クラウド型エンドポイントセキュリティ「CrowdStrike…
［パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社］
EDRとは？ファイアウォールだけじゃダメ？ ゼロトラスト時代のセキュリティソリューションをご紹介
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2023年1月19日（木）から3月23日（木）にかけて、セキュリティソリューションに関する個別相談会を開催します。
※好評につき期間延長しました。
▼申込・詳細はこちら
https://event.is-c.panasonic.co.jp/public/seminar/view/4859
エンドポイントセキュリティ「CrowdStrike Falcon」を対象とした無料の個別相談会です。
お客さまのご要件をじっくりお聞きしながら、ソリューションの適合性、効果的な運用方法など、お客さまのお悩みに合わせて最適なご提案をします。
お気軽にお申し込みください。
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-13:46）
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