山手線LATCHの代表を決める「エキメン総選挙」開催決定本日投票開始! 1stアルバム2024年1月17日(水)発売も



『STATION IDOL LATCH!』 (読み:ステーション アイドル ラッチ)とは、JR山手線・全30駅で働く駅員の中から、各駅一人ずつ選ばれたステーションアイドルです。自分の愛する駅や街を盛り上げるべく、業務時間外にはアイドルとして活動中。

それぞれの駅への想いの深さから、まさにその駅を体現する個性豊かなエキメンが集まっています。



本日、いよいよ新シリーズがスタート!リニューアルされたオフィシャルサイトでは、新衣装着用の新たな30名の姿を初公開。新たに会員サービス「LATCH友の会」(無料)もオープンし、入会受付もスタートしました。その他、オフィシャルYouTubeチャンネルにて新作ショートドラマ「#1」が本日配信されるなど、新たなコンテンツが盛りだくさん。







そしてこの度、山手線最強メンバーを選抜する「エキメン総選挙」の開催も決定!

駅や街を盛り上げるべくアイドルとして活動してきたLATCH総勢30名が、属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦し、パッセンジャー(=ファンの呼称)のみなさまの投票で、山手線最強メンバーが決まります。投票は本日よりスタートです!



8月21日(月)にはキャスト出演のオフィシャルYouTube配信番組「エキメン総選挙特番」を生放送。番組内では「エキメン総選挙」に投票できる限定パスワードも公開予定。



更に、新シリーズスタートを記念して8月25日(金)からアニメイト池袋本店1階エントランス広場にて「エキメン総選挙 アニメイト投票所」装飾展開を実施します。



また、2024年1月17日(水)に、『STATION IDOL LATCH!』1stアルバム「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」の発売も決定!



10月6日(金)~10月15日(日)には新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5にてPOP-UP SHOPを開催、11月3日(金・祝)・4日(土)にはアニメイトガールズフェスティバル2023への出展、2024年1月17日(水)には1stアルバム発売…と、新シリーズの「LATCH」は走り続けます。

『STATION IDOL LATCH!』にお乗り遅れのなきようご注意ください!



NEWS1. 新シリーズ本日スタート







オフィシャルサイト https://latch.jp も本日全面リニューアル。

新衣装を着用した30名の姿のほか、新キャラクター・桜田 カイが登場する新作ショートドラマや、おすすめのLATCHをご案内する「LATCHコンシェルジュ」など、新たなコンテンツが盛りだくさんです。



NEWS2. 「LATCH友の会」発足!ただいま入会キャンペーン中





オフィシャルサイト内に会員サービス「LATCH友の会」(無料)がオープンしました。

マイページにて推しエキメンを1名設定できるほか、ここでしか見ることができないメンバーからのコメントや、「エキメン総選挙」投票履歴に応じたバッジ付与など「LATCH友の会」会員だけの特典をご用意しています。9月9日(土)23:59まで入会キャンペーンを実施中ですので、お申込みはお早めに!



※詳細は入会案内ページをご覧ください

<入会案内ページ>

https://fc.dps.amuse.co.jp/latch/regist



NEWS3. 「エキメン総選挙」本日スタート!





駅や街を盛り上げるべくアイドルとして活動してきたLATCHたちから、山手線最強メンバーを選抜するのが「エキメン総選挙」。LATCH総勢30名が、属性ごとに5つのブロックに分かれて参戦し、各ブロックのトップに選ばれた5名が最強メンバーの称号を手にします。



<投票方法>

どなたでも参加可能な「オフィシャルサイト毎日投票」や「エキメン総選挙 アニメイト投票所」での投票、そして、もっとメンバーを応援したいというパッセンジャーのみなさま向けの「オフィシャルサイト『LATCH友の会』毎日投票」など、各種投票方法がございます。

※投票種別毎に投票ポイント数や投票方法が異なります。詳細は「エキメン総選挙」投票サイト https://latch.jp/vote/をご参照ください。



<投票結果発表スケジュールと主な投票イベント>

FIRST 9月15日(金)中間発表[1]

・投票イベント

「エキメン総選挙 アニメイト投票所」投票



・条件・期間等

「エキメン総選挙 アニメイト投票所」にて、どなたでも投票いただけます。

【期間・場所】8月25日(金)~8月30日(水) @アニメイト池袋本店1Fエントランス広場

※本投票による個別の投票履歴は「LATCH友の会」マイページに一切反映されません。あらかじめご了承ください。



・投票イベント

「アニメイト池袋本店」投票



・条件・期間等

アニメイト池袋本店にて販売の対象グッズまたはCDを2,000円(税込)購入ごとに、購入時にお渡しされる「レシート」にて1,000pt分投票することができるシリアルコードをお渡しいたします。

【期間・場所】8月25日(金)~8月30日(水) @アニメイト池袋本店

【有効期限】8月25日(金)~9月10日(日)23:59まで

※有効期限を過ぎての投票はできません。

※本投票は「LATCH友の会」へのログインが必要です。



SECOND 11月3日 (金・祝) 中間発表[2]

・投票イベント

「エキメン総選挙 出張購買所」投票



・条件・期間等

新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5で開催するPOP-UP SHOP「エキメン総選挙 出張購買所」にて販売のグッズまたはCDを2,000円(税込)購入ごとに、投票券(1,000pt分)を1枚お渡しいたします。

【期間・場所】10月6日(金)~10月15日(日) @新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム5

※POP-UPの詳細は後日発表いたします。

【有効期限】10月6日(金)~10月20日(金)23:59まで

※有効期限を過ぎての投票はできません。

※本投票は「LATCH友の会」へのログインが必要です。



・投票イベント

「アニメージュ10月号 (9/8売号)」投票



・条件・期間等

「アニメージュ10月号(9/8売号)」に掲載の二次元バーコードから、お1人様1日につき1回投票いただけます。

【有効期限】 9月10日(日)~10月9日(月・祝)23:59まで

※有効期限を過ぎての投票はできません。

※本投票による個別の投票履歴は「LATCH友の会」マイページに一切反映されません。あらかじめご了承ください。



THIRD 1月16日(火) 中間発表[3]

・投票イベント

「エキメン総選挙 アニメイトガールズフェスティバル2023(AGF2023) 出張購買所」投票



・条件・期間等 詳細は後日発表いたします。



FINAL 2024年4月 最終発表

・投票イベント

1st アルバム投票



・条件・期間等

2024年1月17日(水)発売 1st アルバム

「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」(品番:LATCH-1007)

「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」(品番:LATCH-1008)

「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」(品番:LATCH-1009)

いずれも投票券(2,000pt分)が1枚封入されています。

【有効期限】2024年1月16日(火)~2024年3月31日(日)23:59まで

※有効期限を過ぎての投票はできません。

※本投票は「LATCH友の会」へのログインが必要です。



NEWS4. 8月21日(月) オフィシャルYouTube配信番組「エキメン総選挙特番」生放送!





8月21日(月)にはキャスト出演のオフィシャルYouTube配信番組「エキメン総選挙特番」を生放送。番組内では「エキメン総選挙」に投票できる限定パスワードも公開予定です。お聴き逃しなく!



【出演者】

JY07日暮里駅・戸成 綾 役 山口 智広

JY08西日暮里駅・諏訪 海晴 役 伊藤 昌弘

JY10駒込駅・英 皐月 役 高塚 智人

JY16新大久保駅・百瀬 志生 役 古田 一紀

JY28浜松町駅・湊 航琉 役 狩野 翔

秘書桜田 カイ 役 重松 千晴



【番組名】 「エキメン総選挙特番」

【配信日時】 8月21日(月)20時~

【視聴URL】 https://youtube.com/live/JZzfSAvKFYE



NEWS5. 8月25日(金)~30日(水) アニメイト池袋本店1階に「エキメン総選挙 アニメイト投票所」開設





8月25日(金) ~30日(水) の期間、アニメイト池袋本店(東京都豊島区東池袋1‐20‐7) 1階エントランス広場に「エキメン総選挙 アニメイト投票所」を開設。

どなたでも「エキメン総選挙」に実際に投票していただけるほか、新作グッズの販売、165インチモニターでのミュージックビデオや政見放送映像の公開、雷電 遊生/青葉梟 光加人/神堂 唯姫/蜂谷 恒星/桜田 カイのスタンディパネル展示、立候補者全30名の「選挙ポスター」掲出など盛りだくさんの内容となっています。

さらに8月26日(土)・27日(日)の2日間限定で『STATION IDOL LATCH!』公式Twitter(X)アカウントをフォローしてくれた方に「オリジナル納涼うちわ」を先着順でプレゼントいたします。

※本件に関するアニメイト店舗及びスタッフへのお問い合わせはご遠慮ください。



<新作グッズ>

缶バッジ (全32種) 各¥500(税込)

ランダムミニキャラアクリルスタンド〈 A 〉、〈 B 〉(各11種/ランダム封入) 各¥900(税込)

ランダムミニキャラアクリルスタンド〈 C 〉 (10種/ランダム封入) ¥900(税込)

ランダムミニキャラアクリルスタンド コンプリートセット〈 A 〉、〈 B 〉 (各11種セット) 各¥9,900(税込)

ランダムミニキャラアクリルスタンド コンプリートセット〈 C 〉 (10種セット) ¥9,000(税込)

トートバッグ ¥1,800(税込)





NEWS6. 2024年1月17日(水) 1stアルバム発売決定





『STATION IDOL LATCH!』1stアルバム「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」の発売が決定しました。

30名歌唱の新テーマ曲に加え、「エキメン総選挙」により新たに編成されたブロックごとの新曲を含む7曲と、各ブロックのメンバーの個性や日常が垣間見られる完全新録ボイスドラマを収録予定。



【タイトル】「THE FIRST TRAIN ~声よし!~」

【品番】LATCH-1009

【価格】¥3,850(税込)

【発売元】LATCH! Project

【販売元】AMUSE

【収録内容】

1.「Going My LATCH!」YAMANOTE LATCH ALL STARS

2.「タイトル未定」山手1区:スマート

根岸 優歌/鶯谷駅(CV:寺島 惇太)、高岩 大智/巣鴨駅(CV:井上 雄貴)、武庸 裕哉/高田馬場駅(CV:青山 凌大)、神堂 唯姫/新宿駅(CV:田丸 篤志)、諏訪 海晴/西日暮里駅(CV:伊藤 昌弘)、一条 肇/品川駅(CV:古田 一晟)

3.「タイトル未定」山手4区:ファンタジスタ

飴屋 楊/上野駅(CV:笠間 淳)、百瀬 志生/新大久保(CV:古田 一紀)、和泉 オーキッド 亜恋/高輪ゲートウェイ駅(CV:森嶋 秀太)、竹下 宮斗/原宿駅(CV:岩崎 友泰)、不動 雅/目黒駅(CV:峯田 大夢)、雷電 遊生/秋葉原駅(CV:鈴木 裕斗)

4.「辿り着けるまで」EQUATIONS

武庸 裕哉/高田馬場駅(CV:青山 凌大)、空蝉 塁/大塚駅(CV:住谷 哲栄)、諏訪 海晴/西日暮里駅(CV:伊藤 昌弘)

5.「PHANTOM」Magnificent

一条 肇/品川駅(CV:古田 一晟)、小鳥遊 悠吏/有楽町駅(CV:梶原 岳人)

6.「Run Away」tenet

不動 雅/目黒駅(CV:峯田 大夢)、綜馬 礼/目白駅(CV:太田 将熙)

7.「+−×÷」人生

咖山 喱人/神田駅(CV:菊池 幸利)、雷電 遊生/秋葉原駅(CV:鈴木 裕斗)

8. Voice Drama

山手1区:スマート 根岸 優歌/鶯谷駅(CV:寺島 惇太)、高岩 大智/巣鴨駅(CV:井上 雄貴)、武庸 裕哉/高田馬場駅(CV:青山 凌大)、神堂 唯姫/新宿駅(CV:田丸 篤志)、諏訪 海晴/西日暮里駅(CV:伊藤 昌弘)、一条 肇/品川駅(CV:古田 一晟)、

山手4区:ファンタジスタ 飴屋 楊/上野駅(CV:笠間 淳)、百瀬 志生/新大久保(CV:古田 一紀)、和泉 オーキッド 亜恋/高輪ゲートウェイ駅(CV:森嶋 秀太)、竹下 宮斗/原宿駅(CV:岩崎 友泰)、不動 雅/目黒駅(CV:峯田 大夢)、雷電 遊生/秋葉原駅(CV:鈴木 裕斗)



【封入特典】※初回プレス分のみ封入

・ランダムチェキ全12種(根岸 優歌/高岩 大智/武庸 裕哉/神堂 唯姫/諏訪 海晴/一条 肇/飴屋 楊/百瀬 志生/和泉 オーキッド 亜恋/竹下 宮斗/不動 雅/雷電 遊生)よりランダムで1枚封入

・アザージャケット4種類(「辿り着けるまで」/EQUATIONS、「PHANTOM」/Magnificent、「Run Away」/tenet、「+−×÷」/人生)

・「エキメン総選挙2023」投票券 2,000pt分(対象LATCH 1名分)



【タイトル】「THE FIRST TRAIN ~所作よし!~」

【品番】LATCH-1010

【価格】¥3,850(税込)

【発売元】LATCH! Project

【販売元】AMUSE

【収録内容】

1.「Going My LATCH!」YAMANOTE LATCH ALL STARS

2.「タイトル未定」山手2区:リーダー

羽振 寿里/田町駅(CV:小山 剛志)、青葉梟 光加人/池袋駅(CV:島崎 信長)、樅野 葵/代々木駅(CV:福崎 那由他)、東海林 鈴音/東京駅(CV:小野 賢章)、戸成 綾/日暮里駅(CV:山口 智広)、烏鷹 鉄路/新橋駅(CV:井上 和彦)

3.「LATCH! ~それが未来の扉~」

東海林 鈴音/東京駅(CV:小野 賢章)、神堂 唯姫/新宿駅(CV:田丸 篤志)、青葉梟 光加人/池袋駅(CV:島崎 信長)

4.「一千年後」花ゑみ

和泉 オーキッド 亜恋/高輪ゲートウェイ駅(CV:森嶋 秀太)、英 皐月/駒込駅(CV:高塚 智人)、高岩 大智/巣鴨駅(CV:井上 雄貴)、

5.「Mystery of Destiny」a/maze

飴屋 楊/上野駅(CV:笠間 淳)、根岸 優歌/鶯谷駅(CV:寺島 惇太)

6.「We are 3on☆star」3on☆star

蜂谷 恒星/渋谷駅(CV:林 優大)、竹下 宮斗/原宿駅(CV:岩崎 友泰)、樅野 葵/代々木駅(CV:福崎 那由他)

7.「Leading lights」Aither

東海林 鈴音/東京駅(CV:小野 賢章)、神堂 唯姫/新宿駅(CV:田丸 篤志)、青葉梟 光加人/池袋駅(CV:島崎 信長)

8. Voice Drama

山手2区:リーダー 羽振 寿里/田町駅(CV:小山 剛志)、青葉梟 光加人/池袋駅(CV:島崎 信長)、樅野 葵/代々木駅(CV:福崎 那由他)、東海林 鈴音/東京駅(CV:小野 賢章)、戸成 綾/日暮里駅(CV:山口 智広)、烏鷹 鉄路/新橋駅(CV:井上 和彦)

【封入特典】※初回プレス分のみ封入

・ランダムチェキ全11種(羽振 寿里/青葉梟 光加人/樅野 葵/東海林 鈴音/戸成 綾/烏鷹 鉄路/山手1区スマート集合/山手2区リーダー集合/山手3区エンターテイナー集合/山手4区ファンタジスタ集合/山手5区エレガント集合)よりランダムで1枚封入

・アザージャケット4種類(「一千年後」/花ゑみ、「Mystery of Destiny」/a/maze、「We are 3on☆star」/3on☆star、「Leading lights」/Aither)

・「エキメン総選挙2023」投票券 2,000pt分(対象LATCH 1名分)



【タイトル】「THE FIRST TRAIN ~笑顔よし!~」

【品番】LATCH-1011

【価格】¥3,850(税込)

【発売元】LATCH! Project

【販売元】AMUSE

【収録内容】

1.「Going My LATCH!」YAMANOTE LATCH ALL STARS

2.「タイトル未定」山手3区:エンターテイナー

北 颯/田端駅(CV:矢野 奨吾)、高良 摩利央/御徒町駅(CV:阿座上 洋平)、大崎 新市/大崎駅(CV:菅沼 久義)、蜂谷 恒星/渋谷駅(CV:林 優大)、空蝉 塁/大塚駅(CV:住谷 哲栄)、湊 航琉/浜松町駅(CV:狩野 翔)

3.「タイトル未定」山手5区:エレガント

咖山 喱人/神田駅(CV:菊池 幸利)、綜馬 礼/目白駅(CV:太田 将熙)、小鳥遊 悠吏/有楽町駅(CV:梶原 岳人)、英 皐月/駒込駅(CV:高塚 智人)、饗庭 紡麦/恵比寿駅(CV:高橋 英則)、伍代 晃/五反田駅(CV:三浦 祥朗)

4.「AllDay AllNight」eS

百瀬 志生/新大久保駅(CV:古田 一紀)

5.「Showtime」Che bello!

饗庭 紡麦/恵比寿駅(CV:高橋 英則)、伍代 晃/五反田駅(CV:三浦 祥朗)、羽振 寿里/田町駅(CV:小山 剛志)、大崎 新市/大崎駅(CV:菅沼 久義)

6.「PEACE!!」鉄晴隊

烏鷹 鉄路/新橋駅(CV:井上 和彦)、湊 航琉/浜松町駅(CV:狩野 翔)、北 颯/田端駅(CV:矢野 奨吾)

7.「この夜ごと」NØ Crew

戸成 綾/日暮里駅(CV:山口 智広)、高良 摩利央/御徒町駅(CV:阿座上 洋平)

8. Voice Drama

山手3区:エンターテイナー 北 颯/田端駅(CV:矢野 奨吾)、高良 摩利央/御徒町駅(CV:阿座上 洋平)、大崎 新市/大崎駅(CV:菅沼 久義)、蜂谷 恒星/渋谷駅(CV:林 優大)、空蝉 塁/大塚駅(CV:住谷 哲栄)、湊 航琉/浜松町駅(CV:狩野 翔)

山手5区:エレガント 咖山 喱人/神田駅(CV:菊池 幸利)、綜馬 礼/目白駅(CV:太田 将熙)、小鳥遊 悠吏/有楽町駅(CV:梶原 岳人)、英 皐月/駒込駅(CV:高塚 智人)、饗庭 紡麦/恵比寿駅(CV:高橋 英則)、伍代 晃/五反田駅(CV:三浦 祥朗)

【封入特典】※初回プレス分のみ封入

・ランダムチェキ全12種(北 颯/高良 摩利央/大崎 新市/蜂谷 恒星/空蝉 塁/湊 航琉/咖山 喱人/綜馬 礼/小鳥遊 悠吏/英 皐月/饗庭 紡麦/伍代 晃) よりランダムで1枚封入

・アザージャケット4種類(「AllDay AllNight」/eS、「Showtime」/Che bello!、「PEACE!!」/鉄晴隊、「この夜ごと」/NØ Crew)

・「エキメン総選挙2023」投票券 2,000pt分(対象LATCH 1名分)



※文中敬称略



【クレジット】

作品クレジット:(C) LATCH! Project/JRE

原作:ミリアゴンスタジオ・ジェイアール東日本企画

原作窓口:AAO Project



【AAO Project とは】

株式会社 AOI Pro.、株式会社アミューズ、オリガミクスパートナーズ株式会社(現 株式会社ミリアゴンスタジオ)の3社が有

名クリエイターとともに、多様なジャンルに向けオリジナル IP を開発・プロデュースするプロジェクトです。



『STATION IDOL LATCH!』

オフィシャルサイト:https://latch.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-14:46)