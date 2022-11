[株式会社 横浜八景島]

【2022年12月24日(土)17:30~20:30】





2022年12月24日(土)の閉館後、一夜だけの特別なクリスマスナイトイベント「UMINOMORI CHRISTMAS NIGHT AQUARIUM」を開催します。仙台出身のサックスプレイヤー「熊谷 駿」さんをゲストに迎え、大水槽を見ながらお楽しみいただけるクリスマスJAZZライブ、イワシのパフォーマンス「Sparkling of Life」とのコラボレーションパフォーマンスを行います。さらに、イルカのクリスマスパフォーマンスや、サンタクロースの生きもの解説タイムなど、イベント限定のさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。大切な人と特別なクリスマスをお過ごしいただけるナイトイベントです。













クリスマスJAZZライブ&「Sparkling of Life」コラボパフォーマンス



仙台出身のサックスプレイヤー「熊谷 駿」さんをゲストに迎え、大水槽を見ながらお楽しみいただけるクリスマスJAZZライブを行います。豊かな三陸の海を再現した壮大な大水槽「いのちきらめく うみ」に心地よいサックスの音色が響き、優雅なひとときをお過ごしいただけます。さらに、ライブのラストにはイワシのパフォーマンス「Sparkling of Life」とのコラボレーションパフォーマンスを行います。熊谷さんのクリスマスソング生演奏にあわせ、きらびやかな2万5000尾のマイワシたちが大水槽を縦横無尽に泳ぎ、光きらめく特別な聖夜を演出します。JAZZ×イワシの新たなコラボレーションで、これまでにない幻想的なパフォーマンスをお楽しみいただけます。

















イルカのクリスマスパフォーマンス





2頭のイルカと2人のサンタクロースが、明るい気持ちになれるようなクリスマスソングにあわせ、しなやかで美しい水中パフォーマンスを披露し、聖夜を盛りあげます。きらびやかにライトアップされたスタジアムで、イルカたちのジャンプが美しく輝き、クリスマスイブにぴったりな特別な時間をお贈りします。











サンタクロースの生きもの解説タイム







サンタクロースに扮した飼育員が登場し、生きものたちの生態解説を行います。屋内展示のペンギンたちや、アメリカビーバー、バイカルアザラシについて、生きものたちの不思議な生態や、新しい仲間の紹介など、生きものたちの魅力を聴いて学べるコンテンツです。













サンタクロースの落としもの



オリジナルステッカーをプレゼント!館内をまわりながら、お楽しみいただけるコンテンツです。









クリスマスナイト限定 缶バッジづくり



仙台うみの杜水族館のかわいらしい生きものたちの写真で缶バッジを作れるプログラムです。専用の機械を使って、缶バッジ作りを体験できます。クリスマス限定のデザインが登場します。









生きものたちと一緒に楽しむクリスマス「うみの杜クリスマス」



「うみの杜クリスマス」【2022年12月1日(木)~12月25日(日)】

2022年12月1日(木)~12月25日(日)の期間、生きものたちと一緒に楽しむクリスマスイベント「うみの杜クリスマス」を開催いたします。



「STADIUM LIVE」クリスマスVer.









大人気イルカ・アシカ・バードのパフォーマンス「STADIUM LIVE」が、クリスマスバージョンに変身します。毎年恒例アシカの「ハンドベル」演奏や、サンタクロースとイルカの水中パフォーマンスなど、クリスマス気分を味わえるパフォーマンスです。思わず笑顔になってしまうような生きものたちの元気いっぱいなパフォーマンスで、心温まる楽しいクリスマスのひとときをお届けします。











クリスマス特別水槽







クリスマスツリーをイメージしたクリスマス特別水槽を設置します。鮮やかなグリーンにライトアップしたキューブ型の水槽をツリーに見立て、きらびやかなシルバーの体色が美しいペンギンテトラと、サンタクロースのような赤い体色が特徴のレッドソードテールが優雅に泳ぎます。











ちいさなリスのくにのクリスマス



冬眠しないニホンリスは、冬でも元気いっぱいです。1階「広瀬川 海のみなもと 山・里・川」エリアにある「ちいさなリスのくに」に色鮮やかなクリスマス装飾を施し、ふわふわの冬毛に生え変わったリスたちのかわいらしさをより引き立てます。また、期間限定でリスたちがごはんを食べるお皿もクリスマス仕様に変身し、かわいらしい食事シーンをご覧いただけます。















企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-09:46)