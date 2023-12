[大日本印刷]

リアルとデジタルをつなぐ「シームレスワールド」の取り組みを紹介



大日本印刷株式会社(DNP)は、2023年12月18日(月)~22日(金)にオンラインとオフラインで開催される「XR Kaigi 2023」(主催:株式会社Mogura)にシルバースポンサーとして協賛します。その中でDNPは、「『シームレスワールド』が形づくる、これからの社会」と題する講演を12月22日(金)14:00~14:40にリアル会場にて行います。





今年5回目となる「XR Kaigi」は、XR(Extended Reality)やメタバース、アバター等のバーチャル領域の事業の担い手が「共有し、繋がり、高め合う」ことを目的に開催する国内随一の業界カンファレンスです。DNPは2021年から、XR技術によってリアルとバーチャルの空間を融合して人々の体験価値を高める「XRコミュニケーション(R)」の事業*1を展開しています。今年の「XR Kaigi」のテーマである「Towards the next decade of XR さらに未来に近づく10年へ」に基づき、XR技術の社会での利用や、リアルとバーチャルを行き来する「シームレスワールド」の実現について本イベントを通じて探求し、新しい体験価値の創出をさらに推進していきます。



【DNPによる講演の内容】

本講演でDNPは、リアルとバーチャルの境界線をなくす「シームレスワールド」の実現に向け、生活圏でのXR技術の活用やバーチャル空間の優位性などについて話します。

○講演タイトル : 「シームレスワールド」が形づくる、これからの社会

○講演日時 : 2023年12月22日(金) 14:00~14:40(予定)

○開催形式 : オンライン・オフライン(会場 東京ポートシティ竹芝内、5階 東京都立産業貿易センター浜松町館「展示室北」)

○登壇者 :

・ 藤井 直敬(医学博士・脳科学者、株式会社ハコスコ 取締役 CTO、デジタルハリウッド大学卓越教授、一般社団法人 XRコンソーシアム代表理事、ブレインテックコンソーシアム代表理事)

・ 野内みゆき(大日本印刷株式会社 ABセンター XRコミュニケーション事業開発ユニット 未来創造ラボ リーダー)



■『XR Kaigi2023』概要

○開催期間 :

【オンライン】 日時 : 2023年12月18日(月)~12月22日(金)

配信コンテンツ : オープニング・キーノート、セッション

【オフライン】 日時 : 2023年12月20日(水)~12月22日(金)

会場 : 東京ポートシティ竹芝内

・ セッション・・・8階 ポートスタジオ、5階 東京都立産業貿易センター浜松町館 「展示室北」(*12月22日(金)のみセッション会場として開放)

・ 展示会場・・・3階、4階 東京都立産業貿易センター浜松町館

・ 12月20日(水)アワード受賞式等・・・1階 ポートホール

・ コンテンツ : オープニング・キーノート、セッション、展示、ネットワーキングパーティー、アワード授賞式、ピッチイベント

○参加費 : 一般 8,800円(税込)、学生 1,980円(税込)

※参加申込はこちら: https://www.xrkaigi.com/pages/tickets_case

○公式Webサイト https://www.xrkaigi.com/



*1 DNPの「XRコミュニケーション事業」について→https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/media.html

※記載された内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-11:46)