9月24日(日)から30日(土)まで、東京・有楽町 I‘M A SHOWで人気2.5次元俳優たちが贈る予測不能な1週間の祭典「2.5BOX」の一部立見追加販売を含む全8公演の一般発売、6公演での有料配信が決定した。









本公演は様々な人気2.5次元俳優が1週間に渡り代わる代わる出演し、バラエティ豊かなコンテンツをお届けするファン必見のスペシャルプログラム。“2.5 BOX”の名にふさわしく、何が出るかはお楽しみ。びっくり箱のような1週間は必見だ。未定となっていた一部出演者も解禁となった。

一般発売では、毎回完売必至の植田鳥越「口は〇〇のもと」を中心に、一部公演では好評につき機材席解放や立見指定の追加販売を実施。さらに、9月24日(日)から9月28日(木)の6公演は限定の特典映像付きでの有料配信も決定。アーカイブ期間は10月22日(日)までとたっぷり3週間あるので何度でも楽しむことができる。チケットは1公演ごとの購入に加えて、6公演まとめてお得な“イッキ見配信チケット”も販売する。

一般発売は各プレイガイドで、配信視聴券の販売はチケットぴあにて、9月2日(土)10:00から実施となる。





公演コンセプト





有楽町にある「I’M A SHOW」にて9/24~9/30まで

1週間2.5次元俳優によるイベント開催

内容も出演者も毎日変化!

2.5次元俳優たちの十人十色のライブを1週間ノンストップでお届け!

BOXの中からどんな楽しいSHOWが飛び出すのか!?





2.5BOX 公演概要





【会場】I'M A SHOW(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン 別館 7F)

【公式HP】https://www.s25box.com/

【公式Twitter】https://twitter.com/2_5box

【問い合わせ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

【チケット情報】

<来場チケット>

・一般発売:2023年9月2日(土)10:00

・チケット価格:公演により異なります。各公演詳細をご確認ください。

・販売プレイガイド:

-e+ https://eplus.jp/s25box/

-ぴあ(Pコード:252-102) https://w.pia.jp/t/2-5box/

-ローソン(Lコード:34357) https://l-tike.com/25box/

※立見指定はe+のみでの販売となります。



<配信チケット>

・発売日:2023年9月2日(土)10:00

・チケット価格(税込):

-各公演視聴券 2,420円

-6公演イッキ見配信チケット 9,900円

※6公演イッキ見配信チケットは24日(日)から28日(木)までの全6公演が視聴可能なチケットとなります。

・販売プレイガイド:

-ぴあ(Pコード:780-945) https://w.pia.jp/t/2-5box/

・配信視聴券販売期間:10月22日(日)21:00まで

・アーカイブ視聴期間:10月22日(日)23:59まで

※29日(金)、30日(土)「Keisuke Ueda LIVE2023~Three and Four~」の配信はございません。

※25日(月) 植田鳥越「口は〇〇のもと第6.5弾」~公開収録もあるよ~の公開収録ブロックの配信はございません。そのため、配信開始時間は現地開演時間と異なります。





各公演詳細





[公演名] 若俳軍団の逆襲

[日時] 2023年9月24日(日) 開場13:00 開演14:00

[出演] 磯野大、田淵累生、長江崚行、前川優希、宮崎湧 (五十音順)

[チケット(税込)]全席指定/5,500円、立見指定/5,000円

[内容]くちまる若俳軍団が植田鳥越不在でイベント開催!彼らの勇姿をお見逃しなく!



[公演名] 鬼の居ぬ間に〇〇

[日時] 2023年9月24日(日) 開場17:00 開演18:00

[出演] 木津つばさ、長江崚行 ゲスト:輝山立 and more…

[チケット(税込)]全席指定/5,500円

[内容] くちまるインスパイア企画!

長江崚行×木津つばさが植田鳥越の背中を追う…

台本無しのフリートークライブ!



[公演名] 植田鳥越「口は〇〇のもと第6.5弾」~公開収録もあるよ~

[日時] 2023年9月25日(月) 開場17:00 開演18:00

[出演] 植田圭輔、鳥越裕貴 公開収録ゲスト:磯貝龍乎 イベントゲスト:上田悠介

[チケット(税込)]全席指定/5,500円、立見指定/5,000円

[内容] くちまる6.5弾!トークライブ+公開収録のお得な内容!



[公演名] OMNIA Fes 2023

[日時] 2023年9月26日(火) 開場17:00 開演18:00

[出演] 笹森裕貴、大崎捺希、前嶋曜、平賀勇成、瓦谷龍之、辻憲斗 、BubbLE (松浦尚久、桐田伶音、内龍星、進藤蒼)

[チケット(税込)]全席指定/7,700円

[内容]OMNIA所属俳優の豪華共演!

生バンド演奏!1日限りの豪華なLIVE and トークイベント



[公演名] -2.5次元な世界

[日時] 2023年9月27日(水) 開場17:00 開演18:00

[出演] 井澤勇貴、稲垣成弥、鯨井康介、前川優希

[チケット(税込)] 全席指定/6,600円

[内容] 怖くなさそうで怖い?怖そうで笑える?

キーワードは「おもこわ」!新感覚エンタメイベント!



[公演名] 2.5BOX LIVE

[日時] 2023年9月28日(木) 開場17:00 開演18:00

[出演] 佐々木喜英、石渡真修、井澤巧麻 ゲスト:廣瀬大介

[チケット(税込)] 全席指定/7,700円

[内容] 一夜限りのコラボ音楽Live!迫力満点の生バンドが華やかに彩ります



[公演名] 「Keisuke Ueda LIVE 2023~Three and Four~」

[日時] 2023年9月29日(金)、30日(土) 開場17:00 開演18:00

[出演] 植田圭輔

[チケット(税込)] 全席指定/6,600円、立見指定/6,100円

[内容] 2daysに渡りお届けする植田圭輔のソロステージをお見逃しなく!



【全公演共通注意事項】

・立見指定は一部ステージが見えづらい可能性がございます。

・入場時別途1ドリンク代必要。 ・未就学児入場不可。

・出演者は予告なく変更となる可能性がございます。

・公演延期、中止以外の払い戻しは受け付けいたしかねます。



