[株式会社セキド]

最新の小型産業用ドローン DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズを含むドローンによる構造物点検と測量のデモフライト、3Dモデリングを実演し、補助金を使った導入もご案内



日本初のDJI正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年1月26日(月)13時より神奈川県横浜市にて、最新の小型産業用ドローン「DJI MAVIC 3 ENTERPRISE(ディージェイアイ マビック 3 エンタープライズ)」や「DJI MATRICE 30 T(マトリス 30 ティー)」、産業用フラッグシップ・ドローン「DJI MATRICE 300 RTK(マトリス 300 アールティーケー、以下 M300 RTK)」と対応カメラモジュール「DJI Zenmuse(ゼンミューズ) L1/P1/H20T/H20N」を使った業務効率化がわかる、構造物点検と測量の実演会を開催いたします。

ドローン及び対応カメラの性能を、測量・点検を模したデモフライトで確認でき、撮影データをお持ち帰りいただける、導入検討中の事業者に最適なイベントとして、引き続き 2023年2月/3月にも開催いたします。導入コストを抑える補助金・助成金を活用した導入についてもご案内しますので、ぜひこの機会にご参加ください。













最新の小型測量用ドローン DJI Mavic 3 Enterprise の機能/特徴をご紹介!





携帯性と効率性のバランスを極めた、測量やマッピングに特化した小型ドローン Mavic 3 Enterprise について、デモフライトを行いその性能を紹介いたします。Phantom 4 RTK からの買い替えや買い増しをご検討中の方や、「コンパクトなドローンで手軽に測量を効率化したい!」という方に最適な無料イベントです。





空中写真測量や橋梁など大型の構造物点検にはドローンが欠かせなくなっている昨今、M300 RTK は “フラッグシップ” の名にふさわしい多くのインテリジェント機能を搭載し、現場で必要とされる安全かつ効率的な測量・点検業務を行うのに最適なドローンです。

この度の実演会は M300 RTK に加えて、最大200倍のズームカメラや広角カメラ、サーマルカメラ、レーザー距離計の4つの機能を兼ね備えたハイブリット型カメラ Zenmuse H20T、夜間業務を効率化するためスターライトセンサーを搭載した新製品 Zenmuse H20N、レーザー測量用 Lidarモジュール Zenmuse L1、フルサイズセンサー搭載カメラ Zenmuse P1 の実機をご覧いただける、絶好の機会です。



最新ドローン及び対応カメラの性能を、実際の測量・インフラ点検を模したデモを通じてご案内し、取得したデータもご確認いただける、導入検討中の事業者にとって最適なイベントです。助成金を活用して産業用ドローン導入を検討されているお客様も、この機会に是非ご参加ください。









【無料実演会】ドローン測量 & インフラ点検 実演会 in 横浜 概要





開催日 : 2023年 1月 16日(月)



開催時間: 13:00 ~ 14:30



受付時間: 12:50 より受付開始



会場 :

セキドDJI 横浜ドローントレーニングセンター

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2

横浜市金沢産業振興センター

※有料駐車場あり





参加費用: 無料



募集人数: 30名(定員に達し次第締め切り)



対象者 :

・現場にドローン導入を目指す事業者

・ドローンによる空中写真測量を始めたい事業者

・建設・測量・建設コンサルタント関係者

・既にドローンは導入しているが新型機導入を検討されている事業者

・助成金を活用して導入を検討されている事業者

・官公庁または自治体、導入提案を検討されている法人の方

・ドローンの導入を前向きにご検討されている法人の方



デモ内容:

・DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズを用いたデモ

・M300 RTK/M30T の基本機能の紹介

・Zenmuse L1/P1 を用いたデモ

・DJI Terra を用いた3Dモデリングデモ

・M30T を用いたスマート点検デモ

・技術スタッフへの質疑応答



※当日はデモのみとなります。詳しい商品説明は、よろしければ以下の動画をご覧ください。







お持ちいただく物:

マスク(ご用意できない方は受付にお申し付けください)

※体験は屋外で実施します。サングラス、日焼け止めなど必要に応じてお持ちください。



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=148544827









横浜市金沢区のドローントレーニングセンターで産業用ドローン実演会を定期開催





引き続き、産業用ドローン実演会を定期開催いたしますので、ご都合に合わせてお申し込みください。



[【無料実演会】ドローン測量 & インフラ点検 実演会 in 横浜]



・2023年 2月 21日(火)13:00~

https://sekido-rc.com/?pid=148544847



・2023年 3月 13日(月)13:00~

https://sekido-rc.com/?pid=147908651









実演/紹介対象製品





・DJI MAVIC 3 ENTERPRISE/MAVIC 3 THERMAL(携帯性と効率性を備えた小型業務用ドローン)





Mavic 3 Enterpriseシリーズ は、2種類のモデルで幅広い業務に対応します。Mavic 3 Enterprise「写真測量モデル」はメカニカルシャッター、56倍ズーム対応カメラ、cmレベルの正確な測位を実現するRTKモジュールに対応し、一回の飛行で最大2平方キロメートルの広さを測量できる優れた性能で業務効率性をさらに向上させます。Mavic 3 Thermal 「インフラ点検・災害対応モデル」はサーマルカメラを搭載し、消防活動、捜索救助活動、点検、夜間業務などで活躍します。

https://sekido-rc.com/?pid=170588016





・DJI MATRICE 30 T(パワーと携帯性を兼ね備えた次世代の業務用ドローン)





バックパックに収まるコンパクトサイズの 業務用ドローンです。Matrice 300 RTK よりも約 25%小型化され取り回しが良くなった一方で、これまでの小型産業機 Mavic 2 Enterprise Advanced にはなかった防塵防滴性能を備えたことで、災害対応、捜索・救助、夜間の調査業務などに適したドローンになりました。

https://sekido-rc.com/?pid=167291257





・DJI MATRICE 300 RTK(産業用フラッグシップモデル)





DJIの業務用フラッグシップドローンとして現代の航空システムから着想を得て設計されました。最大飛行時間55分、最先端のAI性能、6方向検知&測位技術といった機能を多数搭載。高いパフォーマンス性と抜群の信頼性に知性が加わり、全く新しい業界標準を確立します。

https://sekido-rc.com/?pid=150853835





・DJI ZENMUSE H20T(M300RTK 用サーマル ズーム 広角カメラ・レーザー距離計搭載)





広角やズーム撮影でも色味を忠実に再現し、熱画像の映像も撮影できます。さらに、搭載されているレーザー距離計は、最大1200mの範囲内で対象物までの距離を測定できます。これら全てが統合された強力なペイロードは、DJIの業務用ドローンによる高度インテリジェント機能を最大限に活かします。

https://sekido-rc.com/?pid=150864937









・DJI ZENMUSE L1(M300RTK 用LiDARモジュール・高精度IMU搭載のレーザー測量機)





3軸安定化ジンバルに Livox製LiDARモジュールと高精度IMU、1インチCMOSセンサーカメラを搭載し、リアルタイムに3Dデータが取得できます。複雑な構造の詳細データを効率的にキャプチャーして、構築モデルを提供する航空測量用高精度カメラです。

https://sekido-rc.com/?pid=154838564





・DJI ZENMUSE P1(M300RTK 用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ)





フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=154837187





・DJI ZENMUSE H20N(M300RTK 用スターライトセンサー搭載ナイトビジョン)





低照度環境で性能を発揮するスターライトセンサー搭載ナイトビジョンカメラ(ズーム&広角)を備えています。さらに、2つのサーマルカメラやレーザー距離計を併用でき、夜間業務を効率化するナイトビジョンとして、幅広い業務で活躍します。

https://sekido-rc.com/?pid=167291331









・DJI TERRA(写真解析ソフト)





周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換することができます。





●【無料実演会】ドローン測量 & インフラ点検 実演会 in 横浜 2023.1.16 詳細/申し込み

https://sekido-rc.com/?pid=148544827



[定期開催の予定はこちら]

・2023年 2月 21日(火)13:00~

https://sekido-rc.com/?pid=148544847

・2023年 3月 13日(月)13:00~

https://sekido-rc.com/?pid=147908651









ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー/イベント開催中







セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



・今後開催予定の無料セミナー/イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470





【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキド 産業用ドローン相談窓口】

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL: 03-5843-7836 FAX:03-5843-7837

受付時間(月~金 10:00~17:30)



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間(平日11:00~17:00)

TEL:042-505-9298 FAX:042-505-6588



