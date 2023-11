[株式会社 ノーウェア]





大好評につき、毎年完売必至の「A BATHING APE(R)︎ HAPPY NEW YEAR BAG」が2024年の初売りに登場します。1年の感謝の気持ちを込めて、BAPE(R)︎のオリジナルバッグに魅力的なアイテムをギッシリ詰め込みました。

30周年を迎えた今年度は、「PREMIUM ver.」「BAPE(R) ver.」「BABY MILO(R) ver.」という内容の異なる3タイプをラインアップ。メンズ、レディースからキッズ、ジュニアまで、全てのお客さまに楽しんでいただけるように、豊富なサイズバリエーションでご用意します。



「PREMIUM ver.」は、ダウンベスト、デイパック、クルーネックスウェット、スウェットパンツ、ニットキャップといったスポーティなスタイルを叶える5点セット。価格は¥49,500。







「BAPE(R) ver.」は、スウェットバーシティジャケット、Tシャツ、キャップ、トートバッグと、定番のBAPE(R)︎アイテムからなる4点セットで、メンズ、レディース、キッズ、ジュニアサイズがそれぞれラインアップします。価格はメンズ¥33,000、レディース¥30,800、ジュニア¥27,500。







「BABY MILO(R) ver.」は、スウェットバーシティジャケット、Tシャツ、キャップ、トートバッグに、BABY MILO(R)︎のグラフィックを落とし込んだ4点セット。キッズサイズのみの展開で、¥25,300。







2023年11月23日(水)正午からBAPE.COM WEB STOREで先行受注を受け付けし、2024年初売りからA BATHIN APE(R)︎の正規取扱店で数量限定で販売を開始します。受注販売分は、2024年1月上旬までに順次発送いたします。



