2023年2月23日(木)~2023年9月3日(日)期間限定開催 ありえないハラハラドキドキ空の大冒険がいよいよ始まる!さらに、映画オリジナルキャラクター“ソーニャ”や“マリンバ”もXRライドに登場!



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、「ドラえもん」の映画最新作『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の公開(2023年3月3日(金)~)を記念したライド・アトラクション、『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』が、2023年2月23日(木)~2023年9月3日(日)の期間限定で登場します。





『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』は、VR技術によって360度見渡す限り目の前に広がる『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の壮大な世界に没入でき、XRライドならではの疾走感と重力を全身で感じながら、ドラえもんと大空の大冒険ができる “VRコースター” です。映画最新作と同じく空に浮かぶ理想郷 “パラダピア” を舞台に、ゲストの皆さまは小型飛行船に乗り込み、美しい映像とライド体験が完璧にシンクロする圧倒的な臨場感の中で、ドラえもんやのび太と一緒に大空を縦横無尽に疾走します。さらに、「スモールライト」や「どこでもドア」など、誰もが一度は夢にまで見た“ひみつ道具”を実際に体験。ドラえもんたちとピンチを切り抜けながら、ハラハラドキドキの大冒険を超ド級に繰り広げます。









映画オリジナルキャラクターのパーフェクトネコ型ロボット“ソーニャ”や、賞金稼ぎ“マリンバ”もXRライドに登場!



『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』で“パラダピア”に暮らすパーフェクトネコ型ロボット

“ソーニャ”(声優:永瀬廉)や、“パラダピア”の秘密をさぐる賞金稼ぎ“マリンバ”(声優:井上麻里奈)も、『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』に登場し、ハラハラドキドキの疾走感あふれる大冒険を盛り上げます。

今年の春は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで誰もが一度は憧れた『映画ドラえもん』の世界にどっぷり浸り、ドラえもんとの空の大冒険に心躍る興奮と感動を、ご家族やお友だちと思いっきりお楽しみください。





『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』概要







・ 期間:2023年2月23日(木)~2023年9月3日(日)

・ アトラクション形式:コースター(XR ライド)

・ 場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド



<ライド・ストーリー>

ゲストは、ドラえもんとのび太と一緒に誰もがパーフェクトになれるという空に浮かぶ理想郷“パラダピア”の周遊ツアーにでかける。パーフェクトネコ型ロボット“ソーニャ”の案内でパーフェクトなツアーが始まるが、賞金稼ぎの“マリンバ”が“パラダピア”にいる女の子を探しに来た、とツアーに乱入。ツアーに紛れて“パラダピア”の秘密を探る“マリンバ”の登場で、ゲストは美しく楽しくパーフェクトなツアーから一転、スピードチェイスに巻き込まれることに!

次々と迫りくる危機をドラえもんとのび太と一緒に乗り越え、スリリングな旅を一気に駆け抜ける!



<『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』登場キャスト>

ドラえもん:水田 わさび

のび太:大原 めぐみ

しずか:かかず ゆみ

ジャイアン:木村 昴

スネ夫:関 智一

マリンバ:井上 麻里奈

ソーニャ:永瀬 廉(King & Prince)













『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』をスムーズかつ確実に楽しめる

『ユニバーサル・エクスプレス・パス』





アトラクションの待ち時間を短縮でき、確実に効率よくパークを遊びつくせる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』に、2023年1月20日(金)より、『ドラえもん XRライド ~のび太と空の理想郷(ユートピア)~』を含むパスが登場します。人気エリアの入場確約など、目的に合わせた豊富な組合わせをご用意! 『ユニバーサル・エクスプレス・パス』で時間を有効活用し、ドラえもんと一緒のハラハラドキドキの大冒険をはじめ、パークの超興奮と超感動のエンターテイメントを、スムーズに確実にお楽しみください。



【販売開始】 2023年1月20日(金)

【券種・価格】

1. ユニバーサル・エクスプレス・パス 7~『ドラえもん XRライド』~

▶ 10,800円 ~(税込)

2. ユニバーサル・エクスプレス・パス 7~シング・オン・ツアー&『ドラえもん XRライド』~

▶ 10,800円 ~(税込)

3. ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ~『ドラえもん XRライド』~

▶ 7,800円 ~(税込)

4. ユニバーサル・エクスプレス・パス 4~バックドロップ&『ドラえもん XRライド』~

▶ 6,800円 ~(税込)

※入場日によって価格が異なります。

※販売場所や購入方法など詳しくは、公式WEBサイトにてご確認ください。

※価格は、予告なく変更になる場合があります。







『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』について







<映画ストーリー>

空に謎の三日月型の島を見つけたのび太は「あれこそ僕が探していたユートピアだ!」と言い張り、ドラえもんたちと一緒にひみつ道具の飛行船『タイムツェッペリン』で、その島を探しに出かけることに!色々な時代・場所を探してやっと見つけたその正体は、誰もがパーフェクトになれる夢のような楽園<パラダピア>だった!

そしてそこで出会ったのは、何もかも完璧なパーフェクトネコ型ロボット・ソーニャ。すっかり仲良くなったドラえもんたちとソーニャだったが、どうやらこの楽園には大きな秘密が隠されているようで…。

はたしてのび太たちは、その楽園の謎を解き明かすことができるのか!?

空に浮かぶ理想郷(ユートピア)での大冒険が始まる――!!

2023年3月3日(金) 大公開!

公式HP:https://doraeiga.com/2023/

権利表記:(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei,and ADK 2023





* * *

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならびに保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。詳細は公式WEBサイトをご確認ください。(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety)

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露されないことを保証するものではありません。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。





