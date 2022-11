[オルビス株式会社]

オルビス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:小林琢磨、以下:オルビス)は、表参道エリアにオープンしたブランド初となる体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS(スキンケアラウンジバイオルビス)』にて、2022年12月1日(木)~12月25日(日)までの期間限定で、クリスマス限定ドリンク『MOSSGREEN TREE(モスグリーンツリー)』と京都の人気ワッフル専門店『kyocafe chacha』のワッフルバーを販売いたします。







オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランドです。オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』では、あなたらしい美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込めて、お客様自身が”選べる”さまざまなコンテンツをご用意しています。施設内1階ではスキンチェックや泡立て体験などどなたでもお気軽にお楽しみいただけるコンテンツ、2階ではスキンケアトリートメント・ワークショップなどの特別な体験を通して、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出すスキンケア方法やメイクアイテムを知っていただけます。



2022年12月1日(木)~12月25日(日)の期間は、『ORBIS Xmas Market(オルビスクリスマスマーケット』を開催予定。クリスマスのムードを高める限定ワークショップ体験やフェイシャルトリートメント体験のほか、気軽にお楽しみいただける限定コンテンツなど、クリスマスマーケットをテーマとした様々なコンテンツが楽しめます。



https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/news/2022110171.html



『ORBIS Xmas Market』開催期間中は、1階『JUICE BAR』でもクリスマス限定ドリンク&スイーツを期間限定販売。おもわず心躍るクリスマス限定メニューをお楽しみいただけます。







クリスマス仕様で復刻!『MOSSGREEN TREE(モスグリーンツリー)』







一昨年大変ご好評いただいた冬季限定メニュー『MOSSGREEN』がクリスマス仕様になって復刻!今年はクリスマスツリーに見立てた『MOSSGREEN TREE』として『ORBIS Xmas Market』期間に販売いたします。スーパーフードと言われているデーツ、ほうれん草、バナナに、ピスタチオミルクを合わせたこっくり優しい甘さが広がるスムージに、ピスタチオとラズベリー、星型のチョコレートをトッピングし、美味しさだけでなく、クリスマスが待ち遠しくなるワクワクするドリンクに仕上げました。



クリスマス限定ドリンク『MOSSGREEN TREE』











京都の人気ワッフルバー『kyocafe chacha』の『京ワッフル』を期間限定販売!







京都の人気ワッフル専門店『kyocafe chacha』の『京ワッフル』が期間限定で『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の『JUICE BAR』にてご購入いただけます。「世界中のかわいいもの好き達の心が、”きゅん”とときめく時間をつくる」をコンセプトとして、京都(嵐山)のキッチンで毎日ひとつひとつ丁寧に手作りされた、バーが刺さったタイプのワンハンドスイーツです。『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』での取り扱いフレーバーは『ホワイトいちごワッフル』『チョコナッツワッフル』『クリスマスワッフル~トナカイ~(キャラメル・ホワイトチョコ)』のホリデー気分が盛り上がる4種。





弾力のあるベルギーワッフルを使用し、キュートな見た目と食べ応えにこだわりをもってつくられ、外はカリカリ、中はしっとり、ザラメのザクザク食感と一緒にそれぞれのフレーバーを楽しむことができます。『クリスマスワッフル~トナカイ~(キャラメル・ホワイトチョコ)』はクリスマス限定のフレーバーで、大粒ザラメが入った京ワッフルの生地に、分厚くキャラメルチョコやホワイトチョコをディップ。プレッツェル・赤やオレンジのチョコ・キョロっとした目をトッピングしたクリスマスのワクワクする気持ちをさらに盛り上げるワッフルバーです。



『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』内のソファスペースやテーブルスペースでクリスマスマーケットの雰囲気と共に楽しめます。また、家族・友人・恋人・クリスマスパーティーなど、お手土産としてもおすすめです。



■『kyocafe chacha』京ワッフルについて







かわいくって、食べやすい。“きゅん”とときめく、ワンハンドスイーツ『京ワッフル』SNSで今話題の「京ワッフル」は、ビジュアルの可愛さだけでなく美味しさやボリュームにもこだわり、心もお腹も満たされるよう、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。いつも頑張っている自分自身や、大切な方に京ワッフルを贈って、”きゅん”と、ときめく時間を過ごしませんか?





こだわり1 嵐山で、一つ一つ手作り

京都 嵐山のキッチンで、

毎日ひとつひとつ、丁寧に手作りしています。

こだわり2 片手で食べやすいワンハンドスイーツ

片手でサクッと食べられるので、リモートワークや勉強の

お供、また、映画やテレビを見ながらリラックスした場面にもピッタリです。



クリスマス限定販売『京ワッフル』







■『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について







-コンセプト‐自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

SKINCARE LOUNGE BY ORBISで知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。“ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。



Instagram:@skincare_lounge_by_orbis

Twitter:@skincarelounge



店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※営業時間が変更になる場合がございます。上記サイトでご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。



■『kyocafe chacha』について





「世界中のかわいいもの好き達の心が、“きゅん”とときめく時間をつくる」をコンセプトに、京ワッフルの販売や店舗を運営中。京ワッフルはSNSだけではなく、全国放送のテレビやWEBにも取り上げられ、幅広い世代から注目されているワンハンドスイーツ。京都 嵐山のキッチンでかわいいビジュアルと食べ応えにこだわり、1本1本手作りしております。

公式Instagram @kyocafe_chacha

公式HP https://kyocafechacha.com/





