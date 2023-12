[クロスメディアグループ株式会社]

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小早川幸一郎)が刊行した好調書籍『おとな六法』の著者・岡野タケシ弁護士が、2023年12月14日に開催・発表された「Tiktokクリエイターアワード2023」にて、教育部門の最優秀賞(Education Creator of the Year)を3年連続で獲得しました。書籍もすでに発行部数7万部を突破するベストセラーとなっていますが、さらに好調が加速すると期待されています。







▲表彰式に颯爽と登場した岡野タケシ弁護士









若年層を中心に絶大な人気







法律系TikToker/YouTuberとして知られる岡野タケシ弁護士は、TikTokで実に69万人超のフォロワーを抱え、動画には累計で3460万もの「いいね」を獲得。YouTubeチャンネルでは登録者数は150万人を超えて今も増え続けており、X(旧Twitter)でも21万人以上のフォロワーを持つなど、小中学生やその親御さんのほか、学生・20代などの若年層を中心に絶大な人気を誇っています。



今回の「Tiktokクリエイターアワード2023」では、教育部門の最優秀賞(Education Creator of the Year)を、2021年・2022年に続いて3年連続で受賞するという快挙を達成しました(2021年はティーチャー部門)。





同氏は、弁護士・法律事務所経営者として活動するだけではなく、「法律の面白さ」「法律を知ることの大事さ」を、子どもも大人も楽しめるように笑いに包んで紹介。「いじめと法律」「闇バイトへの勧誘手口」といった青少年への啓発的な動画を含めて、これまで2000本以上の動画をつくってきました。そうした動画が人気を集め、教育分野のTikTokerとしての活動が高く評価された結果としての受賞といえます。



高卒フリーターから弁護士へ







そうした動画の中から100万再生以上のものを中心に約100本のエッセンスを凝縮した書籍『おとな六法』も、2023年9月末の発売から絶好調で、現在、発売3カ月を待たずに7万部を突破するベストセラーになっています。



著者は18歳で高校を卒業し、28歳で司法試験に合格するまで、日本や米国でバーテンダー、各種工事の現場作業員、人材派遣コーディネーターなど、数々の仕事を経験してきました。その異色の経歴から培った行動力とタフな精神力、多様性の中でさまざまな人とコミュニケーションを築いてきた経験は、現在の活動とともに、本書の内容にも生かされています。



また、交通事故など日常的な営みを数多く扱ってきた弁護士としても、数多くのメディアで出演や法律監修をしています。



【主なメディア出演】

・NHK「所さん!事件ですよ」

・読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」

・テレビ朝日「モーニングバード!」

・フジテレビ「ノンストップ!」

・NHK「ニュースウォッチ9」

・読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」

・毎日新聞



著者紹介







岡野武志(おかの・たけし) アトム法律事務所 代表弁護⼠、YouTuber

第⼆東京弁護⼠会所属。高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、司法試験に合格し、アトム法律事務所を創業。18歳で高校を卒業し、28歳で司法試験に合格するまで、バーテンダー、各種工事の現場作業員、人材派遣コーディネーターなど、数々の仕事を経験。日米の実社会で揉まれて得た圧倒的な行動力とタフな精神力が、他の弁護⼠にはない強み。YouTubeチャンネル登録者数は156万人(2023年12月15日時点)。



アトム法律事務所

2008年、岡野武志によってアトム東京法律事務所として設立。2010年にアトム法律事務所弁護⼠法人として弁護⼠法人化される。2023年12月現在、全国12拠点を展開している。



書誌情報





『おとな六法』



体裁:四六判 / 440ページ

定価:1,958円(本体1,780円+税)

ISBN:978-4-295-40877‐2

発行:株式会社クロスメディア・パブリッシング(クロスメディアグループ株式会社)

発売日:2023年9月25日











