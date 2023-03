[冒険社プラコレ]

【それぞれ先着10名様】選べる2つの結婚式準備スタート記念体験コンテンツを楽しめる!



「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:武藤功樹)は、横浜駅直結JR横浜タワー21F、ウェディングの魔法にかかる空間"DRESSY ROOM YOKOHAMA"にて、2023年4/1(土)4/2(日)の2日間これから結婚式をお考えのカップル様に向けた、選べるウェディングドレス試着・スタートドレスフォト・スタートリング(オリジナル刻印)もできるウェディング初体験フェスを日程限定で開催お知らせいたします。(40組様限定無料開催となります。)





【4/1(土)4/2(日)限定】ウェディング初体験フェス in 横浜







横浜駅直結、JR横浜タワーの21階、PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)の“体験型”花嫁相談カウンター【DRESSY ROOM】でスタートドレスフォトやDIY体験もできる!ウェディング初体験フェス in 横浜を開催いたします。安心のアクセス、商業施設NEWoMan横浜に直結ということもあり、お立ち寄りいただきやすい場所となっております。4/1(土)4/2(日)

の2日間で40組様無料ご招待での限定開催となっております。このフェスでは「あなたに合った内容」で様々なコンテンツを用意し、結婚式準備をサポートいたします。



刻印リングorドレスフォトなど選べる <豪華特典> 付き!







来店全員に「PLACOLE & DRESSY」SNS総フォロワー数90万人突破記念クーポン増額プレゼント中!そして、注目の特典はそれぞれ先着10名様限定の選べる2つの結婚式準備スタート記念体験コンテンツ!「スタートドレスフォト」or「スタートリング」をお選びいただけます。また、先着15名限定の「ウェディングボックス」は毎月DRESSY編集部が厳選し、プレ花嫁様に幸せな結婚準備期間を過ごしてほしいという想いから1万円相当のプレゼントをお贈りしています。そして今回のイベントでは、鎌倉でプロデュースしているカフェDRESSYROOM & Teaの限定ドリンクとサブレチケットのプレゼントも。盛りだくさんの限定コンテンツと特典となっています。【公式ページ】https://dressy.pla-cole.wedding/dressy_room_festa/【予約フォーム】https://dressy.pla-cole.wedding/campaign/dressy_room_festa/



ウェディング初体験フェス限定 特典内容













PLACOLE & DRESSYSNS総フォロワー数90万人突破記念として、最大100,500円分に増額しプレミアムクーポンをプレゼントいたします。レストランやホテルの宿泊でご利用いただけるクーポンはこれからの結婚式準備の束の間のひとときに癒しとステキな時間を過ごしていただきたいと思い、ご用意いたしました。おふたりの記念日などにもご利用いただけます。DRESSY ROOM来店後、プラコレウェディングの認定会場1100以上の全国の結婚式場のブライダルフェアの予約・成約をするともらえる最大100,500円のクーポン。賢くオトクに結婚式場探しをしせんか?









先着限定15組のプレ花嫁様へ、1万円相当のアイテムが入ったウェディングボックスをプレゼント。結婚式当日までの間、花嫁さまの結婚式準備を楽しく、ワクワクしたものになるように、花嫁様がちょっとでも、幸せを感じていただけるようをウェディングボックス作りました。箱をもらった瞬間、あけた瞬間、そして使うときもワクワクするそんな素敵な贈り物を花嫁に。









それぞれ先着10名様限定の選べる2つの結婚式準備スタート記念体験コンテンツ!「スタートドレスフォト」or「スタートリング」をお選びいただけます。<スタートリング体験>



先着10組様限定の「スタートリング」。初めて結婚式準備を始めたこの瞬間から結婚式までのおふたりの準備時間、このリングを見ることでいかなるときもお互いへの感謝の気持ちを忘れずに共に助け合うことを大切にしていただきたいという想いからスタートリングを無料でプレゼントしています。リングの内側におふたりだけの刻印をいれるこの体験は、この瞬間のおふたりの想いをいつまでも形に残すことができます。



<スタートドレスフォト体験>

先着10組様限定の「スタートドレスフォト」。初めて結婚式準備を始めたこの瞬間も記念日に、そしてこの準備期間も素敵な思い出にしていただきたいという想いから、スタートドレスフォトを無料でプレゼントしています。結婚式後、この初々しいおふたりの写真を見返した時には、この準備を始めたときのわくわく感を思い出し、きっと笑顔溢れる幸福感に包まれます。大好評のPLACOLE&DRESSY×Lulu feliceのコラボドレスも試着可能になりました。記念の日を写真に残しませんか?(※ドレスを着ずにおふたりの写真撮影(スタートフォト)も可能です。)



※どちらも体験したい!方にはリング1本 1,650円(税込)でご案内が可能になります

スタートドレスフォトやDIY体験もできる!『ウェディング初体験フェス』







おすすめコンテンツDRESSY ROOM YOKOHAMAは他にはない体験型のカウンターです。相談をしながら、様々なウェディングを体験できる体験型相談サロンとなっております。ウェディング初体験フェスでは様々なコンテンツをご用意しております。結婚式場探しや結婚式についてのご相談はもちろん、ドレス試着体験やフォト撮影、リング体験、DIYなども体験可能。業界初の“体験型”花嫁相談カウンターで、それぞれの検討状況に合わせてコンテンツをご案内いたします。







■ウェディング診断&バーチャル見学体験

結婚式準備をはじめたばかりの方におすすめのコンテンツ。プラコレアドバイザーが撮影した結婚式場の動画やウェディング診断を使って好みの雰囲気やこだわりたいポイントを一緒に考えましょう。結婚式を考える楽しさとリアルな情報をお伝えいたします。■レポート診断&アドバイザー会場紹介

結婚式場見学に行き始めたけど自分の好みの会場が見つからない方におすすめのコンテンツ。よりお得に結婚式を挙げられたりおふたりの知らなかったウェディングスタイルを見つけるため、プラコレに掲載のウェディングレポートなどからぴったりの結婚式場をご提案いたします。■見積もりセミナー

見学を終えて迷っている方におすすめのコンテンツ。実際のお見積りを拝見させていただき、おふたりの希望にあった結婚式が挙げられるようにチェックセミナーを実施。■ウェディングアイテムDIY体験

DIYの体験で結婚式で必要なアイテムの参考にもしていただけます。■ウェディングドレス・アクセサリー試着体験

PLACOLE&DRESSYが運営するウェディングドレスのECサイト『DRESSY ONLINE』に掲載のあるウェディングドレスやここでしか試着できないオリジナルアクセサリーのご紹介も可能。■スタートドレスフォト撮影(10名様限定)

プチフォトスタジオにてウェディングドレスを着用した撮影も。ドレスを着ずにおふたりの写真撮影(スタートフォト)も可能です。■スタートリング体験(10名様限定)

リングの内側におふたりだけの刻印をいれる体験。10名様限定で無料でオリジナルリングをプレゼントしております。■ブライダルフェアご紹介

ご紹介させていただいた中で気になった結婚式場やホテル、レストランなどのブライダルフェアをご案内することも可能です。希望日程の空き状況の確認やご予約確定もその場でさせていただきます。ブライダルフェアでは、プラコレ限定の来館特典のプレゼントも。

DRESSY ROOM YOKOHAMAとは







DRESSY ROOM YOKOHAMAは業界初の“体験型”花嫁相談カウンターとなっております。相談カウンターブースでは様々な結婚式相談が可能。全国のエリアの1100以上にもなるPLACOLE & DRESSY認定会場をご紹介いたします。結婚式場相談はもちろんのこと、フォトウェディング、少人数挙式、リゾート挙式、見積もり相談なのど、結婚式に関連する様々な内容が相談可能となっております。横浜はもちろん、全国約1100の認定会場をご紹介。結婚式場選びに花嫁が大切にする10項目を審査基準とし、規定点数をクリアした「結婚式場やプランナー様」を中心にご紹介しております。新型コロナウイルス感染症対策も万全に実施しております。安心してお越しくださいませ。アクセス



JR横浜駅 中央改札または中央南改札からすぐ駅直結のアクセスとなります。NEWoMan横浜12Fにて乗り継ぎ、21F迄お越しください。



完全予約制 40組限定ご招待















PLACOLE&DRESSYブランドストーリー







Magical in life -人生に魔法を-PLACOLE(planning collection)-多様な個性に-DRESSY-煌めきをあたえる-PLACOLE&DRESSY-個性が煌めく魔法の言葉- PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

今月の表紙■3月号表紙







カバーモデル:ファッションモデル マギー特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202303-placoledressy/



冒険社プラコレの冒険日誌







冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、ブライダル業界で初めて「チャットサービス」を開始し、現在では全国でサービスを展開。従来の結婚式場を検索するサービスとは一線を画し、プランナーさんとweb上でつながる「webチャットプラットフォーム」として、SNSや口コミを中心に広まり、2022年12月現在では、会員登録数が12万組を突破しました。具体的には、カップルは式場検索ではなく、ウェディング診断からスタート。その診断結果をAIが分析し情報を配信、それに対するカップルの反応やアクションを学習し、最適化な情報を再配信します。また、AIでは解決できないお悩みは、全国在住のご当地アドバイザーや、2230名を超える結婚式場に所属をするウェディングプランナーに、直接チャットで質問や相談をすることが可能です。チャットひとつで全ての悩みが解決できる「PLACOLE WEDDING」には、ご利用者様の50%が他媒体を利用せずPLACOLE WEDDINGのみ利用、また、NPS調査でも70%以上のユーザーが友人に勧めたいと回答いただきました。運営側が驚くほど、毎日たくさんの“ありがとう“の声を頂けるサービスになりました。2022年11月現在、月間4000組以上のカップルが新規会員登録、合計2230名以上のウェディングプランナーが登録し、導入会場数は1750会場を越え、ブライダル業界初のチャットコミュニケーションメディアとして、独自の立ち位置を確立しています。公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は80万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破! 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY │プラコレ& ドレシー」は2022年12月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。【会社概要】社名:冒険社プラコレURL:https://pla-cole.co/所在地:神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階設立:2015年11月2日代表取締役CEO:武藤功樹事業内容『PLACOLE&DRESSY』ブランド事業『DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業『ViKet Town』ビジネルツール(2Dメタバース)事業冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。 【運営自社サービス一覧】

