和の菓子とともに、時と自然が交差する一点に立ち現れる、果実や花の最も美しい瞬間をぜひお楽しみください。

【会場設計】DAIKEI MILLS



10月26日(木)のプレスデーには豪華セレブリティも









【来店コメント/佐々木 希さん】

──「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき」の会場をご覧になっていかがですか?

佐々木さん:「会場の入口が少し低くなっているのですが、中に入った瞬間、目の前には広い空間があり、その目線の先にはお花がたくさんあって、本当に素敵で感動しました。」



──本日グランドセイコーの腕時計を着用いただいておりますが、コーディネートのポイントとあわせて着用された感想を伺えますか?

佐々木さん:「グランドセイコーさんの腕時計は洋にも和にも合うので、ちょっとクラシカルな感じも入れつつ、ドーリーな要素も取り入れました。」



──「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき」で提供される和菓子は2名のパティシエの方が創作したものですが、

試食されていかがでしたか?

佐々木さん:「パルフェを試食させていただいたのですが、一口目から色々な味がして、すごく奥深かったです。甘さと、苦さと、スパイシーな感じが、とても楽しいパルフェでした。大人が楽しめるパルフェだなと思います。また、無花果もフレッシュで美味しかったです。どれも素敵なお菓子ばかりですが、小夜中という金木犀と烏龍茶の琥珀羹(こはくかん)のお菓子を、夜まったりした時間に食べたいなと思いました。色合いもすごく美しいですし、このネーミングもとっても素敵ですよね。」



──今回の和菓子は、朝・昼・夕・夜の四種類の「とき」を題材にしていますが、佐々木さんが好きな「とき」はありますか?

佐々木さん:「どの時間も好きですが、夜、次の日の準備も含め、全てのやることを終えてホッと一息している時間が好きですね。『は~。1日終わった。』という夜の時間が好きです。



──佐々木さんはお料理の腕前も素晴らしいかと思いますが、和菓子に限らず普段からお菓子作りなどもされますか?

佐々木さん:「子供と一緒にお菓子作りをします。特にクッキーなどはよく作っていて、卵割って、粉を入れて、ミルクを入れてなど、子供と楽しんでいます。型も色々あるんですが、時には型も使わず自分達でいろいろな形を自由に作って焼くというのもおもしろいです。」



【来店コメント/佐野 勇斗さん】

──「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき」の会場をご覧になっていかがですか?

佐野さん:「実際に会場に入る前に、スタッフの方からお花畑が広がっていますと言われていて、どういうことなのかな?と思っていたんですが、入った瞬間に上を見上げたら本当にお花畑が広がっていて感動しました!」



──本日グランドセイコーの腕時計を着用いただいておりますが、コーディネートのポイントとあわせて着用された感想を伺えますか?

佐野さん:「25歳になり、時計に興味を持ち始めたタイミングでこのイベントのお話をいただいて嬉しかったです。今日は黒のダイヤルのグランドセイコーの腕時計とセットアップのスーツを合わせて、大人っぽい感じでキメました。」



──「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき」で提供される和菓子は2名のパティシエの方が創作したものですが、

試食されていかがでしたか?

佐野さん:「琥珀糖が周りにかかっているパートドフリュイをいただいたのですが、香りが豊かで、秋を感じる味わいでした。琥珀糖のサクサクとした食感も気に入りました。マスカットの草露錦玉(そうろきんぎょく)「薄明(はくめい)」も気になっています。是非食べてみたいです。」







ときを食む 果実と花の和菓子





朝・昼・夕・夜の四種類の「とき」を題材に、1日の中のある時間、その時間だからこそ現れる風景や味わいを表現した和の菓子を開発しました。鮮やかな色彩や瑞々しい香り、溢れ出す生命力を宿すような和菓子を是非ご堪能ください。



【早朝】 薄明(はくめい)|マスカットの草露錦玉(そうろきんぎょく) ¥1,500(税込) / 加藤 峰子 開発



しんと冷えた秋の朝。睫毛や鼻の頭に感じる霜始降(しもはじめてふる)の澄んだ空気を閉じ込めたような錦玉製の菓子は、日本薄荷、レモングラス、ライムの香りを湛え、包まれたアーモンド風味の餅の中には瑞々しいマスカットと白餡が。センシュアルな食感と、口内や脳裏に広がる澄んだ空気に身を委ねる瞬間。清々しさの中に、今日一日への高揚の兆しが満ちている。



<アレルギー物質>アーモンド



【昼】白日(はくじつ)| 秋風の吹寄 ¥3,500(税込) / 岩柳 麻子 開発



秋の穏やかな白日。色づいた草花や木の実が風で舞い、吹き寄せられた一刻を、缶の中に閉じ込める。ふくよかな和栗を柚子や求肥と合わせたパイ。香ばしい蕎麦粉のブールドネージュ。ぼんやり輝くのは実山椒蜜柑と煮林檎の琥珀糖掛けパートドフリュイ。豊かに実る秋の恵みを金木犀香る焙じ茶と共に味わえば、いつしか錦秋(きんしゅう)の只中に佇んでいる。



<アレルギー物質>卵・乳・小麦・そば・アーモンド・ごま・大豆・りんご



【夕方】夕映(ゆうばえ)|無花果のパルフェ ジャポネ ア アンポルテ ¥2,500(税込) / 岩柳 麻子 開発



空に紗がかかり、次第に薄雲が赤く染まって、無花果色を溶かしたような夕闇が訪れる。不可逆的な時間軸を持つパフェという菓子に、刻々と移り変わる秋の夕暮れを映す。思えば無花果自身がグラデーションを持ち、秋の夕暮れを秘めているようだ。山椒や柚子、山葡萄に花香焙茶(はなかほうじちゃ)……。和の香りに包まれた無花果が深く美しい秋宵(しゅうしょう)を告げる。



<アレルギー物質>卵、乳、小麦、オレンジ、ごま、大豆、りんご、ゼラチン



【夜】小夜中 (さよなか)| 金木犀と烏龍茶の琥珀羹(こはくかん) ¥2,000(税込) / 加藤 峰子 開発



秋の真夜中、高く光る月に照らされて咲き誇る金木犀。星の花が降る一刻の美しさと、自分を見失ってしまいそうな甘い香り。それらを閉じ込めた心まで染め上げるような鮮やかな緋色の琥珀羹が、夜闇を透かした烏龍茶の水羊羹に寄り添う。エルダーフラワーとライムの月夜のソースと共に味わえば、花と茶のもたらす静かな余韻がどこまでも漂っていく。



<アレルギー物質>オレンジ

※画像は、イメージです。販売品は、イメージと一部異なる場合がございます。

※和菓子に使用している素材は、一部変更になる可能性がございます。

2日間限定 和菓子<11月3日(金・祝)・11月4日(土)>





<11月3日(金・祝)限定>御菓子丸 杉山 早陽子 開発

一分|琥珀糖 -蝶が花の蜜を吸う- ¥2,500 (税込)

数量:50個限定



蝶が花へと舞い降り、花の蜜を吸い、また飛び立つ1分のシークエンスの琥珀糖。檜・ペパーミント・黒文字がもたらす清涼たる風から、薔薇やネロリの香り、そしてまた風へと誘われるグラデーションは、食むほどに映像的な感覚をもたらします。



<アレルギー物質>なし



<11月4日(土)限定>菓子屋ここのつ 溝口 実穂 開発

一日|栗と和薔薇の水もち(2種/水もち、わらび餅) ¥2,000 (税込)

数量:50個限定



ふわふわと雲を食むような食感が魅力の、24時間という限りある時間に命を宿した繊細な菓子。栗の水もちはカルダモンの香りを移した白餡を合わせ、和薔薇の水もちは蓮根の澱粉を用い、りんごの花の蜂蜜を加え透明感のある味わいに。



<アレルギー物質>大豆、ごま



Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき ステートメント







鮮やかに実る果実。

咲き誇る草花。



時と自然が交差する一点に、

果実や花の最も美しい瞬間が立ち現れる。



その一瞬の輝きを、

二度と訪れない今を、

決して逃さず、掬い取り、

洋菓子職人の眼差しによって、

新しき和の菓子を作り出す。



鮮やかな色彩、

瑞々しい香り、

溢れ出す生命力を宿す菓子。

それは、時間と自然の彫刻だ。



時が満ちる。

季節が香る。

その一瞬を祝福するために。

今を生きる喜びを味わうために。

それを未来へ繋いでいくために。



日本の四季や自然にインスピレーションを受け、

瞬間を刻む一秒一秒の精度を追求し続けてきた

グランドセイコーが、

山粧う秋、十日間の旬を携えて、

神宮前の地にて果実と花の和菓子屋 ときを

お披露目いたします。



<開催概要>



店舗:Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき

開催期間:10月27日(金)~11月5日(日)

営業時間:13:00~19:00(18:45 最終入場)

※一部予約制(和菓子は、予定販売数に達すると完売になる可能性がございます。)

場所: StandBy(スタンドバイ)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-1

アクセス:東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅7番出口より徒歩3分

JR山手線「原宿」駅1番出口より徒歩7分

一般のお客様からのお問い合せ先:jimukyoku@wagashiyatoki.jp

「Grand Seiko 果実と花の和菓子屋 とき 運営事務局」平日10時~17時



【来場ご予約について】

・店舗ではテイクアウト販売のみとなります。全日13時から16時は、事前に来場予約いただける枠をご用意しています。

予約枠は満了ですが、キャンセルがあった場合、当日ご予約いただける場合もございます。

ご来場予約は、グランドセイコーLINE公式アカウントから:https://page.line.me/255ovvvf?openQrModal=true

・当日和菓子が完売していても営業時間内はご入場いただけます。



<グランドセイコーとは>

1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、美しさ、見やすさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、たゆまぬ進歩を重ねてきたブランドです。



クリエイター紹介





<クリエイティブディレクター>

平野 紗季子(フードエッセイスト・フードディレクター)

■プロフィール

小学生から食日記をつけ続け、慶應義塾大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、ラジオ/podcast番組「味な副音声」(J-WAVE)のパーソナリティや、NHK「きみと食べたい」のレギュラー出演、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。著書に『生まれた時からアルデンテ』(平凡社)、『味な店 完全版』(マガジンハウス)など。

Instagram: @sakikohirano



<菓子作家>

岩柳 麻子(PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI シェフパティシエール)

■プロフィール

2000年に桑沢デザイン研究所を卒業し染織家として活動後、独学にて洋菓子を学ぶ。2005年に「patisserie de bon cœur(パティスリィ ドゥ・ボン・クーフゥ)」を立ち上げ、10年間シェフパティシエールを務めた後独立。2015年に自身の名を冠した「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」をオープン。同一エリアに2018年に「ASAKO IWAYANAGI PLUS」、2021年に「ASAKO IWAYANAGI SALON DE THE」をオープンし、2023年には都外初出店となる福岡に「ASAKO IWAYANAGI FUKUOKA」をオープン。

Instagram: @patisserie.asakoiwayanagi



加藤 峰子(FARO シェフパティシエ)

■プロフィール

デザイン、美術、現代アートやモノづくりに興味を持ち、食の分野からパン・お菓子の道を選び進む。約10年間、「イル ルオゴ ディ アイモ エ ナディア」「イル・マルケジーノ」「マンダリンオリエンタルミラノ」(ミラノ)、「オステリア・フランチェスカーナ」(モデナ)など、イタリアの名立たるミシュラン星獲得店にてペイストリーシェフを勤める。「エノテカ・ピンキオーリ」(フィレンツェ)のチョコレート部門を経験。2018年に帰国し、「FARO」のシェフパティシエに就任。日本の自然やハーブをリスペクトしたデザートを提案。プラントベースを取り入れたメニュー開発に取り組む。



<アートディレクション>

田部井 美奈(アートディレクター・グラフィックデザイナー )

■プロフィール

2003年より有限会社服部一成に勤務。’14年に独立、田部井美奈デザインを設立。広告、パッケージ、書籍などの仕事を中心に活動。主な仕事に『マティス展』『山崎ナオコーラ「ミライの源氏物語」』『(NO) RAISIN SANDWICH』『PARCO CHRISTMAS 2020』『武蔵野美術大学 イメージビジュアル』展示『光と図形』など。2019 ADC賞受賞。

Instagram: @mina_tabei



<空間インスタレーション>

越智 康貴(フローリスト)

■プロフィール

1989年生まれ。フローリスト。フラワーショップ『ディリジェンスパーラー』を表参道ヒルズと東京ミッドタウンで営む。店舗運営のほか、広告撮影やイベントの大型装飾や、花にまつわる数々のアートワークを手掛けている。

Instagram: @ochiyasutaka/



Special Thanks

菓子制作:郷土銘菓処 ふく田 和菓子職人「ふく田」4代目 福田 啓希、器制作:有田焼「李荘窯」 寺内 信二、食材:苗目 金木犀コーディアル 井上 隆太郎・井上裕美、フォトグラファー:山本 康平、スタイリスト:谷山 真季



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-10:16)