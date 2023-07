[JLL]

国内外のホテル、建築の専門的な知見を活用してコンサルティング・プロジェクトマネジメント業務を実施、完了



東京 2023年7月3日 - 総合不動産サービス大手JLL(日本法人: 東京都千代田区、代表取締役社長: 河西 利信)は、タイを代表するホテルチェーン「センタラ ホテルズ&リゾーツ」の日本第一号店となる「センタラグランドホテル大阪」について、開業準備支援及びプロジェクトマネジメント業務を受託、完了いたしました。





「センタラグランドホテル」は、タイのセントラルグループが手掛けるホテルチェーン「センタラ ホテルズ&リゾーツ」の高級ブランドホテルです。日本第一号店となる「センタラグランドホテル大阪」は2023年7月1日に開業、地上33階建、客室数515室を有し、同日になんばパークスエリアの南側にグランドオープンした「なんばパークス サウス」内に位置しています。



JLLは、同ホテル開業に向けた業務として、市場調査、人員や運営体制の構築、コスト最適化に対するコンサルティング、また開業までの建設に関わるプロジェクトマネジメントを実施しました。



JLL日本 執行役員 プロジェクト・開発マネジメント事業部長 宮本 淳は次のように述べています。

「この度、開業までの準備支援及びプロジェクトマネジメント業務を提供させて頂き、日本初出店となる『センタラグランドホテル大阪』様のお役に立てたことを大変光栄に思います。コロナ禍でのプロジェクト遂行における課題や渡航制限、商習慣や市場に対する認識の相違、複数のステークホルダーが関わった本プロジェクトにおいて、それらの課題を解決すべくJLLのグローバルな知見と専門性・経験に基づいたアドバイスを提供させて頂いた結果、予算かつ期日内に開業を迎えることができたことを大変喜ばしく思います。弊社は、今後も建設及びホテルの専門的なプロジェクトマネジメント、コンサルティングを提供し、お客様の課題解決並びに事業の成功を支援して参ります」



センタラグランドホテル大阪





